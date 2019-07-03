Обновлённый Курган Дружбы в Псковской области

В руки организаторов попали раритетные фотографии. На них запечатлено празднование Кургана Дружбы и 50 тысяч посетителей этого мероприятия. «Нужно увеличить интерес к этому знаковому событию!» - решили власти. И в 2019 году поменяли всю концепцию праздника. Теперь все, от мала до велика, найдут себе занятие по душе.

Три лесные поляны в Себежском районе, разделенные речкой и лоскутом леса. Это пограничная территория государств, это Курган Дружбы. В тех местах в годы Великой Отечественной войны был создан Братский партизанский край. На территории площадью в десятки тысяч километров бок о бок боролись с врагами русские, латышские и белорусские партизаны. В лесах, окружавших Себеж, к лету 1944 года скрывалось около 9 тысяч человек, среди них было 2 тысячи детей.

В наше время Курган Дружбы - это международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии. Мероприятие с 1959 года попеременно организовывают все стороны-участники. В 2019 году Россия удостоилась чести организовать 60-ю, юбилейную встречу.

В этом году мероприятие посетят 160 ветеранов из Белоруссии и 140 латвийских участников Великой Отечественной войны. Однако чтобы привлечь к празднованию как можно больше зрителей, организаторы Кургана решили пересмотреть всю программу мероприятий.

Старые добрые традиции

Курган Дружбы пройдет в Себежском районе уже 7 июля. Для гостей из районного центра будет организован трансфер до места проведения встречи. А для тех, кто посетит мероприятие на личном транспорте, организаторы оборудуют охраняемые стоянки. План мероприятия уже сформирован, концепция утверждена.

- Для нас мероприятия, связанные с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, являются одними из важнейших. В настоящее время идут завершающие приготовления. Мы сохранили основные традиционные элементы этой встречи, однако внесли новшества в досуг участников и гостей мероприятия, - рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Гостями праздника станут около 300 ветеранов из Латвии и БеларусиФото: Дарья ХВАТКОВА

Как и прежде, на Кургане Дружбы возложат венки к памятнику и передадут корзины с цветами на территорию других государств, чтобы почтить память павших бойцов. По традиции пройдет партизанский костер. Но подход к концертной программе действительно изменится.

- В рамках проведения юбилейной встречи на Кургане мы сотрудничаем с заслуженным деятелем искусств России Гедиминасом Тарандой. При его содействии в концерте примет участие творческий коллектив войск Росгвардии Северо-Западного Федерального округа и ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также группа «ПартизанФМ», уже известная псковским зрителям по Дням Пушкинской поэзии и русской культуры. Эти артисты выступят на главной сцене встречи. Но концертная площадка на Кургане Дружбы будет не одна. Группа из Великих Лук обеспечит досуг на малых сценах мероприятия, - рассказал представитель концертно-театральной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Разминирование участка, полевая кухня и партизанский госпиталь

Досуг гостей разнообразят и интерактивные площадки. На территории Кургана Дружбы их раскинется пять. Площадки придутся по вкусу не только взрослым посетителям. Занятие по интересам смогут найти себе и дети, и молодежь. Все интерактивные зоны будут связаны со временем Великой Отечественной войны.

-Мы воссоздадим реконструкцию партизанского лагеря. На территории расположатся интерактивные модели партизанского госпиталя, бани, землянки. Внутрь всех объектов можно будет зайти и познакомиться с бытом партизан. А чтобы окончательно погрузить зрителей в атмосферу военного времени, будет работать полевая кухня, где каждый желающий сможет попробовать партизанскую пищу, - отметил представитель концертно-театральной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Множество интерактивных площадок ждёт гостей юбилейного Кургана Дружбы

Для молодого поколения в рамках Кургана Дружбы пройдет курс молодого бойца, мастер-класс по штыковому бою, метание гранаты и даже «разминирование» участка. А благодаря поддержке партнеров из Москвы и Острова, на мероприятии организуют выставку техники, которая соберет более 50 реконструкторов.

- Праздник будет выстроен так, чтобы с самого начала гости были вовлечены в него. Мы хотим привлечь на площадки Кургана Дружбы как можно больше зрителей, - подытожил Дмитрий Волхонов.

Захватить с собой мобильник и паспорт

Чтобы гостям и участникам встречи на кургане Дружбы не пришлось испытывать неудобств с сотовой связью, организаторы мероприятия побеспокоились об установке дополнительных вышек. В Себежском районе их установили три.

- У посетителей будет не только возможность позвонить по телефону, но и воспользоваться Интернетом, уровень сигнала позволит. А для того, чтобы не возникло проблем с обменом валюты на приграничной территории, банки на Кургане Дружбы оснастят wi-fi, - рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Любой посетитель Кургана в день проведения международной встречи сможет без особых проблем посетить другую страну. Однако для этого необходимо захватить с собой на мероприятие документ, удостоверяющий личность.

- Так как мероприятие проводится на границе государств, посетители смогут перешагнуть мостик и оказаться в Республике Беларусь. Поэтому гостям необходимо взять с собой паспорт, чтобы избежать недоразумений на чужой территории, - рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Первый палаточный форум

Патриотически направленные события в первой половине июля не завершатся Курганом Дружбы. Порядка 300 участников соберет первый в Псковской области молодежный палаточный форум под названием «Без границ». Он пройдет с 7 по 12 июля в Себежском районе. Мероприятие позволит связать два значимых для региона патриотических события.

- Форум откроет международный Курган Дружбы, а завершит празднование годовщины освобождения от захватчиков поселка Идрица. Молодежь примет участие в проведении обоих мероприятий, - отметила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

На форуме молодым людям покажут фильм об истории Идрицы, который был создан студентами Псковского государственного университета.

- Группа студентов из ПсковГУ в преддверии молодежного форума сняла 35-минутный фильм об истории поселка. Мы планируем не только показать его ребятам на форуме, но и направить во все образовательные учреждения региона, чтобы дать людям представление о том, что такое Идрица и чем она живет, - сообщил Денис Матвеев.

Всего при участии специалистов по делам молодежи в рамках палаточного форума пройдут две образовательные программы. Одна из них ориентирована на молодых участников. Для них в форме интерактивов и проектной деятельности будет дана образовательная информация.

- Отдельная программа рассчитана на взрослых участников форума, - рассказала Наталья Плявинская. - После участия в ней сопровождающие молодежные делегации получат сертификаты об участии и повышении профессиональной квалификации.

КСТАТИ

В Псковской области подготовку к юбилейному 60-му Кургану Дружбы и соседствующим ему патриотическим мероприятиям курирует региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.