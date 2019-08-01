Как пскович заставил бомжевать родного отца

В редакцию «Комсомольской правды - Псков» обратился 79-летний пскович Юрий Федорович Корюков и поведал, как 9 месяцев он скитался на улице, пока не получил социальное жилье. Историю своей жизни и о том, как был бездомным почти год, рассказал пскович «Комсомолке».

- Я за все это время узнал столько добрых людей! У меня же отняли не только квартиру, но и технику, мебель, одежду, даже трусы и носки - все. Что было надето, так и ушел, - рассказывает пенсионер.

Сейчас Юрий Корюков лелеет мечту о создании «стариковского клана», чтобы скрасить одинокие вечера, ведь за долгую жизнь в городе пенсионер накопил немало знакомств и легко заводит новых друзей.

«Ты будешь жить в раю»

Двухкомнатную квартиру на улице Труда, которой впоследствии и лишился Юрий Федорович, он нажил в браке со второй женой. Через несколько лет из-за семейных проблем с родственниками семья тоже распалась, но разошлись по-хорошему, как говорит Юрий Корюков, и даже квартира осталась в его собственности.

В эту квартиру на улице Труда и переехал впоследствии сын Корюкова от первого брака, обзаведясь семьей. Собственного жилья у него на тот момент не было, поэтому отец приютил. С рождением второго ребенка семья сына решила улучшить жилищные условия: мол, добавим средства материнского капитала и переедем из твоей двушки в трехкомнатную.

- Ты будешь жить в раю, - обещали Юрию Федоровичу дети.

С 2012 года все вместе жили уже в 3-комнатной квартире. Однако не только райских кущ, но и простого семейного тепла и уюта создать не удалось.

- Я у себя в комнате жил, на кухне ничего нельзя было, воду в ванной перекрывали, свет отключали, - рассказывает подробности Юрий Федорович. Открытых конфликтов в семье не было. Однако постоянные придирки, препирательства и обвинения по поводу внучек слышал пенсионер. Однажды очередная попытка разговора с сыном привела к применению силы.

- Сын в компьютер играет целыми днями. Я пытался с ним говорить. Вот один раз он обвинил меня, что я обижаю внучек. Я ему дал отцовскую пощечину, развернулся и пошел к себе. А он сзади накинулся и начал душить, - и такое вспоминал Юрий Федорович.

Как рассказал мужчина, он является инвалидом 3-й группы, еще в молодости у него развились серьезные заболевания желудка, потом тромбофлебит, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие недуги. Пенсионер припоминает, что с мая по сентябрь 2017 года лежал в больнице раз пять.

Новую квартиру сын записал на себя, а отца выгналФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам Корюкова, пока он находился на лечении, сын, бывший сотрудник правоохранительных органов, каким-то образом выписал его из квартиры, которая документально после расширения жилплощади уже не принадлежала Юрию Федоровичу. В мае пришли приставы и предупредили, что вскоре старший член семьи должен покинуть квартиру.

Пенсионер ушел из дома, выполняя предписание приставов. Сначала почти три месяца жил у приятеля, «хорошего доброго парня».

«Бомжатник», милый «бомжатник»

Сегодня Юрий Федорович считает своими спасителями двух людей - своего приятеля полковника Игоря Рудольфовича Рыбакова и Ирину Викторовну Скобелеву.

Игорь Рыбаков посоветовал пенсионеру обратиться со своей бедой к Ирине Скобелевой, директору Центра социального обслуживания города Пскова. Так у «бродяги» оказался кров над головой, еженедельное направление в баню и горячее питание. Юрий Федорович оказался в «бомжатнике», а если официально, то в отделении по оказанию помощи лицам БОМЖ.

Сначала Корюков попал в стационарное отделение на втором этаже, где лежат больные. Как тяжело было привыкнуть еще недавно домашнему человеку к «тюремному режиму». Мы бы сказали - к режиму госпиталя.

- Он такой, с характером, у него свой уклад жизни был, - отмечает директор Центра Ирина Скобелева.

На время Юрий Федорович покинул «бомжатник», чтобы добиться справедливости, вернуть себе положенную жилплощадь, перестать быть лицом без определенного места жительства. Две недели пенсионер жил у своей знакомой.

- Мне нужно было искать юристов, ходить по структурам, я не мог остаться в стационаре, - объяснил Юрий Федорович.

В этом здании пенсионер прожил восемь месяцев

К сожалению, найти таких юристов, кто взялся бы за дело старика без определенного места жительства с ежемесячным доходом в 17 тысяч (не забудем о растратах на лекарства), не нашлось.

