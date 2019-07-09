2019-07-09T15:01:59+03:00
Звезды

Средневековьем по-псковски веет в Бразилии: древняя архитектура региона нашла отражение за рубежом

Следы псковской архитектуры можно найти по всей России и за её пределами. Вот почему мы в списке ЮНЕСКО!
Елизавета СЛАВЯТИНСКАЯ
Поделиться:
Патриаршее подворье Святого Николая Чудотворца в итальянском городе Бари очень похоже на псковские храмы. Фото:radonez.ruПатриаршее подворье Святого Николая Чудотворца в итальянском городе Бари очень похоже на псковские храмы. Фото:radonez.ru
Изменить размер текста:

Десять псковских церквей включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля. Решение комитета по проекту «Памятники Древнего Пскова» было единогласным.

- Памятники церковной псковской архитектуры изысканно просты и сдержаны, лаконичны и естественны, заключают в себе огромную эмоциональную силу, глубину и искренность. Псковское церковное зодчество оказало влияние на развитие церковной архитектуры и за ее пределами, — рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова по итогам заседания комитета.

Храм Мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро. Фото: orthodoxwiki.org

Храм Мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро. Фото: orthodoxwiki.org

Действительно, псковские храмы стали достоянием всего мира неспроста. Дело в том, что псковское церковное зодчество оставило свой след не только в постройках на территории России. Храмы псковщины оказали влияние и на архитектуру зарубежья. Удивлены? «Комсомолка» разобралась.

Псковский след

В XV–XVI веках псковские мастера уже работали над храмами в других российских городах, в том числе в столице: псковичи строят Благовещенский собор в Кремле, участвуют в строительстве собора Василия Блаженного на Красной площади и Духовой церкви Троице-Сергиева монастыря.

Дела рук псковских зодчих, правда в других русских землях, уже включались в список ЮНЕСКО: Успенский собор острова-града Свияжска XVI века и башни Казанского Кремля.

Элементы псковского зодчества активно использовались в отечественной архитектуре конца XIX – начала XX веков - церкви авторства Виктора Васнецова и Василия Поленова, соборы Алексея Щусева.

Русским средневековьем веет в Бразилии, Сербии, Франции, Италии благодаря псковским храмам, впечатлившим представителей неорусского стиля за рубежом: Храм Мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро, церковь Пресвятой Троицы в Белграде, церковь Успения Божией Матери на известном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, Патриаршее подворье Святого Николая Чудотворца в итальянском городе Бари (1913-1915 годы) в стиле псковско-новгородского зодчества XV века.

Церковь Пресвятой Троицы в Белграде. Фото: wikipedia.org

Церковь Пресвятой Троицы в Белграде. Фото: wikipedia.org

И не только в архитектуре можно найти отголоски псковских традиций. На картинах известного художника Николая Рериха красуются псковские древние храмы и гражданские постройки: «Успенская Пароменская церковь во Пскове» (1900), «Псков. Окна старого дома» (1903).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я вышел на пенсию": Олег Митяев ответил на критику авторской песни, назвав бардов остатками экологии земли
Один из флагманов авторской песни на Грушинском фестивале исполнил новую композицию про "свитера с оленями" и рассказал, как авторской песне тяжело бороться с "Цвет настроения синий"
Наталья Катаева (Мордюкова), художник по костюмам: Когда Нонна и Слава Тихонов развелись, я помогала его второй жене - Тамаре - шить свадебное платье
6 июля - день памяти Нонны Мордюковой. О Великой актрисе, о том, как она жила и любила, мы вспоминаем вместе с её родной сестрой [аудио]
Новости 24
Великолучанка не поддалась на уговоры мошенников перевести деньги
Губернатор Псковской области поучаствовал в видеоконференции по реализации нацпроектов
Псковская таможня пресекла незаконный вывоз старинной иконы из России
Около 2,5 тысяч человек воспользовались рейсами «Псковавиа» для перелёта в Сочи
Сотрудники Росгвардии Пскова задержали находившегося в розыске наркомана
Взрослые жители Пскова смогут пройти профосмотры в городской поликлинике
Жителей Псковской области приглашают на бардовский фестиваль «Изборская крепость»
Спасатели из Пскова продолжают помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка
Регоператор Пскова перечислил в бюджет 22 миллиона налогов
Прокурорская проверка в Пскове выявила нарушения по шести муниципальным контрактам
Великолукская полиция задержала грабителя магазинов при помощи служебной собаки
Невельчанин проведет в тюрьме 5 месяцев за неуплату алиментов
В псковской поликлинике обсудили возможность «медицинского туризма»
В поликлиниках Пскова пройдут выставки фотографов из Пскова, Москвы и Севастополя
Псковские пограничники не допустили ввоз 2,5 тонн корма для животных в регион
Регоператор вывез 10 кубометров мусора после проведения Кургана Дружбы в Псковской области
Глава Псковской области потребовал оборудовать парковку у Дворца бракосочетания
Великолукские полицейские раскрыли три кражи, совершённые весной
Трёх водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали в Псковской области за минувшие выходные
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности
Около 40 наставников со всей России пройдут обучение во Пскове
В Псковской области завершился ремонт тепловых сетей
Псковичей приглашают на бесплатный концерт военного оркестра
Губернатор Псковской области о внесении памятников древнего Пскова в список ЮНЕСКО: Это большая ответственность
Глава Себежского района получил свидетельство о присвоении муниципалитету звания «Край партизанской славы»
Участники Кургана Дружбы в Псковской области получили памятные медали
Глава Псковской области назвал Курган Дружбы символом народного героизма