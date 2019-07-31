Как пройдут в Псковской области армейские игры «Десантный взвод – 2019» [ПРОГРАММА]

3 августа в 10.00 на полигоне «Завеличье» состоится открытие международного этапа конкурса по полевой выучке «Десантный взвод – 2019». В пресс-службе администрации Псковской области «Комсомольской правде-Псков» сообщили, что военнослужащие и артисты готовят для зрителей яркую, зрелищную программу и организуют интерактивные площадки.

За торжественной частью последуют праздничный концерт и показательные выступления военнослужащих. На открытии выступят артисты и коллективы Пскова, области и Великих Лук, духовой оркестр 76-й десантно-штурмовой Черниговской дивизии, артисты Псковской областной филармонии.

Десантирование войск увидят зрители на открытии армейских игрФото: Андрей СТЕПАНОВ

Откроет праздничный концерт сводный духовой оркестр 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии под руководством Евгения Баранчикова.

С хореографическими номерами на сцену выйдут профессиональные коллективы: заслуженный коллектив народного творчества России Ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева. Художественный руководитель коллектива Константин Абабков - обладатель почетного звания «Душа земли Псковской». Лучшие номера для зрителей концерта исполнит народный коллектив Театр танца «Русские узоры» (художественный руководитель – Ирина Казимир).

Фото: http://tkd-pskov.ru Яркую праздничную программу готовит к открытию Театрально-концертная дирекция Псковской области

Военные покажут зрителям техничный и плавный десантный «балет»: вальсирование на боевых машинах БМД-4М. Аккомпанементом для фигурного вождения станет композиция в исполнении заслуженного артиста России Александра Либа.

В финале программы выступит прославленный Ансамбль песни и пляски ВДВ России, который является лауреатом премии Ленинского комсомола, премии искусств Германской Демократической Республики и конкурса профессиональных военных коллективов.

На армейских играх будет жарко!Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Организаторы подготовят и другие занимательные площадки: интерактивные шоу, выставку вооружения и военной техники.Ансамбль исполнит знаковую композицию - гимн российских десантников «Синева», под звуки которого пройдет десантирование парашютистов с флагами стран-участниц армейских игр 2019 года.

О том, как хлебом-солью встречали участников из Шри-Ланки и Ирана, читайте здесь.

О том, какая страна будет выступать на своей боевой технике, читайте здесь.

КОНКРЕТНО

3 августа в 10.00 псковичей приглашают на торжественное открытие конкурса «Десантный взвод – 2019» на полигон «Завеличье». На место проведения мероприятия можно будет доехать на бесплатном автобусе, городском и пригородном транспорте.

И ведь никто не отменял День ВДВ! Смотрите программу празднования Дня ВДВ-2019 здесь.