Псков: Инь и янь Ганзейских Дней в городе Скобарей

Последний раз Псков организовывал масштабный праздник в 2003 году. Отмечали 1100-летие первого упоминания Пскова в летописях. Опыт проведения больших, европейского уровня, фестивалей и праздников у нас невелик. Шесть лет было у псковичей и, в первую очередь, наделенных властью, чтобы организовать фестиваль и не ударить в грязь лицом перед гостями города - соотечественниками и гостями из Европы, с того момента, как в 2013 году стало известно, что Псков будет принимать 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени.

Псковское и не псковское ИМХО

Подготовка к Ганзе шла непросто. Еще недавно казалось, что все пропало, все пропало. И даже «ганзейский лидер» поспешил найти новое место работы в Москве, не дожидаясь провала. Но обошлось. Работа федерального оргкомитета, который возглавляла вице-премьер Ольга Голодец, дала свои плоды.

Единого мнения на происходившее в городе в течение четырех дней, с 27 по 30 июня, нет, и быть не может. Каждый из нас видит то, что хочет видеть, любое мнение субъективно. Пока одни выкладывали недовольные посты в интернет и тыкали организаторов в каждый, на их взгляд, «косяк», другие стаптывали ноги, гуляя по преобразившемуся центру города и праздничным площадкам, выкладывая в те же соцсети сочные фото с возгласами: «Как здорово!», «Как красиво!». Кто-то сетовал, что программа никудышная, смотреть нечего, а кто-то переживал, что не успел все площадки обойти и посмотреть, потому что слишком много всего интересного. Даже погода, разделяя метания псковичей, показала себя - разную. Встретила ганзейских гостей проливным дождем и северным штормовым ветром, а провожала жгучим солнцем и практически морским бризом. Псковичи в соцсетях шутили: Дед Мороз из Великого Устюга привез холод. Да, был на ганзейских гуляниях и этот, совсем не летний, персонаж.

Кого-то раздражали многочисленные заграждения и полицейские на улицах, а кто-то благодарил их - за безопасность и порядок в городе. Одни раздражались на то, что нельзя парковать личное авто прямо в центре и автобусы ходят непривычным маршрутом, другие радовались пройденным за день 25 километрам и сожженной тысяче калорий.

Пока недовольные ругали организаторов за то, что не всем раздали пригласительные на открытие праздника, те, кто на позитиве, наслаждались свободным концертом на Октябрьской площади. Найдутся, наверное, диаметрально противоположные мнения на каждую строку в ганзейской афише. Ну да бог с ними, обратимся лучше в цифрам. Они объективны.

Ганза в цифрах

200 тысяч человек стали участниками всех мероприятий 39-х Ганзейских дней Нового времени, которые проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Такую цифру приводят представители правоохранительных органов.

70 тысяч человек приехали на праздник из других регионов и стран.

5 тысяч гостей побывали на торжественной церемонии закрытия Ганзы, которая прошла в Псковском кремле.

Хоровой праздник в честь Ганзы в Кремле прошёл с полным аншлагомФото: Дарья ХВАТКОВА

800 лучших музыкантов Псковской области принимали участие в хоровом празднике на территории Псковского кремля. Это мероприятие - шаг к возрождению хоровой традиции, которая зародилась в Псковской губернии в 1911 году.

13 сценических площадок работали в Пскове. На них выступила сотня творческих коллективов. Зрители услышали ансамбли из разных городов России: Тихвина, Кингисеппа, Вологды, Пскова, Москвы, а также зарубежных городов-участников Ганзейского союза: Турку, Кокнесе, Бергена, Пярну, Тарту, Лимбажи, Брилона, Хамма и других.

72 европейских ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Исландии, Швеции, Франции, Польши, Беларуси и 17 российских городов приняли участие в празднике.

760 волонтеров сопровождали работу мероприятий. В том числе 300 волонтеров, владеющих иностранными языками, помогали зарубежным гостям.

