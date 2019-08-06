Спортсмены, десантники и просто красавцы в Пскове

«Псков - столица десантуры», - гласит граффити на псковском виадуке. И в подтверждение этого неофициального статуса второй раз Псковская область принимает Международные армейские игры «Десантный взвод».

Международный конкурс «Десантный взвод - 2019» в Псковской области открыт! Торжественная церемония, показательные выступления военных и праздничный концерт состоялись 3 августа. На полигоне «Завеличье» развеваются флаги 21 страны-участницы и флаг Армейских игр - 2019.

«Десантный взвод» - это международный этап конкурса по полевой выучке в рамках Международных армейских игр, проводимых на территории России по инициативе министра обороны. Военнослужащие из разных стран приезжают на игры продемонстрировать профессионализм, мастерство, идеальную выучку и, безусловно, выиграть этот «бой».

ВДВ - они и в Африке ВДВ

С каждым годом Армейские игры становятся масштабнее и зрелищнее, все больше государств присоединяются к этому значительному событию в жизни армии. В конкурсе «Десантный взвод - 2019» участвует 21 государство: Россия, Китай, Южно-Африканская Республика, Алжир, Марокко, Республика Абхазия, Ангола, Армения, Беларусь, Венесуэла, Иран, Казахстан, Королевство Камбоджа, Киргизия, Куба, Мали, Сирия, Судан, Таджикистан, Шри-Ланка, Республика Южная Осетия. В состав команды могут войти до 42 человек: командир взвода, три основных отделения и одно запасное, а также группа руководства и обеспечения.

А наши-то и огня не боятся!

Соревнования пройдут в Псковской области с 3 по 13 августа в четыре этапа. За эти дни у участников будет только два выходных дня, по воскресеньям. Псковичам полюбился «Десантный взвод» за зрелищность и невероятный накал эмоций. Военные проявят себя в следующих армейских дисциплинах: десантирование, марш-бросок (подробнее ЗДЕСЬ), гонка на БМД (боевая машина десанта), стрельба из стрелкового оружия и гранатометов, преодоление полосы препятствий, прыжки с парашютом на точность. «Десантный взвод» проходит на трех площадках Псковской области: полигоны «Завеличье», «Струги Красные» и площадка приземления «Кислово».

Церемония закрытия конкурса состоится 13 августа на полигоне «Завеличье».