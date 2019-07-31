Банк «Открытие» перезапустил корпоративные карты с новым функционалом

Банк «Открытие» запустил обновленные корпоративные карты, значительно расширив их функционал. Это сделано в рамках реализации трехлетней стратегии, которая предусматривает превращение «Открытия» в современную технологичную финансовую организацию.

Теперь на базе карты действует «конструктор» по подключению нужных клиенту услуг. Это могут быть индивидуальный лимит для расходных операций и для снятия наличных, автоматическая конвертация, возможность самоинкассации, использования карты для оплаты командировок.

Корпоративная карта банка «Открытие» на базе международной системы Visa Business выпускается на 4 года. При этом первые полгода обслуживание карты бесплатно для клиента.

Держатели новых корпоративных карт также получили возможность использовать платежные сервисы Samsung Pay/Apple Pay/Google Pay. С использованием электронных кошельков стало значительно проще совершать покупки. Ведь электронные кошельки действуют везде, где можно оплатить покупку картами Visa по бесконтактной технологии. Данный сервис не тарифицируется и предоставляется владельцам корпоративных карт бесплатно.

- Наш банк настроен на предоставление корпоративным клиентам качественных и современных услуг в сфере платежных сервисов, с возможностью индивидуализации их функционала под потребности конкретного пользователя. Поэтому мы значительно обновили свои корпоративные карты, - пояснил старший вице-президент, руководитель департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» Андрей Карасев. - При этом мы хорошо понимаем, что корпоративная карта является лишь одним из инструментов для оперативных расчетов клиента, и основной ее козырь - это малый формат. Но даже если карта у вас не под рукой, а вы остаетесь на связи, то сможете использовать электронный кошелек на основе нашей карты, что очень удобно и практично. Мы планируем, что уже до конца июля будет выпущено более 700 карт. Надеемся, что наши клиенты останутся довольны их новым функционалом.

КОНКРЕТНО

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.