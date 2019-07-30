Банк России снизил ключевую ставку - чего ждать в банковском секторе

По итогам заседания Совета директоров Банка России 26 июля было принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п. п. Этого решения рынок ждал. Рыночный курс рубля практически не изменился, а доходность трехлетних ОФЗ даже немного выросла – на 3 б.п. до 6,97%, отражая разочарования тех игроков, кто надеялся на более агрессивное снижение ставки.

Решение было принято под влиянием замедления инфляции и давления со стороны слабой экономической динамики.

-Банк России полностью убрал из пресс-релиза количественные оценки темпов роста ВВП на 2019 год, отметив, что экономическая активность складывается ниже ожиданий, - отметил старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич. - В условиях, когда действие основного драйвера возобновления роста экономики – финансирования Национальных проектов – постоянно откладывается, положительный вклад роста расходов будет проявляться в текущем году все меньшее количество месяцев и, соответственно, оказывать все меньшее влияние на итоговый годовой рост. На фоне отложенных госрасходов, во втором полугодии будет все сильнее проявляться замедление роста нефтегазового сектора – под влиянием снижения поставок газа в ЕС. Европейские газовые хранилища уже заполнены на 80% (90% – пиковый уровень последний лет), при том что годом ранее объем заполненности хранилищ на середину июля не превышал 60%. По нашим оценкам, заполненность хранилищ достигнет 90% не позднее середины сентября.

Специалист говорит, что в отношении инфляции Банк России отмечает продолжающийся дезинфляционный тренд. При этом впервые с начала года замедление инфляции прослеживается и в показателе базовой инфляции, в состав которой не входят товары и услуги-представители со значительной компонентой административного регулирования, а также товары с высокой внутригодовой сезонностью цен. Показатель базовой инфляции по итогам июня снизился до 4,7%. Тем не менее, достижение целевого уровня инфляции прогнозируется лишь в начале 2020 года.

- Инфляционные риски снизились со стороны внешних факторов и повысились – со стороны внутренних. Пересмотр в июне-июле траектории снижения учетных ставок со стороны ФРС и ЕС, снижение на этом фоне учетных ставок Центральными банками развивающихся стран, позволяет снижать ключевую ставку Банку России, не опасаясь оттока капитала из России в другие развитые или развивающиеся страны. Так, 25 июля на 4,25% снизил ставку ЦБ Турции, 18 июля на 0,25 п.п. до 5,75% снизил ставку ЦБ Индонезии, 7 июня ЦБ Чили снизил ставку на 0,5 п.п. Внутренние инфляционные риски остаются связаны с бюджетом и возможным расходованием в 2020 г. Фонда национального благосостояния на инвестпроекты: «догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии 2019 года может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 года – начале 2020 года, - отмечает Максим Патроневич.

В своем пресс-релизе Банк России оставил фразу о том, что допускает дальнейшее снижение ставок на ближайших заседаниях. С учетом слабой экономической динамики и сохранения инфляционных рисков в конце года, очередное снижение ключевой ставки с высокой вероятностью будет проведено на заседании в сентября или в октябре, комментирует экономист решение регулятора.

- Снижение ключевой ставки окажет влияние и на динамику ставок по банковским продуктам, - говорит банковский специалист. - Снижение кредитных процентных ставок затронет самых надежных заемщиков - юрлиц, а также ставки по ипотеке. Ставки для более рискованных заемщиков могут остаться без значительных изменений под влиянием увеличения коэффициентов при расчете нагрузки на капитал банка (норматива достаточности капитала Н1). В отношении ставок по депозитам населения в рублях, банки будут вынуждены проводить более взвешенную политику. В условиях сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий и снижения разницы между ставками в рублях и валюте, население становится все более чувствительным к снижению рублёвой доходности и переключается на депозиты в валюте. Так, прирост валютных депозитов с начала 2019 г. составил 9,2%, в рублях – лишь 2,5%. Доля валюты в приросте вкладов населения с начала года составила 48%.