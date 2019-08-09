Подёргай за хвостик: уроженцы Узбекистана рассказали псковичам, как выбрать сахарный арбуз да медовую дыньку

Мы привыкли, что вкусных летних ягод стоит ожидать в последний месяц лета. Обычно арбузы и дыни в больших объемах появляются на прилавках магазинов и рынков в августе. В этом году спелые и сладкие плоды продаются уже с начала июля. «Комсомолка» разбиралась, откуда взялись ранние арбузы и как выбрать самый лучший из них.

Еще недавно эксперты увещевали: раньше августа арбузы ни-ни. Сегодня изменились условия торговли, появились новые сельскохозяйственные методики, способы хранения овощей, фруктов, ягод. В гипермаркетах круглый год продают «летние» ягоды. И если снежным январским вечером беременной псковичке непреодолимо захочется вкусить розовой мякоти полосатой ягоды, лететь за заморскими арбузами не придется, за нее это сделали поставщики со всего мира.

И все же в массе своей мы больше доверяем родным - краснодарским, астраханским арбузам и дынькам и ценим узбекские, а потому с нетерпением ждем сезона бахчевых, который обычно наступает в августе, но не в этот раз!

- В Астрахани свои семена есть, арбузы вырастают и вызревают за полтора месяца вместо трех положенных, - уверяет продавец в торговой точке на «Гулливере». - Мы их уже с начала июля продаем, осталось немного, в Москву вагонами арбузы шли, теперь ждем ростовские, они уже поспели.

Ни один учебник по растениеводству не дает ответа, когда же нужно собирать урожай бахчевых растений, потому что основное условие сбора ягод - созревание плода. Признаки созревания бахчевых просты. У арбуза - подсыхание плодоножки, огрубение коры и появление на ней явного рисунка. У дыни - появление свойственных сорту окраски и рисунка.

Поэтому удивляться тому, что в этом году арбузы приехали раньше, не стоит, ведь никакого «нужно» не существует.

- Ммм... Как вкусно!Фото: Евгения ГУСЕВА

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

- У нас в Узбекистане всегда было так: если ты хочешь скушать вкусный и спелый арбуз, то раньше августа его покупать нельзя. Июль - это слишком рано, скорее всего, это ненатуральные арбузы, которые напичканы всякой химией, - учит уроженец Узбекистана. - Честно говоря, в России арбузы, как компот, а в Узбекистане - полноценное сочное блюдо.

Откуда к нам пожаловали?

В России основными районами возделывания арбуза и дыни являются Среднее и Нижнее Поволжье, Северный Кавказ и Южный федеральный округ. В Пскове мы встретили российские краснодарские, астраханские и волгоградские арбузы, а дыньки - из Краснодара и Ростова-на-Дону. Появились на прилавках среднеазиатские бахчевые, рожденные в солнечном Узбекистане. Все торговцы отмечают, что бахчевые и на юге России, и в Узбекистане в этом году созрели раньше, чем обычно.

- Жара, засуха была, вот и поспели уже, - рассказывает продавец на рынке на Четырех углах.

Действительно, арбуз очень любит жару, радуется засухе и с удовольствием растет в песчаных почвах.

- В Узбекистане сейчас 40 градусов жары, до 50 доходит. А земля на полях прогревается до 70 градусов, - объясняет продавец на рынке «Гулливер».

КСТАТИ

В Узбекистане арбузы продают на торговых точках вдоль трасс. А чтобы их не украли ночью, продавец привозит на место небольшую тахту, делает импровизированный навес и спит у своих арбузов.

Дынька дыньке рознь

Такие разные попадаются дыни и арбузы, что все время боишься купить какие-нибудь искусственно выращенные: крупные и мелкие, продолговатые и круглые, светлые и темные. Когда разрезаешь, обнаруживается, что и толщина корочки, и консистенция мякоти разные.

На псковском рынке любой продавец хвалит свой товар, но выбирать нужно с умом!Фото: Олег УКЛАДОВ

Эти признаки не обязательно указывают на степень зрелости ягоды. Размер, форма, цвет и вкус плода также зависят от сорта, а не от того, что кто-то из них «мальчик» или «девочка», как иногда говорят. В России зарегистрировано около 40 сортов арбуза и более 80 сортов дыни. Нам, пожалуйста, привозите сладкие!

На псковских прилавках нам встретились дыни «Торпеда» и «Колхозница». Обе дыньки невероятно сочные и сахарные. Стоит только вкусить дольку, и оторваться будет невозможно.

- Дыня - мед, - отзывается продавец о своем товаре.

И можно ему поверить, если речь идет о спелой российской «Колхознице», а вот узбекская «Торпеда» имеет белую и маслянистую мякоть, уже на мед не походит.

И даже место производства не является гарантией сладости. На рынке «Нива» мы встретили два сорта астраханских арбузов. Крупные и продолговатые арбузы темно-зеленого цвета в полоску - очень сладкие. А вот темный арбуз без полосок, или, как его называют продавцы, «черный», - менее сладкий, сорт такой.

Сделано в Пскове

Да зачем нам краснодарские да астраханские арбузы, если их можно вырастить и в Пскове? Да-да, на Северо-Западе России.

Псковичка Мария Булатова пять лет выращивает на даче в Псковском районе южные плоды: арбузы, дыни.

Фото: личный архив Марии Булатовой. "У наших арбузов более арбузный вкус", - рассказывает псковская дачница.

- Теплица и суперранний сорт - все просто, - делится секретом выращивания бахчевых Мария и рекомендует оставлять на плети по одному арбузу.

Растению желательно выделить местечко с краю теплицы, отмечает она, чтобы при сильной жаре можно было «выгулять» на улице. Поливать растущий плод необходимо щедро, чтобы арбуз был сочным. Обязательно его надо «кормить»: корни подкармливать зеленым удобрением, а листы - макроэлементами.

По словам кудесницы, «псковские» арбузы вырастают до трех килограммов к сентябрю, мякоть у них ярко-красная и очень сладкая, однако вкус совершенно отличается от привычного - он более насыщенный, «арбузный».

В этом году рано похолодало, и Мария опасается, что арбузы не поспеют, но все же с надеждой ждет сентября, чтобы отведать сладкий плод, выращенный на своей даче в 12 км от Пскова.

Фото: личный архив Марии Булатовой. Так и манит "псковская" дынька.

Все под контролем

В 2019 году в Роспотребнадзор от псковичей не поступало жалоб на дыни и арбузы, и экспертизы не выявили запрещенных химических элементов в составе бахчевых. Об этом «Комсомольской правде - Псков» рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук.

И несмотря на то, что экзотические плоды сегодня можно купить в любое время года, Александр Нестерук советует лакомиться дынями и арбузами в сезон, когда идет их массовый сбор.

КОНКРЕТНО

Как выбрать арбуз?

Советы от опытного узбека:

1. Оцениваем внешний вид плода, сужаем взгляд и ищем хвостик, прислушиваемся к самому сердцу, заглядываем внутрь и пробуем на вкус - вот вам и алгоритм действий.

2. Арбуз должен быть крепким и темного цвета.

3. Хвостик - обязательно желтоватый и подсохший, не зеленый.

4. Звук при стуке должен быть глухой.

5. А когда начинаешь разрезать арбуз, он должен захрустеть, чуть ли не лопнуть, раскалываться, как ореховая скорлупа.

6. Мякоть сладкого арбуза насыщенного красного цвета.