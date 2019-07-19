2019-07-19T14:58:45+03:00
Звезды

Призраки и таинственные знаки: в Пскове заработал «народный» аудиогид

Мобильный экскурсовод откроет город с необычной стороны
Светлана ПИКАЛЁВА
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Аудиоэкскурсию "Городские легенды" создали на основе рассказов псковичей в социальных сетяхАудиоэкскурсию "Городские легенды" создали на основе рассказов псковичей в социальных сетяхФото: Александр ГЛУЗ
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Если верить городским легендам, в древних постройках Пскова живут призраки, а на зданиях прямо в центре города можно найти таинственные знаки. Эти мелочи удивляют туристов. Но не каждый экскурсовод расскажет о таком. Для тех, кто устал от сухих фактов подлинной истории, в Пскове разработали бесплатный «народный» аудиогид. Он и расскажет о преданиях областного центра. «Комсомолка» узнала подробности.

В Псковской области проект стартовал при поддержке мобильного оператора МТС. При этом Псков стал одним из 15 городов-участников всероссийского проекта, в которых запустили путеводитель. Организаторы социального проекта планируют создать подобные экскурсии ещё в 50 городах России. А псковские легенды мы можем послушать уже сейчас!

Легенды и предания областного центра собирали у горожан в соцсетях и на крупных интернет-сайтах. Чтобы сделать рассказ виртуального экскурсовода достоверным, разработчики прибегли к помощи псковских историков. Затем лучшие идеи обработали и поместили в мобильное приложение.

Одна из псковских легенд гласит, что в Великой некогда жили крокодилы Фото: Дарья ХВАТКОВА

Одна из псковских легенд гласит, что в Великой некогда жили крокодилыФото: Дарья ХВАТКОВА

Разработчики хотели показать город с непривычной стороны. Поэтому во время прогулки с аудиогидом горожане узнают, например, действительно ли в Великой жили крокодилы. К тому же, виртуальный экскурсовод расскажет, где можно встретить призрак Белой дамы и в какую из крепостных башен заточили заколдованную княжну.

Кроме того во время прогулки виртуальный экскурсовод «поговорит» с туристами. Приложение «Городские легенды» предложит гостям города ответить на каверзные вопросы, прежде чем продолжить путь.

Маршрут стартует от Кремля и завершается около Ольгинской часовни. Но чтобы добраться до финала, туристам предложат пройти по всему центру города и ознакомиться с его историей. Всего экскурсия предполагает 19 точек остановок на дистанции 5 километров.

Пешеходный маршрут "Городские легенды" растянутся на 5 километров Фото: Дарья ХВАТКОВА

Пешеходный маршрут "Городские легенды" растянутся на 5 километровФото: Дарья ХВАТКОВА

Карта и фотографии местности, которыми сопровождается рассказ, помогут не заблудиться. К тому же, в конце осмотра достопримечательностей приложение-экскурсовод посчитает, сколько времени вы потратили на прогулку.

- Мы предлагаем вам отправиться в прошлое и узнать невероятную историю Пскова. И для этого вам даже не нужна машина времени! - пишут разработчики приложения.

Аудиоэкскурсия «Городские легенды» находится в мобильном приложении для любителей прогуляться пешком по новым городам. Виртуального экскурсовода по Пскову можно найти в Surprise Me и на izi.Travel. Достаточно установить приложение на смартфон и набрать в поиске нужны город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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