- Я обращался к юристу, к адвокату, к генералу обращался. «Разберемся», - отвечали они. Но так все и осталось, - досадует Юрий Федорович.

Подал на алименты, и суд постановил, что сын должен выплачивать ежемесячно по две тысячи рублей. Но почему-то не выплачивает до сих пор. Тяжело было старику разбираться в этом деле и искать юридической помощи.

- Я бумаги писать не могу, я практик. Писал что-то своим корявым почерком, да я не литератор. Даже письма друзьям не отправлял никогда, потому что непонятно ничего, - рассказывает Юрий Федорович.

Сын есть, но его как бы нет

Вернулся Юрий Федорович в «бомжатник», на этот раз в ночное отделение, куда нуждающиеся приходят в вечернее время, и жил там около семи месяцев. Кстати говоря, еще несколько лет назад в такой ситуации человеку не предусматривалось жилье. Ведь у пенсионера есть дети в районе проживания. Но сегодня, если доказать комиссии необходимость, заявка будет одобрена.

- Это неординарный случай. Сын есть, но его как бы нет, - прокомментировала директор Центра социальной защиты города Пскова Ирина Скобелева. - Тем более он выгнал отца на улицу. - Человек заслуженный, ветеран труда, грамотный, образованный. Даже неудобно было ему предлагать жить в полустационаре. Человек жил дома все-таки, - отмечает директор Центра.

Юрий Фёдорович Корюков обратился в редакцию "Комсомольской правды-Псков", чтобы рассказать свою историюФото: Дарья ХВАТКОВА

Люди разные обращаются за помощью в Центр социальной защиты. И часто это люди, оказавшиеся на обочине жизни, отчаявшиеся и запустившие себя. В приюте их отмывают, кормят, обстригают «ногти, в три раза закрученные» и отправляют на поиски работы. Ведь ночевать в отделении можно не более 6 месяцев.

Жизнь бьет ключом

Сотрудники Центра помогли Юрию Федоровичу собрать пакет документов в Межведомственную комиссию об оказании социальных услуг комитета по соцзащите. Там приняли решение выделить Юрию Федоровичу жилье в Доме ветеранов.

- Дом ветеранов - 9-этажный дом с 2-комнатными и 1-комнатными квартирами. Человеку внаем дается жилье, он оплачивает коммунальные услуги, электричество. Конечно, не может квартиру продать или подарить, но живет в ней до самой смерти, - объяснила Ирина Скобелева.

На первом этаже Дома ветеранов расположены необходимые службы: медкабинет, библиотека, тренажерный зал и множество творческих кружков. Безусловно, бесплатно. Да и на обеспечение жилья уходит немного средств. По словам Юрия Федоровича, в месяц он платит около двух тысяч рублей.

На сегодняшний день в Доме ветеранов живут 82 человека. Директор Центра сама удивляется активности обитателей Дома ветеранов.

- В одном крыле поют... Так красиво, я подумала даже, что радио работает. В другом - танцы народные. Жизнь бьет ключом! - делится своими впечатлениями директор Центра.

Такая жизнь по нраву активному и общительному Юрию Федоровичу. Он рассказал, как ярко отмечал свое 79-летие: устроил вечер для всего Дома ветеранов с музыкой, танцами и угощениями.

Благодаря директору центра соцобслуживания теперь Юрий Фёдорович живёт в "Доме ветеранов"

- Теперь все ждут, пока мне восемьдесят исполнится, чтобы я еще раз такой праздник устроил. Да просто от души все делаю, - рассказывает Юрий Федорович.

Жильем он тоже доволен. Замдиректора Дома помогла с инвентарем для уборки, бармен из «пивнушки» на Индустриальной отдала на новоселье кухонный гарнитур. И вроде бы жизнь у старика устроилась. Он каждый день готовит кушанья, да только печалится, что не с кем их разделить. Варенья заготовил 6 литров абрикосового и 3 литра клубничного. Вот вишню осталось купить, да пока дороговато...

Но до сих пор пенсионер с ужасом вспоминает то, что с ним произошло.

- Стараюсь об этом не думать. Ночью, если вспоминаю, нервничаю, спать не могу. Иду кроссворд разгадывать, чаю попить, - до сих пор переживает пенсионер. - Хочется, чтобы кто-то рядом был. Я не могу один жить, мне надо для кого-то готовить. Я тогда и выпивать меньше стану, - делится Юрий Федорович.