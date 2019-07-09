2019-07-09T12:44:48+03:00
Звезды

Псковские храмы в списке ЮНЕСКО. Знакомимся с десяткой победителей! ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Расскажем, чем примечательны псковские храмы для всемирного наследия ЮНЕСКО
ЕЛИЗАВЕТА СЛАВЯТИНСКАЯ
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Десять объектов Пскова вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Продолжаем знакомиться с победителямиДесять объектов Пскова вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Продолжаем знакомиться с победителямиФото: Дарья ХВАТКОВА
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15 лет попыток попасть в заветный список всемирного наследия увенчались успехом для Псковской области. Комитет ЮНЕСКО в Азербайджане включил десять древних церквей Пскова в заветный список.

Регион подавал на включение в список 18 псковских построек. Среди них были памятники крепостного, культового и гражданского зодчества. Но впоследствии проект сузили, сосредоточившись на храмах. "Комсомолка" уже рассказала о первой пятёрке победителей. Теперь на очереди остальные памятники обновлённого списка ЮНЕСКО.

Самые важные, самые древние

6. Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, XV-XVII вв., улица Леона Поземского, 7

Считается, что церковь за свою историю изменилась: в XVI веке она реставрировалась после пожара. Но как бы то ни было, перед нами еще один уникальный для Пскова объект: на аспиде церкви псковские мастера в этот раз поместили 5 декоративных арок, обычно же их было 3 или 4.

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

7. Церковь Георгия со Взвоза, 1494 г., Георгиевская ул., 1

Эта церковь как раз-таки - типичный представитель псковской архитектурной школы, установившиеся традиции которой соблюдены с особой трепетностью и точностью. Соразмерность пространства и композиция кажутся идеальными, что зрительно выделяет церковь среди других псковских храмов: ее отличает большая легкость и изящество, что говорит о проявлении творческой самобытности мастера.

Церковь Георгия со Взвоза. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Церковь Георгия со Взвоза. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

8. Церковь Богоявления со звонницей, 1496 г, улица Герцена, 7

Этот канонический для псковского зодчества одноглавый трехапсидный храм отражает совершенствование псковской архитектурной школы. По словам А. И. Комеча, Церковь Богоявления - «едва ли не лучшее произведение всего псковского зодчества».

Впервые наблюдается симметричность композиции и визуальное уменьшение столбов за счет круглых форм, чего раньше псковичам добиться не удавалось.

Кроме того, столбы звона до этих пор еще никогда не возводились на отдельном от храма здании.

Церковь Николы со Усохи. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Церковь Николы со Усохи. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

9. Церковь Николы со Усохи, XVI в., Советская ул., 19

В 1535 году эта церковь заменила раннюю постройку 1371 года.

Ю. П. Спегальский неоднократно отмечал, что Церковь Николы со Усохи является одним из важнейших памятников религиозной архитектуры Пскова, и, более того, сам составлял реставрационные проекты.

Церковь Богоявления со звонницей. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Церковь Богоявления со звонницей. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

10. Храм Василия на Горке, XV в., Октябрьский просп., 5

Считается, что храм причудливо сочетает архитектурные особенности псковской школы разных эпох, так как перестраивался в XVI веке. И неподготовленному человеку бросится в глаза особенность архитектурного решения - высокое подцерковье, возвышающее храм, итак стоящий на горке, над окружающей местностью.

Приемы отделки барабана и абсид доведены здесь уже до совершенства.

Храм Василия на Горке. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Храм Василия на Горке. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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