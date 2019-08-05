ТОП тем Псковской области за неделю: «Сириус» и «Подарки для новорожденных»

Журналисты составили рейтинг значимых политических тем за неделю в Псковской области. Как пишет Псковское агентство информации, в список вошли: победа региона в конкурсе по созданию регионального центра «Сириус» - в нем станут работать в одаренными детьми, по предоставлению «Подарков для новорожденных» в регионе, по созданию новой структуры на базе Театрально-концертной дирекции — она займется организацией массовых праздников в регионе. В числе других названы кадровые изменения - комитет по соцзащите покинул Армен Мнацаканян, на смену ему пришла Ольга Евстигнеева, до недавнего времени она была помощником главы региона по социальным вопросам. Еще одно значимое событие - рабочая встреча Михаила Ведерникова с сенатором от Псковской области, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Обсуждались результаты совместной работы и будущие проекты. К примеру, при поддержке Андрея Турчака областные власти надеются проработать вопрос строительства бассейна с универсальным спортивным залом в Великих Луках, лоббировать создание в Пскове кадетского корпуса, который будет носить имя героев 6-й роты.

Итоги первого года работы «Ласточки» между Псковом и Петербургом, а также запуск рейса между Псковом и Печорами — тоже в центре внимания СМИ.

"Ласточка" готова отвезти псковичей не только в Санкт-Петербург, но и в ПетрозаводскФото: Андрей СТЕПАНОВ

Наконец, значительное внимание на минувшей неделе было приковано к работе по созданию условий в детских загородных лагерях. Губернатор заявил о важности организации безопасности, а также сообщил о перспективе строительства новых лагерей.

Не осталось без внимания и сообщение главы региона на страничке в соцсетях о псковских десантниках, которые сейчас находятся в Сирии. «Все вместе и каждый из наших героев в отдельности достойны глубочайшего уважения и признательности. Они - наша гордость и достойный пример для нашей молодёжи», - написал Михаил Ведерников.