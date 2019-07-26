90-летняя бабушка из Пустошкинского района два года носит воду для питья с озера

Работать 44 года, пережить войну и голод и теперь, когда светлое будущее наступило, вдруг оказаться отрезанной от водопровода. В двенадцати километрах от Пустошки 89-летней деревенской жительнице и ее дочери-инвалиду приходится ежедневно носить ведра с водой с крутого берега озера, чтобы напиться и приготовить еду.

На сайт губернатора Псковской области обратилась внучка жительницы деревни Копылок Пустошкинского района Полины Трофимовны Бушлатовой Ольга Григорьева.

- Был прорыв трубы, его устранили, через пару недель опять прорвало, и глава сельского поселения ничего лучше не придумал, как отрезать этот участок от водоснабжения. Приехали, отрезали трубу и заварили. Бабушка просила этого не делать. Но! Теперь ей приходится носить воду с реки, что очень тяжело в 89 лет, - написала внучка Полины Трофимовны.

Как призналась бабушка Пелагея (так она называет себя - прим. ред.), и после письма губернатору с трудом верит, что придет какая-то помощь. Люди только приезжают и смотрят.

- В войну были люди добрые, хорошие, если осталась на деревню одна баня, не сожгли, так ходили в одну баню мыться. А теперь дудки! Теперь каждый сам за себя! Вот и мне отрезали водопровод, потому что его прорыв заливал соседские участки, - пожаловалась бабушка.

Фото: abala-fishing.narod.ru Колонка около дома не работает, так что остаётся пить воду из озера.

Трудилась как мужик

Полина Трофимовна - ветеран труда с 44-летним стажем. Она родилась в Тамбовской области в 1930 году. Детство и юность бабушки Пелагеи прошли в Самаре. Для ребяческих забав в ту пору оставалось не много.

- Мне пришлось рано начать работать на подсобных работах. С 14 лет я ухаживала за телятами в совхозе, так как мама сильно болела. А когда началась война, мама уехала в деревню поближе к сестрам. А я по вербовке уехала работать на стройку разнорабочей. Там я как мужик трудилась целый год. Дали носить кирпичи и щебень, так как образования у меня было всего 4 класса, - рассказала Полина Трофимовна.

После этого ее направили в охрану на завод имени Фрунзе, где делали реактивные самолеты.

- В трудовой книжке мне сделали запись: «боец». Ведь я носила винтовку и пистолет, была военнообязанная, - вспоминает бабушка Пелагея. - Там я отработала два года, чтобы получить общежитие, да и идти мне было некуда больше. Я была старшим ребенком в семье.

Затем Полину Трофимовну поставили работать в контрольный отдел, где ей пришлось оценивать качество деталей все для тех же реактивных самолетов. Потом замужество и отъезд вслед за мужем в незнакомую Псковскую область.

- Наша семья решилась на переезд из-за голода. Решили, что в маленьком городке будет попроще обзавестись своим хозяйством. Очень уж напряженными были 50-е годы, я стояла в очереди даже за хлебом, - поделилась Полина Трофимовна.

Так, с 1955 года бабушка Пелагея стала деревенской жительницей. Работала и в школе поваром, и в интернате с ребятами. Все пережила, все вытерпела, а с современными реалиями не справиться одной.

Поплакала, но не разжалобила

Воды в доме у Полины Трофимовны не было никогда. Чтобы напиться, приходилось ходить за забор. Около участка как раз стояла колонка. Но и это благо улетучилось два года назад, в 2017-м.

- Подальше от колонки случился прорыв, вода лилась целый год. Я в это время все ходила и беспокоилась, не отключат ли воду. Ведь рядом много дачных домов, и вода, которая постоянно течет из прорыва, заливает дачные дома и участки, - рассказала Полина Трофимовна.

Фото: личный архив. Чтобы вода не заливала соседские участки, 89-летней Полине Трофимовне отрезали колонку.

Между тем в деревне поговаривали, что дом бабушки Пелагеи собираются отключить. Пришлось Полине Трофимовне со своей проблемой отправиться в Пустошкинскую администрацию.

- Я попала на прием не к главе администрации района, а к его заместителю. Пришла и стала рассказывать ей про свою беду. А она ответила, мол, я бы, может быть, и помогла с администрацией вам, да мы не имеем права растрачивать на это бюджет. Может быть, в следующем году будут какие-нибудь коммерсанты, они дадут денежку и сделают вам, - вспоминает бабушка Пелагея.

