Псков: к сожаленью, праздник мёда только раз в году!

Девятый Медовый фестиваль промчался, а баночки и горшочки с натуральным лакомством в тумбочках и море положительных впечатлений остались. 17 августа в Детском парке прошел праздник, который собрал десятки тысяч псковичей.

Семейный региональный

Августовский праздник меда в самом центре Пскова уже стал традиционным. В девятый раз мероприятие организовали Псковское агентство информации и Медиахолдинг региона, а поддержал инициативу комитет по культуре Псковской области.

Гостей праздника ждали семь разнообразных площадок, на которых каждый мог найти себе занятие по душе. В Детском парке расположилась ремесленная ярмарка, точки с детскими мастер-классами, фермерские торговые ряды и гастрономическая площадка с медовой кухней. Солнечным летним деньком псковичей радовали игровой программой, розыгрышами призов и зрелищными выступлениями.

Артисты не перестают удивлять гостей «Медового фестиваля».Фото: Дарья ХВАТКОВА

- Медовый фестиваль - это традиционное мероприятие, которое собирает огромное количество людей, и мы по праву называем его семейным региональным праздником, потому что каждый год сюда приходят семьями. Пока дети играют, родители выбирают мед, посещают мастер-классы и обязательно участвуют в благотворительной акции, - отметила главный редактор Псковского агентства информации Ирина Потапова.

Помимо веселья и полезных покупок на Медовом фестивале, жители города могли сделать действительно доброе дело.

- У нас есть возможность помочь маленькой Кире Дегтяревой, мы организуем сбор средств на лечение этой девочки, - рассказала заместитель председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова. - Ей всего три годика, у нее ДЦП и проблемы с иммунитетом. Но вместе с вами мы можем помочь ей ходить. В прямом смысле этого слова. Мы собираем средства на реабилитацию, которая поможет Кире именно пойти своими ножками. У нас есть благотворительный торт, и все средства с его продажи пойдут на помощь малышке.

Торт большой испечен с душой

Гигантский медовик на фестивале стал предметом восхищения и «антуражем» праздника, на фоне которого хотелось сфотографироваться. Специально для Медового фестиваля партнер праздника, гипермаркет «Лента», испек гигантский торт. Его доставили к началу мероприятия на небольшом грузовике. Чтобы донести угощение до центральной площадки праздника, потребовалось немало усилий!

Вес медовика составил 100 килограммов, высота - 10 сантиметров, а длина по широкому краю - около двух метров. Кулинары из торгового комплекса «Лента» украсили лакомство сахарными сотами, фигурками пчел и ромашками.

Медовик получился просто пальчики оближешь!Фото: Дарья ХВАТКОВА

К началу угощения у палатки с медовиком образовалась большая очередь из сладкоежек. И кусочек торта достался каждому желающему. Чтобы получить более 200 граммов лакомства, нужно было поучаствовать в благотворительном сборе на лечение маленькой Киры Дегтяревой. Ей необходимы оздоровительные и лечебные процедуры, которые готовы предоставить в нижегородской «Клинике доктора Мышляева» за 185 тысяч 600 рублей.

Гости фестиваля не остались безучастными к судьбе малышки. Они опускали в ящик крупные денежные купюры, не претендуя на сдачу.

Под конец праздника собрали значительную сумму. Сотрудники Псковского отделения Российского детского фонда подсчитали, что благотворительный сбор от продажи торта принес около 47 тысяч рублей. И хотя на празднике не удалось собрать всю сумму, необходимую для реабилитации трехлетней псковички, цель стала ближе.

Сделать доброе дело легко.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Медовые реки, проворные пчелы

Мед на фестивале буквально лился рекой. Более 1600 литров натурального лакомства привезли пчеловоды из разных уголков Псковской области.

На такую сласть в Детский парк тут же слетелись все окрестные пчелы. А некоторые пчеловоды привезли своих «питомцев» с собой на фестиваль. В палатках установили ульи со стеклянными стенами, где неустанно роятся медоносы. БОЛЬШЕ ФОТО ЗДЕСЬ.

- Обязательно попробуйте мед у каждой торговой точки. Выберите вашего фаворита и проголосуйте за него, опустив купон в баночку с номером торговой точки. Она находится у каждого пчеловода, - призывает ведущая мероприятия.

А выбирать было из чего! 45 торговых точек из Псковского, Палкинского, Островского, Печорского, Новоржевского районов, а также из Старого Изборска, Никандровой пустыни и Мальской долины. Более 30 пчеловодов в один голос утверждали, что их мед самый вкусный и полезный. А беспристрастно выбирать лучшую пасеку покупателям пришлось самостоятельно!