89 официальных делегаций принимали участие в Ганзейских днях.

2 тысячи представителей почти полутора десятка стран приняли участие в традиционном для Ганзейских дней шествии от улицы Кузнецкой до Октябрьской площади. По традиции шествие открывала делегация города Любек. Затем шли хозяева праздника - псковичи. В нашей колонне была ладья с легендарными историческими персонажами - князьями Довмонтом, Александром Невским и княгиней Ольгой. Псков представляли лучшие фольклорные коллективы, духовой оркестр «Геликон». Сразу за псковичами прошествовала делегация города Брилон, где будут проходить следующие Ганзейские дни.

40 тысяч человек посмотрели в областном центре салют, который в этом году давали с территории кампуса Псковского государственного университета. Фейерверк длился более 10 минут и стал кульминацией самого насыщенного на события дня псковской Ганзы-2019 - субботы, 29 июня.

30 тысяч человек посетили площадки первого Международного кинофестиваля «Западные ворота».

16 саженцев лип - по числу стран-участниц Ганзейского союза Нового времени - посадили в Финском парке на Аллее Дружбы участники «Молодой Ганзы». Участниками «Молодой Ганзы» стали 74 делегата из 35 городов и 10 стран, в числе которых Германия, Россия, Норвегия и другие.

400 участников из разных субъектов Российской Федерации и европейских стран собрал Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу». Обсуждали развитие сферы туризма - гастрономический, паломнический, экотуризм, событийный календарь, активный отдых в Пскове и Псковской области, культурно-познавательный туризм.

40 ведущих предприятий региона в сферах строительства, сельского хозяйства, образования, почтовой доставки, производства продуктов питания, розничной продажи, промышленного производства показали свою продукцию на выставке достижений региональных промышленников на площадке у Дома спорта.

Безопасность на мероприятиях обеспечивали сотрудники полиции, росгвардии и добровольной дружиныФото: Дарья ХВАТКОВА

700 сотрудников правоохранительных органов обеспечивали порядок и безопасность в дни ганзейских праздников.

900 м³ мусора вывез регоператор с праздничных площадок Пскова. Было установлено 70 баков объемом 1,1 м³ и 15 бункеров различного объема.

Вежливые гости и хозяева

Депутат немецкого Бундестага, координатор сотрудничества со странами Восточного партнерства, уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе назвал гостеприимство псковичей ошеломляющим. Он рассказал, что общался с представителями нескольких немецких делегаций. Все они высказывали полный восторг и от организации Ганзейских дней, и от погоды. Количество гостей, посещающих праздничные площадки, тоже удивили господина Визе.

Бургомистр Брилона, города, который будет принимать Ганзейские дни в 2020 году, доктор Кристоф Барч тоже высоко оценил фестиваль в Пскове, особенно он отметил дружелюбие и открытость псковичей.

- Это то, что нам особенно хотелось бы видеть у нас в дни проведения фестиваля в следующем году, - сказал он и поведал, что его коллеги наблюдали за организацией праздника в Пскове и надеются перенять многие детали.

- Прежде я даже не осознавала всю ценность международного Ганзейского движения, но теперь убеждена, что заключенный в нем потенциал необходимо развивать, - заявила генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд.

Во время праздника в Пскове работал Ганзейский рынок с товарами на любой вкусФото: Дарья ХВАТКОВА

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто был причастен к подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Слова благодарности глава региона выразил на своей странице в Instagram.

- Я благодарю гостей и участников, организаторов, волонтеров и всех, кто был причастен к подготовке и проведению этого замечательного международного праздника дружбы и творчества, - написал глава региона и заметил, что жизнь после Ганзы не заканчивается.

Михаил Ведерников пообещал все обязательства, взятые на себя, обязательно довести до конца.

- Продолжим ремонт дорог, фасадов, благоустройство нашей областной столицы, восстановление и реставрацию объектов культурного наследия, - заключил губернатор.