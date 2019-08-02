Банк «Открытие» помог успешно разместить облигации Республики Беларусь в России

30 июля 2019 года была успешно закрыта книга заявок по выпускам серий 03 и 04 государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации. Облигации номинированы в российских рублях. Спрос в четыре с половиной раза превысил предложение.

Облигации общим объемом 10 млрд рублей сроком обращения 3 года вызвали повышенный спрос инвесторов. Высокий спрос позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона 9.10 – 9.35% годовых – ставка установлена на уровне 8,65%. Поступило более 60 заявок со стороны широкого круга институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании, иностранных инвесторов на общую сумму свыше 45 млрд рублей. Спрос физических лиц на облигации превысил 1,5 млрд рублей.

Размещение задает ориентиры для последующих размещений на российском рынке рублевых гособлигаций и облигаций корпоративных эмитентов из Республики Беларусь. Спред доходности облигаций Республики Беларусь к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов.

- Ажиотаж со стороны инвесторов свидетельствует о позитивном восприятии кредитного риска суверенных облигаций Республики Беларусь в России. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие», — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами эмиссии выступили банк «Открытие», Газпромбанк и Совкомбанк, со-организатором - Евразийский банк развития.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 7 августа 2019 года.

КОНКРЕТНО

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.