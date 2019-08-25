2019-08-25T10:22:40+03:00
Спорт

Российские атлеты взяли четыре «золота», два «серебра» и одну «бронзу» на мировом чемпионате по воркауту в Пскове

Соревнования походили в регионе впервые
Василиса Алексеева
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Чемпионат собрал спортсменов из 15 стран мира.Чемпионат собрал спортсменов из 15 стран мира.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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На Чемпионате мира по силовому воркауту, который прошел в Пскове, российские атлеты взяли четыре «золота», два «серебра» и одну «бронзу», рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области. Псковская область впервые принимала у себя Чемпионат мира по силовому воркауту. В приняли участие спортсмены из 15 стран мира.

Награды победителям вручили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, президент Всемирной федерации воркаута Марис Шлезиньш и президент Федерации воркаута России Максим Попов. Сначала они наградили участниц соревнований. Третье место заняла Джемма Альба из Чили. На вторую строчку поднялась представительница России Наталья Малеева. Для нее это вторая серебряная награда чемпионатов мира в спортивной карьере. Шестикилограммовый кубок победителя отправится в Польшу, его обладательницей стала Камила Кубик.

Уличные соревнования - отличное зрелище. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Уличные соревнования - отличное зрелище.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

В легкой весовой категории в соревнованиях на выносливость среди мужчин третье место занял представитель Польши — Бартоломей Крук. «Серебро» завоевал Паям Хассаннеяд из Ирана. Золотая награда досталась Денису Вяткину из России.

В тяжелой весовой категории 3 место получил Лукас Лопес из Бразилии. «Серебро» — у поляка Даниэля Лиса. На высшую ступень пьедестала поднялся россиянин Денис Саратов.

В троеборье в легком весе «бронзу» завоевал Бартоломей Крук из Польши. Второе место чемпионата мира — у россиянина Дмитрия Липанова. Мировым чемпионом стал Ахарон Вирабян из Армении.

В тяжелом весе «бронза» досталась россиянину Никите Ижболдину. «Серебро» чемпионата мира завоевал венгр Андрас Лелькес. Победителем стал Григорий Скурихин из России.

Следующий чемпионат пройдет в Латвии. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Следующий чемпионат пройдет в Латвии.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Завершилось награждение вручением наград участникам абсолютного зачета чемпионата мира в категории на выносливость по силовому воркауту. За третьей «бронзой» поднялся на пьедестал Бартоломей Крук из Польши. Второе место занял Паям Хассаннеяд из Ирана. Абсолютным Чемпионом мира 2019 года по силовому воркауту в соревнованиях на выносливость стал россиянин Денис Вяткин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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