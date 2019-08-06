Как быстро купить криптовалюту с помощью Perfect Money

Если ваша цель – быстро купить Monero (XMR), рассчитавшись за покупку Perfect Money, например, с эквивалентом американскому доллару, то проще всего будет сделать это, прибегнув к услугам специальных обменных сервисов, работающих в режиме онлайн. Их сегодня функционирует немало, поэтому проблем с поиском и выбором не возникнет.

Варианты обмена и обоснованность использования услуг обменника

Ни для кого не секрет, что вывод Монеро с последующей конвертацией можно произвести разными способами (обратиться к криптовалютной бирже, найти такого же пользователя, как и вы, на форуме, чтобы обменяться криптовалютой на договорных условиях), но опытные пользователи чаще отдают предпочтение именно обменникам.

Эти сервисы имеют ряд преимуществ, так как:

Если вы решили обменять Monero (XMR) на Перфект Мани доллары через обменник, то для начала выберем подходящий ресурс. Их много, но задача пользователя – найти безопасный, не став жертвой мошенников, и с максимально выгодными условиями.

Если посмотреть, как делают выбор опытные пользователи, то заметим, что они делают это с помощью таких помощников, как BestChange, занимающихся мониторингом выгодных обменников электронных валют (https://www.bestchange.ru/) – самое выгодное и верное решение!

Портал мониторинга отслеживает и предоставляет своим посетителям совершенно бесплатно листинг обменных пунктов, из которого можно будет узнать:

В предоставленном порталом списке-рейтинге верхние позиции займут те обменники, в которых криптовалюта Монеро принимается по самому выгодному для клиента курсу с наиболее выгодными условиями обмена на Перфект Мани.

Что касается безопасности, то именно использование портала мониторинга позволяет быть абсолютно спокойным в сделанном выборе. В рейтинг ресурса попадают только те обменники, которые проверены системой, они реально функционирующие, не «пустышки», а абсолютно надёжные.

Процедура покупки Monero (XMR) через Perfect Money

Список сервисов, на которых можно будет в настоящее время купить Monero (XMR) платежной системой Perfect Money, представлен на странице bestchange.ru/perfectmoney-usd-to-monero.html. Здесь сделать выбор возможно за несколько секунд, просто просмотрев предложения и оценив:

После того как обменный сайт выбран, достаточно сделать клик по его названию, и система автоматически переведет вас на страницу приглянувшегося сервиса (ничего самому искать не придется).

На сайте обменника предстоит заполнить электронную заявку на предоставление услуги (не забудьте также отметить «галочкой» о своем согласии с условиями работы сервиса). В заявке обычно указываются:

Далее на некоторых сайтах вводится капча для подтверждения, что пользователь – реальный человек. После этого нужно перепроверить данные и нажать на кнопку для продолжения процедуры.

В ходе выполнения транзакции может потребоваться несколько подтверждений, как и что делать - обычно сообщают в инструкциях, присланных на e-mail, так же, как и отчет о выполнении услуги.