2019-07-22T13:08:46+03:00
Экономика

Банк «Открытие» вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных

Банк «Открытие» оборудовал 227 офисов в 54 регионах России - от Калининградской области до Приморского края - для приема биометрических данных клиентов
Дмитрий Мезенцев
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Биометрические данные дают доступ к банковским услугам без посещения офиса.Биометрические данные дают доступ к банковским услугам без посещения офиса.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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По количеству таких офисов он вошел в пятерку лидеров среди российских банков. К концу года можно будет стать клиентом банка «Открытие» без посещения офиса.

- К концу 2019 года мы планируем реализовать в банке «Открытие» удаленную идентификацию для дистанционного привлечения. Благодаря этому физические лица смогут стать клиентами банка без посещения офиса, - комментирует вице-президент, директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский.

Банк «Открытие» намерен предоставлять и расширять сервисы с применением биометрической идентификации. Кредитная организация входит в состав рабочей группы Ассоциации ФинТех(АФТ) Биометрия 2.0, где банковское сообщество, включая Банк России, по инициативе которого была создана Ассоциация, и финтех-компании совместно обсуждают вопросы развития соответствующих сервисов и области применения биометрии.

Сейчас услуга сдачи биометрических данных и регистрации в ЕСИА доступна каждому, кто намерен в дальнейшем удаленно пользоваться сервисами банков и государственных учреждений.

Через Единую биометрическую систему (ЕБС) планируется оформлять не только банковские продукты, но и государственные услуги. Также ее действие могут распространить на сферы телемедицины и образования.

Банк «Открытие» запустил услугу сбора биометрических данных клиентов и их регистрацию в ЕБС с января 2019 года. Для реализации проекта банк «Открытие» использовал «коробочное решение» одного из интеграторов, лидирующего на отечественном рынке биометрии.

Отделения банка «Открытие», оказывающих услугу приема биометрических данных, можно найти здесь.

КОНКРЕТНО

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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