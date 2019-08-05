Страусы-скобари, ретрокабриолеты и псковские деликатесы

Не то, чтобы традиционные экскурсии уходят в прошлое, но все же зритель просит интерактива, и индустрия туризма изобретает новые формы, чтобы было не только познавательно, но и ярко, интересно и инстаграммненько!

Любимый и родной маршрут «Псков – Изборск – Печоры» заиграет новыми красками и удивит не только туристов, но и завсегдатаев. Фермы, хутора, усадьбы, базы отдыха предстанут в одной цепи и вместе расскажут о богатстве и красоте Псковского края и продемонстрируют изобретательность и талант псковичей.

Путешествие по Псковской области гарантирует годовой запас эмоций! Не забудьте подчистить память телефона и обновить Instagram.

Инициативу частных туристических объектов поддержала автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»

- Надо координировать процесс, чтобы распределять туристов и чтобы не было нагрузки на одну точку, - пояснила директор бюро путешествий «Континет» Светлана Баранова. - Например, в «Мальской долине» есть возможность совместить питание с активным отдыхом, в другом месте устроить ночлег, в третьем – набраться впечатлений. Это пока наметки будущего маршрута, который заработает в 2020 году в новом туристическом сезоне.

Первичное название маршрута «Изборский тракт» многозначительно. Оно и подчеркивает прочную связь Псковщины с древними народными традициями, ее культурную и историческую значимость. А может, «Изборский тракт» символизирует вечную устремленность русского человека в путь? Отправимся и мы.

Конь педальный и ролс-ройс брутальный

Кадры из советского фильма оживают в деревне Тешевицы, где туристов ждет выставка ретро-техники и путешествие в мир старых вещей. Идешь по московской автостоянке этак 50-ых годов, где припаркованы «Волга», москвич, ЗИЛ, «Чайка», заходишь домой, ностальгически печатаешь на пишущей машинке «Всегда готов!» и уезжаешь в далекое детство на педальном коне.

Владелец частной коллекции бывший танкист, подполковник Александр Попов с удовольствием расскажет вам, как мечта восстановить машину своей юности ГАЗ-51 превратилась в выставку с десятками экспонатов и огромной сказочной кладовой – «Сараем старых вещей».

«Волгу», москвич, ЗИЛ, «Чайку» и другие модели покажут гостям в автопарке

Автолюбитель знает досконально своих «ласточек» и готов говорить о них бесконечно. Ну а если всю теорию вы любите проверять на практике, двери автомобилей открыты: садитесь, примеряйте, воображайте, фотографируйтесь.

- Интересно, эпатирует ли Александр современных водителей, выезжает куда-нибудь на своих авто? - спросим у владельца, когда приедем в гости.

Так и хочется громко запеть «А я сяду в кабриолет…». Но только поедем мы дальше не «куда-нибудь», а на экоферму.

Страусы-скобари и овцы царских кровей

За самой большой птицей на планете земля не обязательно лететь в Африку: экоферма «Изборский страус» разводит африканских (или уже изборских?) страусов.

От специалистов можно узнать, какую скорость развивает страус при беге, все ли птицы летают и правда ли, что страусы при испуге прячут голову в песок.

Лошади, коровы, козочки, куры, гуси, утки, косули и выдры, а мы печалимся, что в Псковской области нет зоопарка. Черного поросенка пухляша Бобочку, кстати, можно потрогать, если застанешь в минуты бодрствования. А дальше гости из другой части света – северные олени. И они есть в Псковской области. Считайте, что и на юге побывали, и на севере.

Хозяева фермы держат «романовских овец» невероятной красоты. Смотришь на овцу и думаешь: царских кровей. Но на самом деле название породы происходит от места первоначального распространения животного.

А гостям фермы предлагают попробовать омлет из страусиных яиц

Отправляясь на обед, не забывайте, что вы на экоферме. Вот вы щедро закармливали страусов капусткой, а теперь можете отведать омлет из страусиных яиц, жаркое из мяса птицы или супчик.

Почувствуй себя пафосным купцом

Думали ли вы, что сможете переночевать в здании, считающемся памятником архитектуры? Гостиничный комплекс «Изборск» расположен в дореволюционных купеческих усадьбах конца XIX – начала XX века. Старинный интерьер, близость древней Изборской крепости и шикарная псковская природа –полный туристический «набор».

Романтический стиль, сельская простота и купеческий пафос – такой интерьер предлагает вам гостиничный комплекс, рассказывающий о старинном русском уездном городе. Купеческие палаты XIX–XX веков предлагают и стандартные номера, и двухэтажные апартаменты.

Слушайте да кушайте

Оказывается, не только Тула встречает гостей пряником и чаем из самовара. Все «коронные» русские блюда и яства отведаете вы на маршруте «Изборский тракт»: пряники, мед, травяной чай, сыры от фермеров и пчеловодов. Забудьте о том, что вы столько не съедите во весь день, дальше нас ждут пряники!

За ними мы отправимся в мастерскую «Изборский пряник». Пряничные мастера искусно сочетают таинственные ингредиенты, о которых с радостью вам расскажут, укладывают их в собственные пряничные формы, и выпекают красивый, вкусный изборский пряник, отмеченный российскими наградами.

Увидеть, с какой заботой и любовью местные фермеры варят сыр, и попробовать натуральный домашний сыр можно будет на ремесленной сыроварне «Бебешкино».

Дальше отправляемся за медом. Но не в палатку и даже не в магазин – едем в медовую усадьбу. На территории «Медового хуторка» - действующая пасека. Там можно узнать все о технологии производства меда, выведать уникальные рецепты блюд из ягод и фруктов и составляющие таинственных напитков. Познакомиться с крестьянским бытом XIX-XX веков, с коллекцией утюгов, фонарей, самоваров и еще более ценных экспонатов.

Фото: vk.com. А ещё в Псковской области можно отведать настоящего домашнего сыра!

А вот когда мы запаслись сладким медком, мягким пряником и мягчайшим сыром, пора бы попить чая! Едем на «Березовый хутор», где нас ждет настоящий музей самоваров. Да-да, вы не ослышались: музей самоваров в Псковской области. Кстати, самовар в России стоил, как дом, и приданое в виде самовара очень ценилось родителями.

Выпив на «Березовом хуторе» ароматного чая из растопленного на шишках самовара под звуки старого патефона, остается только прикорнуть. «Березовый хутор» - база отдыха, где есть возможность и для сна, и для очень активного и даже экстремального отдыха. Тренировочная площадка для мотоциклов, обучение уходу за курами и овцами, зимой катание на лыжах, а летом шашлык с песнями у костра.

А вечером в русскую баньку и спать. А завтра снова в путь-дорогу на поиски новых мест и за новыми эмоциями.

Подготовлено и оплачено за счет средств АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»