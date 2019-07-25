Как голливудский Терминатор попал в Опочецкую деревню

Доспехи средневековых рыцарей, изящные розы из металла, устрашающий Терминатор и трехметровый тираннозавр. Все они дело рук 37-летнего сварщика-любителя из Опочецкого района.

Скульптор-любитель Роман Кириллов живет в деревне Макушино Опочецкого района. По образованию он электрослесарь. Роман работает по специальности, сотрудником производственного отделения филиала компании «Псковэнерго» - «Западные электрические сети». Однако в свободное время создает настоящие арт-объекты из металла. По признанию скульптора, к творчеству его тянуло с самого детства.

- Еще со школьной скамьи одним из моих любимых предметов было рисование. Нельзя сказать, что рисовал я как-то особенно здорово, но, как мне тогда казалось, вполне хорошо, - рассказал Роман Кириллов. - К тому же с детства мне нравилось фантазировать, а любимой игрушкой был конструктор. Наверное, все это и вылилось в дальнейшем в мое увлечение.

Сейчас на участке Романа высятся три больших скульптуры: пара динозавров и Терминатор с оружием в руках. Не сосчитать и небольших металлических поделок. Благодаря этому соседи частенько навещают Романа, чтобы сфотографироваться на фоне его арт-объектов.

- Сначала к динозаврам развернулось настоящее паломничество из желающих сфотографироваться. Сейчас интерес поутих, хотя не проходит ни одних выходных, чтобы кто-нибудь не пришел запечатлеть себя на фоне скульптур, - поделился Роман Кириллов.

Шведский рыцарь на прогулке

Сначала Роман Кириллов, как он признается, «делал много разных мелочей». Одной из них были изящные розы из металла. После этого внимание Романа переключилось на осуществление детской мечты. Он решил сделать рыцарские доспехи.

- За десять месяцев из миллиметрового железа я создал доспехи средневекового шведского рыцаря XIII века. По моим ощущениям, эта работа продвигалась очень медленно. Теперь я могу даже сказать, что доспехи делать было сложнее всего. Так как для того, чтобы все получилось как следует, пришлось выполнять очень тонкую работу, - рассказал скульптор.

Фото: личный архив героя. Роман Кириллов: когда я гулял в доспехах, грохот стоял неописуемый!

Между тем игра стоила свеч. После завершения работы Роман примерил доспехи и отправился прогуляться по центральному мосту поселка. Появление средневекового рыцаря вызвало большой ажиотаж. Как признался Роман, люди оборачивались на него, живо интересовались и задавали вопросы.

После этого рыцарские доспехи и кольчуга перекочевали на веранду. Сейчас они надеты на манекены и служат одним из «экспонатов» дома опочанина.

- Люди, которые приходят, чтобы сфотографироваться с динозаврами, после этого просят показать им средневековые доспехи. В деревне все знают о моем увлечении, - поделился Роман Кириллов.

Деревенский Терминатор-скелет

Самой первой скульптурой, которую сделал Роман Кириллов, стал Терминатор - герой известного американского фильма с Арнольдом Шварценеггером. Арт-объект появился на участке в 2017 году. В ход пошли уже не тонкие листы железа, а автомобильный металлолом.

- У меня набралось много одинаковых амортизаторов, пружин и похожих друг на друга шестеренок. Было жалко выкидывать все это богатство. И я решил попробовать собрать Терминатора, положась на русское «авось». Еще не знал, получится ли у меня. Но мне помогли друзья. Они приносили пружины, ненужные после починки машин. Так мы собрали все необходимые детали, - рассказал Роман Кириллов.

Сварщик-любитель не использовал никаких чертежей и картинок. А после того, как Терминатор был готов, нести скульптуру и ставить на ноги пришлось втроем. Так как рост у арт-объекта оказался 2 метра 90 сантиметров.

Фото: личный архив героя. Сначала скульптор-самоучка пожалел, что сделал Терминатора таким большим.

Деревенские жители из-за нечеловеческого внешнего вида между собой называют скульптуру Романа скелетом. А детвора до сих пор пребывает в восторге от голливудского героя опочецкого разлива. К тому же в преддверии Нового года Роман прикрепил светодиодную ленту на корпус Терминатора, теперь он светится в темноте.

