Пскович нашёл около деревни авиационные мины времён Великой Отечественной войны

Житель Псковской области нашёл около одной из деревень авиационные мины времён Великой Отечественной войны. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», мужчина не стал обращаться за помощью к сотрудникам МЧС и решил избавиться от боеприпасов самостоятельно.

Об этом пскович написал в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети «Вконтакте».

Мужчина рассказал, что решил пойти за грибами и в 200 метрах от деревни наткнулся на свежую яму. Внутри, по словам псковича, находилось множество авиационных мин. Мужчина решил, что в том, что мины лежат в открытом доступе, виноваты чёрные копатели.

- Ребята, огромная просьба к вам, не бросайте вы свои находки, можно ведь обратно закопать или в болоте утопить, - обратился к любителям побродить с металлоискателем житель Псковской области.

Мужчина рассказал и то, что решил обезопасить жителей близлежащей деревни и избавиться от боеприпасов.

- Не хотелось бы чтоб эту дрянь нашли дети и поволокли в костёр,как это делали мы в детстве. То, что не было на боевом взводе, побросал в болото, а стрелянные снаряды и мины закопал. Детишек на лето в деревню много приезжает, а эта дрянь лежит уже больше 70 лет и ждёт, - написал пскович в социальной сети.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в подобных ситуациях необходимо вызывать спасателей или полицию по телефону 112 и сообщить время и место обнаружения взрывоопасного предмета. В этом случае объект обезвредят в течение суток. Специалисты советуют не пытаться самостоятельно избавиться от боеприпасов.