Просила о помощи Полина Трофимовна и в администрации сельского поселения. Для починки водопровода нашли трактор и человека, который проведет ремонт.

- Сначала нашли, а потом говорят, мол, у тракториста заболела мать и она лежит в больнице в Великих Луках. Я отвечаю, что ладно уж. Пускай с больной матерью побудет, а потом уж мне поможет. Но это «потом» так и не наступило, - рассказала Полина Трофимовна.

Просила со слезами на глазах бабушка Пелагея и у соседей, чтобы не лишали воды. Но все без толку.

- Дальше от моего дома у дачников есть люк. Однажды я заметила, как туда подъехала грузовая машина. Идти было недалеко, и я поспешила полюбопытствовать, в чем дело. Поздоровались, слово за слово, оказалось, что на машине приехали рабочие отключать колонку, чтобы не протекала, - поделилась Полина Трофимовна Бушлатова. - Я поплакала, да что я им сделаю. Так и ушла, а они трубу отрезали и заварили.

Еще умрет, чего доброго!

Теперь в любую погоду каждый день 89-летней пенсионерке и ее 62-летней дочери-инвалиду приходится ходить на озеро за водой. Набрать про запас воды в баню и для полива помогает внучкин насос, который она устанавливает на лето.

- Летом мы с этим еще как-то справляемся, благо идти меньше полукилометра. Но дорога круто под гору спускается, да и взбираться по ней с ведрами очень тяжело. Хуже всего приходится зимой, дорога скользкая и лед на озере разбивать приходится, - пожаловалась Полина Трофимовна.

Этим обычно занимается дочка бабушки Пелагеи, Галина. Но зимой 2018 года женщина сильно заболела, и принести воды вызвалась сама Полина Трофимовна.

- Взяла бидончик поменьше, чтобы не тащить тяжелое ведро, а как стала вниз с горы спускаться, поскользнулась, зацепилась за скамейку, которая у озера стоит, и здорово ударилась. Думала даже, что все зубы выбила. Еле домой дошла. Дочка, когда меня увидела, очень перепугалась, - рассказала бабушка Пелагея.

Фото: abala-fishing.narod.ru. Зимой, чтобы напиться воды, 89-летней Полине Трофимовне приходится рубить лёд на озере.

Вызвали скорую, врачи предложили госпитализацию, но от нее Полина Трофимовна отказалась, так как дочке стало плохо.

- Я тогда подумала: Господи, еще умрет, чего доброго! - рассказала бабушка Пелагея. - Так и живем: то я хожу за водой, то Галенька по два раза в день в гору с астмой носит 10-литровые ведра с водой. Пить-то хочется…

А судьи что?

Если верить ответу администрации сельского поселения «Пригородная волость» на сайте губернатора, волонтеры очистили шахтный колодец, расположенный на территории участка Полины Трофимовны. Колодцу, который «починили», уже 50 лет. В прошлом веке его копали вручную и укрепляли бревнами. Но со временем конструкция обвалились.

- По поручению администрации действительно приезжали с насосом. Выкачивали из колодца грязь, однако колодец не углубили, только кольца сверху бетонные поставили. Весной вода в колодце темная, а когда начинается цветение трав, вода становится зеленой, да и не всегда в этом колодце вода есть, - поделилась бабушка Пелагея.

Пить воду из «отремонтированного» колодца жительница Копылка боится. Использует только для полива огорода, когда в нем вода бывает.

- Химическую экспертизу не проводили, и специалиста на участке никогда не было. Колодец сделали, а какая вода… гожая, негожая - неизвестно. Когда я была молодая, так по три ведра за раз коромыслом носила, а теперь силы уже не те, - рассказала Полина Трофимовна.

Фото: личный архив. В отремонтированном колодце почти нет воды.

В официальном ответе на просьбу пенсионерки из деревни Копылок говорится, что «действительно имело место временное выведение из эксплуатации части водопровода», а бабушка «сама дала устное согласие на временное отключение колонки». А сейчас «администрация сельского поселения «Пригородная волость» изыскивает средства из бюджета МО «Пригородная волость» для проведения работ по замене данного участка водопроводной сети». Кажется, будто слова из песни российской поп-исполнительницы Ольги Бузовой «Твои слова - водица» в этом случае стали суровой реальностью.

А 89-летняя бабушка тем временем «временно», два года, носит на своих плечах озерную воду к себе в дом вверх по крутому склону.