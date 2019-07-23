Псковичам рассказали, как из-за долгов не попасть в стоп-лист, отправляясь в отпуск

Более 17000 жителей Псковской области имеют на сегодня временные ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. Если билеты куплены, чемодан собран, а вы знаете, что кому-то должны, загляните сначала на сайт УФССП России, вдруг вы в черном списке.

В горячий сезон отпусков «Комсомолка» попросила помощника руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Екатерину Шишову рассказать, кому грозит «стоп» на границе и, главное, как не попасть в неприятную ситуацию, выезжая на отдых за пределы страны.

- Екатерина, при каких условиях судебный пристав-исполнитель ограничивает должника в праве выезда?

- Поясним, что исполнительный документ, поступивший на принудительное исполнение в службу судебных приставов, должен являться судебным актом.

Тогда:

1. Если у гражданина или индивидуального предпринимателя имеется долг свыше 30 тысяч рублей и оплата не произведена в течение добровольного срока, установленного судебным приставом-исполнителем (5 дней).

2. Если гражданин является должником по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба или морального вреда, причиненного преступлением, то ограничить его право выезда за пределы Российской Федерации судебный пристав-исполнитель может при наличии задолженности от 10 тысяч рублей.

3. Также право выезда должника за пределы Российской Федерации временно ограничивается и по другим категориям исполнительных производств при задолженности от 10 тысяч рублей, если должник не исполнил решение суда в течение 60 дней с момента уведомления.

На границе проверят не только ваш чемодан, но и ваши задолженностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Должник по алиментам из Великих Лук после применения меры ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации сразу же оплатил 200 тысяч рублей, хотя до этого утверждал, что нет денег и имущества.

А в Великолукском районе ограничение на выезд стало стимулом для выплаты должником задолженности в качестве возмещения морального вреда в 146 тысяч рублей.

Должник из Невеля для снятия временного ограничения на выезд из Российской Федерации выплатил задолженность за не погашенный вовремя кредит в размере 114 тысяч рублей.

Житель Острова оплатил 85 тысяч рублей по налоговым обязательствам, чтобы отправиться на отдых за границу.

- Как проверить себя, чтобы во время пересечения границы не возникло неприятных ситуаций?

- Лучше всего проверять себя и своих близких в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте управления. Банк данных покажет, за что у вас долг и в каком размере. Если есть задолженность, сайт предоставляет каждому желающему возможность оплатить имеющийся долг с помощью различных сервисов, а также распечатать квитанцию для оплаты в банке. Кроме того, можно зарегистрироваться в «Личном кабинете» на официальном сайте УФССП России по Псковской области, а также на Едином портале государственных услуг - gosuslugi.ru. Есть и мобильное приложение «ФССП». Можно обратиться в отдел судебных приставов за необходимой информацией о задолженности и о вынесенном ограничении на выезд.

- Как можно снять временное ограничение на выезд?

- Должник должен предъявить судебному приставу-исполнителю документ, подтверждающий исполнение решения суда. Лишь после этого судебный пристав-исполнитель выносит постановление об отмене временного ограничения права выезда из Российской Федерации. Отмечу, что закон не устанавливает определенных сроков прохождения вышеуказанных документов. Срок, в течение которого снимается запрет на выезд за границу, составляет минимум одну неделю, максимум - до двух недель.

- Что делать, если уже на границе и далее не пропускают? Можно ли экстренно снять ограничение?

- Экстренно ограничение можно снять только в праздничные дни и только после погашения долга. В Управлении ФССП России по Псковской области на период праздничных дней назначаются дежурные работники, которые обеспечивают экстренное снятие временного ограничения. Если возникла такая ситуация, то необходимо позвонить в дежурную часть управления по номеру 699-099.

В заграничные жаркие страны пустят лишь тех, кто свободен от долговФото: Олег РУКАВИЦЫН

КСТАТИ

В Псковской области более 17 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Это на 30% больше, чем в 2018 году. Каждый 13 должник в регионе имеет действующее ограничение.

Более 2 тысяч алиментщиков в Псковской области не могут выехать за границу из- за долга.