2019-07-24T11:10:42+03:00
Экономика

Банк «Открытие» предлагает малому и микро-бизнесу кассы «Прими карту!» 2 в 1 с выгодной ставкой по эквайрингу

Банк «Открытие» совместно с сервисом для малого и микро-бизнеса «Прими карту!» предлагает предпринимателям линейку кассового оборудования 2 в 1 со ставкой по эквайрингу от 0,99%
Василиса Алексеева
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Новая линейка оборудования позволяет сэкономить деньги.Новая линейка оборудования позволяет сэкономить деньги.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Банк «Открытие» совместно с сервисом для малого и микро-бизнеса «Прими карту!» предлагает предпринимателям линейку кассового оборудования 2 в 1 со ставкой по эквайрингу от 0,99%. Это позволит клиентам банка значительно минимизировать первоначальные затраты на приобретение отдельного кассового аппарата, банковского терминала и подключения оборудования к эквайрингу.

Инновационное решение объединяет в одном корпусе сразу 2 полезные функции: онлайн-кассу и эквайринг.

Кассы 2 в 1 от «Прими карту» доступны для покупки клиентам банка «Открытие» при подключении пакетов услуг.

Устройства принимают все виды карт, в том числе и бесконтактные, подходят для точек с высокой проходимостью.

В линейке присутствуют несколько моделей, из которых можно выбрать наиболее подходящую по стоимости и функционалу.

Все кассы соответствуют требованиям 54-ФЗ и идеально подойдут любому виду бизнеса.

-Банк «Открытие» предлагает своим клиентам удобное и компактное решение для решения сразу двух бизнес-задач. Клиент при использовании кассы от «Прими карту!» соблюдает 54-ФЗ, а также сможет принимать бесконтактную оплату, повышая тем самым свою конкурентоспособность среди других предпринимателей. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и приложим все усилия для создания новых предложений для существующих и потенциальных клиентов, — сообщил директор департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» Сергей Животягин.

-Одно из главных преимуществ, которые появляются у клиентов банка “Открытие”— это возможность покупки коробочного решения: кассы со встроенными нужными функциями и её подключения к выгодной ставке эквайринга, — прокомментировал Андрей Пелин, директор бизнес-направления PSP сервиса «Прими карту!». — Мы прикладываем все усилия для того, чтобы процесс перехода клиентов банка к работе с новыми кассами был лёгким и понятным, а пользоваться оборудованием было максимально комфортно».

Подробнее о кассах со встроенным эквайрингом можно узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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