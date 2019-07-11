2019-07-11T16:19:10+03:00
Общество

Пскович нашёл около деревни авиационные мины времён Великой Отечественной войны

Мужчина не стал обращаться к спасателям за помощью и утопил боеприпасы в болоте
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Пскович обнаружил авиационные мины, когда пошёл за грибами. Фото: vk.comПскович обнаружил авиационные мины, когда пошёл за грибами. Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Житель Псковской области нашёл около одной из деревень авиационные мины времён Великой Отечественной войны. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», мужчина не стал обращаться за помощью к сотрудникам МЧС и решил избавиться от боеприпасов самостоятельно.

Об этом пскович написал в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети «Вконтакте».

Мужчина рассказал, что решил пойти за грибами и в 200 метрах от деревни наткнулся на свежую яму. Внутри, по словам псковича, находилось множество авиационных мин. Мужчина решил, что в том, что мины лежат в открытом доступе, виноваты чёрные копатели.

- Ребята, огромная просьба к вам, не бросайте вы свои находки, можно ведь обратно закопать или в болоте утопить, - обратился к любителям побродить с металлоискателем житель Псковской области.

Мужчина рассказал и то, что решил обезопасить жителей близлежащей деревни и избавиться от боеприпасов.

- Не хотелось бы чтоб эту дрянь нашли дети и поволокли в костёр,как это делали мы в детстве. То, что не было на боевом взводе, побросал в болото, а стрелянные снаряды и мины закопал. Детишек на лето в деревню много приезжает, а эта дрянь лежит уже больше 70 лет и ждёт, - написал пскович в социальной сети.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в подобных ситуациях необходимо вызывать спасателей или полицию по телефону 112 и сообщить время и место обнаружения взрывоопасного предмета. В этом случае объект обезвредят в течение суток. Специалисты советуют не пытаться самостоятельно избавиться от боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Студентку сажают на 8 лет за торговлю наркотиками, хотя ее дважды оправдали присяжные
Елизавета Кенешова уверяет, что ее подставила подруга, которая попросила забрать в службе доставки косметику. Но в итоге девушка получила гораздо больший срок, чем ее знакомая, признавшаяся во всем
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: «Подготовка кадров – одна из ключевых задач для формирования экономики будущего»
Меньше двух недель осталось до завершения регистрации для участия в международной конференции в рамках деловой программы чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019
Новости 24
Сотрудники псковской таможни вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок
В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО
Некоммерческие организации Пскова смогут получить деньги на реализацию проектов в межнациональной сфере
Псковский вейк-парк приглашает на юбилей
Председатель комитета по охране объектов культурного наследия: 10 псковских церквей уникальны
Включение псковских церквей в список ЮНЕСКО увеличит туристический поток
В Псковской области 4 тысячи памятников требуют охраны и заботы
Василий Осипов отметил высокие темпы строительства 50-й школы в Дно
В Дедовичском районе отремонтируют 4 километра автодороги
Более половины земельных участков в Псковской области используются без документов
Псковичи могут безопасно подать документы на регистрацию жилья через Росреестр
Участников долевого строительства в Псковской области защитит банк
«Московский институт государственного управления и права» ждёт абитуриентов Пскова
Великолукский боксёр Мухаммад Шехов отправится на соревнования в Екатеринбург
Расписание «Ласточки» по маршруту Псков-Петрозаводск изменится с августа
Пскович украл сумку у бабушки
В Псковской области создали группу по контролю за «наливайками»
Галина Неваленная: разрешение на "наливайку" в жилом доме должно давать собрание собственников
Превратить псковские «наливайки» в заведения общепита предложили на заседании Общественной палаты
В Себежском районе Псковская таможня и Россельхознадзор пресекли ввоз цветов
В Пскове обсудили необходимость борьбы с «наливайками»
Псковские пограничники не пропустили в страну рыбную продукцию, которую выдавали за картофель фри