Как выглядит подросток-наркоман, рассказали псковские специалисты

Летние каникулы - прекрасная пора для школьников. И вместе с тем самое волнительное время для родителей. Не многие знают, чем занимается их ребенок в отсутствие родителей. Специалисты утверждают, что в плохие компании подростки попадают как раз в период каникул от элементарного безделья. И именно летом может произойти непоправимое. «Комсомолка» вместе главврачом наркологического диспансера региона Татьяной Антоновой разобралась, когда стоит бить тревогу.

Вдохнул «соль» - отправился в дурдом

За первые шесть месяцев 2019 года в Псковской области было выявлено 633 случая больных наркоманией и 784 человека были замечены в употреблении запрещенных веществ, но не страдали зависимостью от них.

- Среди выявленных случаев в этом полугодии мы обнаружили более 20 подростков, которые употребляли наркотики. Как правило, в ход идет натуральная и синтетическая конопля, а также психостимуляторы, так называемые «соли». Но нужно помнить, что и к этим веществам идет быстрое привыкание. Впоследствии все употреблявшие наркотики испытывают манию преследования и в результате попадают в психиатрическую больницу, - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова.

В качестве страшилок - реальные истории псковичей: девочке не было и 15 лет, когда она познакомилась с молодым человеком старше себя. Он угостил ее «солями».

- Девочка вдыхала запрещенные вещества, и в результате у нее развился психоз. Поэтому пришлось отправить ее в психиатрическую больницу, - заметила нарколог.

Несовершеннолетний попал в компанию к взрослым ребятам. В один из дней компания обнаружила «закладку» наркотика в тайнике.

- Ребята играючи взяли в «закладке» препараты и употребили их как кокаин. Однако, это оказался совсем другой наркотик. В результате у одного из участников компании остановилось дыхание и он погиб на месте, а второй еще неделю прожил в реанимации, - поделилась главврач Татьяна Антонова.

Вычисляем наркомана

Если, глядя на своего ребенка, вы замечаете хаотичные телодвижения, бледность или, наоборот, сильное потоотделение, вполне возможно, что подросток употребляет запрещенные вещества. Кроме того, у людей, принимающих наркотики, врачи диагностируют «стеклянные» глаза с расширенными зрачками, отсутствие аппетита, учащенное сердцебиение, появление сыпи на коже. У подростков-наркоманов заметно падает интеллект, а если они что-либо говорят, то произносят фразы невнятно.

Сейчас родители могут при малейших подозрениях купить в аптеке тестовые полоски на наличие наркотиков. Правда, стоят они не дешево и не всегда показательны.

- Мы регулярно проводим тестирование в образовательных заведениях. В прошлом году мы протестировали 90% подростков. Однако появляется множество наркотиков, которые не показывают тестовые полоски, - рассказала Татьяна Антонова.

Школьники Псковской области ежегодно проходят тестирование на наркотикиФото: Алексей БУЛАТОВ

Доверься по телефону

Если специалисты обнаруживают подростка-наркомана, то с ним работают психологи и специалисты по социальной работе. Несовершеннолетних в Псковской области не оставляют на лечение в стационаре. Так что будущее ребенка в подобных ситуациях во многом зависит от правильного поведения родителей.

- За 6 месяцев 2019 года в Псковской области поступило 26 анонимных обращений от родителей, которые считали, что их дети употребляют наркотики. Для этого в регионе работает телефон доверия. Не пытайтесь справиться с бедой сами. Обсудите возникшую проблему со специалистами по ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ 56-60-16, - призвала Татьяна Антонова.

В настоящее время в регионе действуют программы раннего вмешательства. Они позволяют пресечь употребление наркотиков после первых попыток попробовать запретный плод. Для этого достаточно обратиться в наркологический диспансер.

Работа — лучшее лекарство

Врачи наркологического диспансера региона уверены в том, что разнообразный досуг поможет подросткам не попасть в зависимость от наркотиков. И самым лучшим «лекарством» от летней скуки для подростка может стать работа.

- Детям хочется иметь свою копеечку и что-то заработать самим, так как они чувствуют, что могут с этим справиться, - заметила врач.

В Псковской области летом работают всего лишь 238 подростков. Чем же заняты остальные?Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Однако согласно «Областному центру занятости населения», летом в Пскове работают лишь 238 подростков. Не многие предприятия готовы предоставить несовершеннолетним возможность подработать летом. Подростки трудятся не более 5 часов в день. В основном в период каникул они заняты на подсобных работах.

Остальным «бездельникам» специалисты советуют найти себе хобби и помнить о том, что безвредных наркотиков не бывает, а ценнее жизни и здоровья ничего нет.