А вы пробовали зеленый мед?

Самый популярный мед - собранный из ульев, где пчелы трудятся на псковских разнотравьях.

- Каждый год покупаю только такой. У него насыщенный вкус, да и мне кажется, что мед с разнотравья самый натуральный, истинно псковский продукт, - делится покупательница у палатки пчеловода из Мальской долины.

А товаров-то на прилавке видимо-невидимо...Фото: Дарья ХВАТКОВА

Между тем у другой торговой точки на Медовом фестивале толпится не меньше покупателей. Там продают липовый, гречишный мед и даже полезное лакомство, собранное с дальних пасек среди болот. Дегустируют и оценивают, прицениваются и спорят. Торговля идет бойко.

Гостям предлагали не только мед. Восковые свечи, сбитень, прополис, пыльцу, пергу и даже косметику на основе медовых продуктов… Все, чего только не пожелаешь!

А юных гостей на фестивале тем временем манит все необычное.

- Мам, ну пойдем, я хочу розовый мед! А мне зеленый купи, - тянут малыши за руку к другому пчеловоду.

Необычное лакомство оказывается «смесью» привычного золотистого меда с фруктами и ягодами. И ярко, и вкусно! Ребятню не оторвать. А отведать можно мед с малиной, голубикой, имбирем и лимоном, кокосом и миндалем, кедровыми и грецкими орешками.

Выбрать лучшего пчеловода при таком раскладе - нелегкая задачка. Но конкурс есть конкурс.

Диплом первой степени на Медовом фестивале - 2019 вновь получила Людмила Десятик из Пыталовского района. Ее пасека уже становилась лучшей в 2018 году. Серебро досталось Виктору Васильеву из Псковского района. А бронза - великолучанину Александру Мусетову. Победители получили дипломы и подарки от партнеров мероприятия.

С любовью с Медового фестиваля

Торговали на празднике не только пчеловоды-пасечники, но и мастерицы-рукодельницы. Гостей встречала летняя ярмарка «ART-ель». Ее участники предлагали товары на любой вкус и кошелек. В торговых рядах можно было отыскать полезные мелочи для дома, сувениры на память о Медовом фестивале и, конечно, подарки близким.

Глиняная посуда, вязаные и тканевые игрушки, замысловатые серьги и браслеты, одежда в русском стиле и теплые шапки и рукавицы… Все это - товары ручной работы от мастеров из России и Республики Беларусь, сделанные с любовью.

Танцы до упаду

Развлекали гостей фестиваля артисты Псковской области. На мероприятие приехали фольклорный коллектив «Забава опочецкая» и эстрадная студия «Ступени». Музыкальный подарок в честь праздника прозвучал от известной псковской группы «Разносолы». Их композициям гости фестиваля с удовольствием подпевали. А под заводные ритмы танцев выходили плясать не только юные гости праздника, но и их родители. Поучаствовать в играх и хороводах у сцены могли все желающие.

Не сделал селфи с пчёлкой - считай не побывал на «Медовом фестивале».Фото: Дарья ХВАТКОВА

Самые маленькие артисты фестиваля - воспитанники детского сада «Теремок» - буквально влюбили в себя публику. Малыши исполнили танец «Пчелки». А за акробатическими номерами народного самодеятельного коллектива «Псковский цирк» Городского культурного центра гости фестиваля следили с замиранием сердца.

Зарядили позитивом зрителей выступления четвероногих артистов. Хвостатые трюкачи показывали ловкие пируэты и даже танцевали московскую кадриль со своими хозяевами.

- Каждый год бываем на Медовом фестивале. И раз за разом праздник становится все лучше и лучше. В этом году пришли купить меда с детьми и не пожалели ни капли. Уж очень всем понравились выступления девушек из клуба собаководства! - поделилась посетительница праздника у главной сцены.

Нашлось занятие и для тех, кто устал от пестрого концерта. В зеленом шатре рядом со сценой малыши могли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению фиалок, кукол-колокольчиков, порисовать цветным песком и поиграть в активные игры.

Такой праздник и покидать не хотелось! Перефразируя известное выражение, «к сожаленью, праздник меда только раз в году!». Утешает одно: фестиваль-то не последний! В следующем году теплым августовским днем Медовый фестиваль вновь соберет гостей на своих площадках, чтобы определить самый вкусный мед и отлично провести выходные всей семьей.