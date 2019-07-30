Как волонтёры ремонтировали голубятню в усадьбе Волышово Порховского района

Две недели волонтеры из Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга восстанавливали дворянскую усадьбу XIX века. При этом они не просто покосили борщевик. Добровольцы многое сделали руками для реконструкции некогда богатого имения дворян Васильчиковых и Строгановых. А еще попели песни в лесу и научились строить стену из камня по старинной технологии. «Комсомолка» побывала в палаточном лагере волонтеров в Порховском районе и выяснила подробности.

Работы так много, что валимся с ног

Рабочий день в волонтерском лагере начинался с 9 утра. Первым делом добровольцы раскладывали инструменты и привозили воду.

- Заканчиваем по мере того, как заканчиваются силы, материалы или запланированный фронт работы, обычно в семь-восемь часов вечера. Раньше семи за две недели мы не заканчивали работу ни разу. Фронт работы достаточно большой. А поэтому к вечеру от усталости мы буквально валимся с ног, - поделился директор научно-производственного центра по охране памятников Псковской области Алексей Калиненко.

В этом году волонтеры расчистили территорию вокруг дома управляющего и продолжили работы по восстановлению голубятни, фундамент которой в прошлом сезоне собрали по кусочкам.

- Почему именно голубятня? Дело в том, что она привлекает больше всего внимания, когда заезжаешь на территорию имения. Казалось бы, маленькая постройка, но при этом она создает атмосферу дворянской усадьбы, - рассказала организатор волонтерского лагеря Надежда Валеева.

Штукатурную смесь делают с учётом старых рецептовФото: Андрей СТЕПАНОВ

В этом сезоне голубятню покрыли несколькими слоями штукатурки. Теперь, надеются волонтеры, микротрещин в здании удастся избежать и любоваться на голубятню в Волышово можно будет еще долгие годы.

В планах у добровольцев починить кровлю главной усадебной конюшни, которая начинает разрушаться. Но говорить об этом гораздо проще, чем работать на месте, ведь доброхотам приходится выполнять все реставрационные технологии. Да и материалы для ремонта используют похожие на те, из которых действительно строились усадебные здания.

В два раза больше

Волонтерский лагерь в деревне Волышово Псковской области открылся уже во второй раз. Но в этом году количество строителей увеличилось более чем в два раза. Около 50 человек со всей Псковской области, а также из Москвы и Санкт-Петербурга с 15 по 26 июля трудились на благо дворянского имения, вернее того, что от него осталось после многолетней бесхозности и прошлогоднего пожара.

Для волонтеров усадьбы Волышово на поляне близ деревни разбили палаточный лагерь. А для удобства составили список необходимых вещей. На деле «Волонтерская усадьба» оказалась готова взять добровольцев и без увесистого туристического рюкзака.

- Даже если человек пришел просто в футболке, кроссовках и джинсах, мы готовы обеспечить его всем необходимым - от инструмента до питания и проживания. Для этого у нас все есть, - рассказал Алексей Калиненко.

Волонтёры из Волышово жили в палаточном лагере пока работали на территории усадьбыФото: Светлана Пикалёва

Единственный нерушимый критерий для отбора волонтеров - 18+. Как признаются организаторы добровольческого лагеря, случайные люди к ним не попадают.

- Приходят люди, которые либо очень любят это место, либо те, кто как-то уже знаком с вопросами реставрации либо знаком с волонтерским движением на памятниках архитектуры, - поделилась Надежда Валеева.

Ого, здесь волонтеры?

Мария Кривошеина приехала в Волышово из Москвы, чтобы приглядеть за своей бабушкой.

- Я в этой деревне выросла и потому болею за состояние усадьбы. Помогаю ребятам шпаклевать стены, делаю то, что скажут. Шпатель не первый раз держу, так что эта работа мне не внапряг, и мне нравится, - поделилась волонтер.

Приходят на помощь и местные школьники, однако тяжелые задания им не дают, поручают расчищать территорию от мусора и поросли, фотографировать объекты дворянской усадьбы для архива.

Немногое, что осталось от архитектурного великолепия в ВолышовоФото: Андрей СТЕПАНОВ

- В этом году школьники приехали даже из Порхова. Они были удивлены, увидев дворянское имение. Многие даже не знали, что рядом есть Волышово. Теперь некоторые из них ждут своего совершеннолетия в следующем году, чтобы приехать реставрировать усадьбу, - рассказала Надежда Валеева.

Как замечают организаторы лагеря, еще год назад гости Волышово, увидев волонтеров, удивлялись, мол, неужели кто-то в этом лесу есть? А самой частой фразой будущих помощников было: «Ого, здесь волонтеры? И я хочу!» Сейчас же волонтеры более информированы. Поэтому количество их увеличилось.

Организаторы лагеря рады любой помощи, однако признаются, что работать с добровольцами, не имеющими навыков строительства, довольно трудно. Приходится тратить время на то, чтобы учить людей правильно обращаться со строительными инструментами.

После прошлогоднего пожара главный дом усадьбы пребывает в запустенииФото: Светлана Пикалёва

- Работа достаточно сложная. Народ добровольно может приехать и на полдня в свой выходной. А как только свободное время у людей заканчивается, они уезжают. И с этим ничего не поделать. Приезжает следующий, и мы беремся, начинаем снова обучать и объяснять, - рассказал Алексей Калиненко.

Кладка камня как отдых

У доброхотов нашлось время и на культурную программу. Лекции об архитектуре и деревянном зодчестве, мастер-классы, творческие песенные вечера на лесной поляне и даже товарищеский футбольный матч ждали волонтеров в Порховском районе.

- Здесь достаточно интересно. Во-первых, волонтеров в Волышово ждет общение с энтузиастами, которые заинтересованы в сохранении памятника, а во-вторых, добровольцы здесь приобретают новые знания, ведь строительные работы требуют некоей квалификации. Поэтому мы и проводим мастер-классы, обучаем людей реставрационным технологиям, - рассказал Алексей Калиненко.

Прежде чем доверить волонтёрам ремонт памятника 19 века, специалисты обучили добровольцев всем тонкостямФото: Андрей СТЕПАНОВ

Чтобы обучить волонтеров реставрационным технологиям, в Волышово приезжали специалисты из Санкт-Петербурга. Целый день на мастер-классе по каменной кладке они показывали всем желающим, как правильно работать с реставрационным материалом.

- Не всегда цель нашего волонтерского лагеря - заклеить какую-то трещину или срубить какой-то борщевик, - заявил Алексей Калиненко. - Основной целью мы видим сплочение людей вокруг нашего объекта, вовлечение их в процесс сохранения этого культурного наследия.