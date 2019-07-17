2019-07-17T17:59:44+03:00
Общество

Путешествия, компенсацию спортзала и посещение игровой зоны обещают работодатели Псковской области своим сотрудникам

Ресурс по поиску работы составил список самых необычных бонусов для трудящихся
Светлана ПИКАЛЁВА
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Псковские работодатели обещают разнообразить досуг своих сотрудниковПсковские работодатели обещают разнообразить досуг своих сотрудниковФото: Евгения ГУСЕВА
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Путешествия «для вдохновения», компенсацию походов в спортзал и посещение игровой зоны обещают работодатели Псковской области своим сотрудникам. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе электронного ресурса по поиску работы HeadHunter по Северо-Западу, аналитики компании собрали самые необычные бонусы, которые предлагают работодатели региона своим сотрудникам.

Среди вакансий в Псковской области можно найти такие, где консультанту обещают релакс в комнате отдыха и посещение игровой зоны. Операторов call-центра работодатели заманивают бесплатным кофе и чаем на рабочем месте. Специалисту контрольно-ревизионного отдела в Псковской области предлагают участие в вечеринках для сотрудников и конкурсах с ценными памятными подарками.

Поехать на море "за вдохновением" прямо во время работы! Это ли не мечта? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поехать на море "за вдохновением" прямо во время работы! Это ли не мечта?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А начальнику бюро проектирования в регионе обещают посещение корпоративного спортзала и стоматологического кабинета. Занятия физкультурой работодатели готовы компенсировать и администратору спортзала.

Сотрудники других организаций Псковской области могут отправиться в путешествие за счёт фирмы в поисках вдохновения. В регионе такой бонус работодатели предлагают дизайнерам.

А ещё работодатели региона готовы предоставить скидки на путёвки в летний лагерь Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А ещё работодатели региона готовы предоставить скидки на путёвки в летний лагерьФото: Олег РУКАВИЦЫН

К тому же некоторые компании Псковской области беспокоятся и о детях своих сотрудников. Например, детей ведущего специалиста по страхованию в регионе одарят новогодними подарками и предоставят им скидки на путёвки в летние лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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