2019-07-05T11:25:43+03:00
Экономика

Банк «Открытие» вышел из санации с прибылью свыше 24 миллиардов рублей

Результаты работы банка получили высокую оценку рейтинговых агентств
Василиса Алексеева
Поделиться:
Банк «Открытие» показал пример результативной антикризисной работы команды.Банк «Открытие» показал пример результативной антикризисной работы команды.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Банк «Открытие» подвел итоги работы по завершении процедур финансового оздоровления, о котором было объявлено 2 июля 2019 года. К моменту выхода из санации по итогам 5 месяцев 2019 года банк заработал 24,2 млрд рублей, что в четыре раза превышает финансовый результат всего 2018 года. Прогнозные показатели по чистой прибыли по результатам 1 полугодия 2019 года - 28,8 млрд рублей.

По данным на 1 июля 2019 года, активы банка «Открытие» увеличились на 26% до 1,76 трлн рублей, розничный кредитный портфель также прирос более чем на четверть до 1,1 трлн рублей, а объем привлеченных средств клиентов вырос на 64% до 1,3 трлн рублей. Банк активно наращивает объем выдачи кредитов частным клиентам и юридическим лицам: за 6 месяцев этого года корпоративным клиентам предоставлено 305 млрд рублей, что превышает показатель всего 2018 года. Объем выдачи кредитов физическим лицам достиг 79,6 млрд рублей, предприятиям малого и среднего бизнеса 37,5 млрд рублей.

Де-факто санация банка «Открытие» была завершена уже к началу 2019 года: банк провел докапитализацию, полностью погасил свой долг перед Банком России, расчистил баланс от непрофильных и токсичных активов, завершил интеграцию с Бинбанком. Результаты работы банка получили высокую оценку рейтинговых агентств: АКРА, Эксперт РА и Moody’s повысили рейтинг надежности «Открытия», при этом последние - сразу на две ступени. Банк широко представлен в регионах, является системно значимой кредитной организацией.

-Успешное завершение процедур финансового оздоровления всего за полтора года – беспрецедентное событие для российского финансового рынка, - отметил Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие». - До сих пор все банковские санации заканчивались либо поглощением санируемого банка, либо финансовыми проблемами у самих банков-санаторов. Банк «Открытие» показал пример результативной антикризисной работы команды, подтвердил эффективность нового механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора».

КОНКРЕТНО

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Руслан Байсаров: «Мост через Амур – важная часть международной торговой инфраструктуры»
К весне 2020 года планируется открыть движение по первому автомобильному мосту через реку Амур. С российской стороны реализацией проекта занимается СК «Мост» Руслана Байсарова
Председатель правления Ассоциации экспортёров машиностроительной продукции Турции (Turkish Machinery) Кутлу Каравелиоглу: “Мы в состоянии ответить всем требованиям российской промышленности”
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2019" в юбилейный десятый раз пройдет в Екатеринбурге 8-11 июля
Новости 24
Глава многодетной семьи из Псковской области выиграл миллион рублей
Сотрудники МЧС города Пскова помогают справиться с последствиями паводка в Иркутской области
Музей-заповедник Пскова получит статус организации федерального значения
Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в Псковской области соберут более 200 человек
Псковский ансамбль «Сказ» победил во всероссийском конкурсе и получил 2 миллиона
За звание «Лучшего поселения Псковской области» поборются 42 участника
В Пскове отремонтируют 2,5 км от Рижского проспекта до моста по улице Юбилейной
Новый заместитель губернатора в сфере ЖКХ планирует сделать упор на ремонт дворов в регионе
К 2024 году число безопасных дорог в Псковской области должно увеличиться до 80% - Василий Осипов
Василий Осипов: 43% псковских автобусов полностью изношены
Василий Осипов: новая работа в Псковской области для меня — вызов
Банк «Открытие» 8 июля начнет масштабную имиджевую кампанию
Останки 23 красноармейцев перезахоронят в Псковской области
Великолучанин погиб в результате столкновения с деревом в ДТП