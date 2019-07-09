Средневековьем по-псковски веет в Бразилии: древняя архитектура региона нашла отражение за рубежом

Десять псковских церквей включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля. Решение комитета по проекту «Памятники Древнего Пскова» было единогласным.

- Памятники церковной псковской архитектуры изысканно просты и сдержаны, лаконичны и естественны, заключают в себе огромную эмоциональную силу, глубину и искренность. Псковское церковное зодчество оказало влияние на развитие церковной архитектуры и за ее пределами, — рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова по итогам заседания комитета.

Храм Мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро. Фото: orthodoxwiki.org

Действительно, псковские храмы стали достоянием всего мира неспроста. Дело в том, что псковское церковное зодчество оставило свой след не только в постройках на территории России. Храмы псковщины оказали влияние и на архитектуру зарубежья. Удивлены? «Комсомолка» разобралась.

Псковский след

В XV–XVI веках псковские мастера уже работали над храмами в других российских городах, в том числе в столице: псковичи строят Благовещенский собор в Кремле, участвуют в строительстве собора Василия Блаженного на Красной площади и Духовой церкви Троице-Сергиева монастыря.

Дела рук псковских зодчих, правда в других русских землях, уже включались в список ЮНЕСКО: Успенский собор острова-града Свияжска XVI века и башни Казанского Кремля.

Элементы псковского зодчества активно использовались в отечественной архитектуре конца XIX – начала XX веков - церкви авторства Виктора Васнецова и Василия Поленова, соборы Алексея Щусева.

Русским средневековьем веет в Бразилии, Сербии, Франции, Италии благодаря псковским храмам, впечатлившим представителей неорусского стиля за рубежом: Храм Мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро, церковь Пресвятой Троицы в Белграде, церковь Успения Божией Матери на известном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, Патриаршее подворье Святого Николая Чудотворца в итальянском городе Бари (1913-1915 годы) в стиле псковско-новгородского зодчества XV века.

Церковь Пресвятой Троицы в Белграде. Фото: wikipedia.org

И не только в архитектуре можно найти отголоски псковских традиций. На картинах известного художника Николая Рериха красуются псковские древние храмы и гражданские постройки: «Успенская Пароменская церковь во Пскове» (1900), «Псков. Окна старого дома» (1903).