- После того как собрал, пожалел о том, что Терминатор такой большой получился. Боялся, что он много места займет. А оказалось, наоборот, чем больше, тем лучше. Всем нравится, все фотографируются. И в конце концов я рад тому, что не мне одному интересно это все, - поделился автор скульптуры.

Вперед на динозавре

В сентябре 2018 года около дома скульптора появился трехметровый тираннозавр.

- Динозавры мне нравятся. Да и к тому же в зоопарках сейчас можно увидеть льва, тигра, волка. А динозавров нет. Поэтому я решил сделать фигуры для детей, чтобы они могли понять и увидеть не только на картинках, какие существа населяли планету до нас, - объяснил Роман свою увлеченность существами из Юрского периода.

Чтобы динозавр получился похожим на своего «предка», сварщик-любитель распечатал в качестве руководства черно-белую картинку с изображением тираннозавра. А затем работа закипела...

У тираннозавра реалистичный взгляд благодаря круглым "шарикам-зрачкам" из подшипника.

- Из металлического прута я сначала выгнул силуэт. Когда спина и брюхо были готовы, добавил ребра. Массивную голову пришлось поднимать лебедкой и приваривать к туловищу уже на месте - таким большим получился динозавр, - поделился скульптор-самоучка.

На тираннозавра у автора ушел целый месяц. А еще год до этого он собирал металл. В результате железное чудовище получилось в три раза больше настоящего.

В апреле 2019 на участке появился еще один динозавр. Соседи Романа сразу окрестили его участок парком Юрского периода.

- Второго динозавра, трицератопса, я изготовил по уже знакомому принципу. Сначала каркас, а затем придание объема с помощью деталей. Было важно найти одинаковые детали, иначе тело его было бы неправильной формы. А на изготовление головы ушло очень много электродов. В результате динозавр получился чуть больше метра высотой и около трех метров в длину, - отметил автор арт-объектов.

По словам Романа, первая сложность при постройке динозавров в том, чтобы в голове составить проект и представить, как они должны выглядеть. Но сложнее всего сделать скульптуры устойчивыми.

Фото: личный архив героя. Каждый год скульптору приходится подкрашивать своих динозавров.

- Нужно сделать так, чтобы скульптура твердо «стояла» на ногах и при этом прохожие не замечали ее опоры. А для этого необходимо заранее продумать, куда будет приходиться основная нагрузка и где нужно усилить каркас, - рассказал Роман Кириллов.

Благодаря «небольшому росту» и устойчивости на трицератопса могут забраться дети. Роман охотно позволяет им «прокатиться» на динозавре и сделать фото на память.

Грузовик от скуки

В перерыве между конструированием динозавров опочецкий умелец сделал модель грузового автомобиля. По признанию Романа, он решил смастерить что-нибудь зимой от нечего делать. Собирать стал уже по привычной схеме: нашел металл, сделал каркас, соорудил кабину.

- Автомобиль я тоже стал делать, опираясь на картинку. Он получился небольшим, всего 50 сантиметров длиной, но в нем много мелких деталей. Если присмотреться, внутри есть педали, спидометр, руль, рычаги и даже сделана прошивка на сиденьях, - рассказал Роман Кириллов.

Фото: личный архив героя. Ход у "грузовика" получился громкий, но племянника это не смущает.

Получившийся грузовик скульптор подарил на день рождения своему племяннику. Но при этом поставил условие: автомобиль должен стоять среди других арт-объектов. А племянник в любое время может зайти и поиграть с грузовой машиной.

Подарите автохлам

На каждую скульптуру у мастера уходит разное количество времени. Зависит от того, как быстро удастся разыскать автохлам. И хотя друзья и знакомые, зная об увлечении Романа, несут ему ненужные запчасти, деталей всегда не хватает. Поэтому он собирает металлолом сам: подбирает вдоль дорог и вылавливает из рек.

- Теперь в планах у меня сделать еще одного динозавра. Но дальше я пока не загадываю, потому что очень многое зависит от вдохновения и наличия материала, - поделился создатель скульптур из автомобильного хлама.