Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения рублевых облигаций ПАО АФК «Система»

22 июля 2019 года ПАО АФК «Система» - публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей.

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 9.70 – 9.90% годовых. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 9.40% годовых до оферты через 4 года.

- «АФК «Система» осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля, - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

- Кредитное качество «АФК «Система» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала, — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций АФК «Система» выступили банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид. Со-организатором выпуска облигаций стал МТС Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.