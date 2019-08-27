Псковичи побывали на фестивале «Таврида-арт». Жарком во всех смыслах

В Судаке, что находится на Крымском полуострове, с 20 по 26 августа прошел молодежный фестиваль «Таврида-арт», где можно было отдохнуть на морском пляже, послушать популярных исполнителей, познакомиться с единомышленниками и при этом найти работу и повысить свой профессиональный уровень.

Четыре тысячи креативных, музыкальных, веселых, спортивных ребят, в числе которых были и псковичи, населили арт-кварталы «Тавриды» в бухте Капсель, и сорок пять тысяч зрителей приехали узнать, чем занимаются люди в громадном арт-кластере, и стать частью самого творческого события года, ну и, конечно, послушать «Арию», Мота, Сергея Лазарева, Гуфа и других топовых исполнителей.

Художники до мозга костей

На «Тавриду» приехали семь человек из нашего региона: волонтеры, руководители и участники социально ориентированных некоммерческих организаций, скульптор и певец.

«Мир. Любовь. Искусство» - эти слова расположены на крымском холме взамен импортного Hollywood.

В городке фестиваля 8 тематических арт-кварталов, где круглые сутки кипит жизнь: театральные лаборатории, разработка волонтерских проектов, кастинги, танцевальные джемы и музыкальные баттлы.

- Мы в квартале «Добро» совместными усилиями создали арт-манифест (спектакль), обращенный к людям и рассказывающий, насколько в жизни человека важно добро, - рассказывает великолучанин Сергей Коротков.

А фестиваль наглядно показывает, что искусство объединяет всех людей. В рамках форума «Таврида», из которого и родился фестиваль, вместе собираются только творцы одного направления, а здесь настоящий сгусток энергии, направленный на преображение мира во всех сферах. Здесь скульптор участвует в кастинге радиоведущих, волонтеры учатся танцевать брейк, а народники поют реп. Коллаборация - одно из любимых понятий форума и фестиваля. А к объединению присоединяются и эксперты: великолучанка Мария Пименова вместе с командой молодых мастеров создала арт-объект под руководством известного российского скульптора Александра Рукавишникова, а участница проекта «Песни на ТНТ» Анастасия Мещерякова спела на главной сцене перед многотысячной публикой вместе с Найком Борзовым.

Десятки кумиров молодёжи приехали пообщаться с участниками. На фото - встреча со спортсменкой Еленой Исинбаевой.Фото: Елизавета Славятинская

- Сейчас мы пойдем по территории, начнем горланить, и все поймут, что вечерка началась, - после такого диалога гармонист и вокалист отправляются по городку в народных костюмах. Ну как тут устоять и не присоединиться?

Идешь по территории, от арт-квартала «Танцы» к последнему арт-кварталу «Кино и театр», и велика вероятность, что не дойдешь: в одном шатре балетный мастер-класс, в другом - кастинг «Нашествия», в третьем пишут картины, а на сцене выступает команда КВН «Борцы». Хоть разорвись!

Работать в такой обстановке трудно.

- Мы и так работаем в не театральном пространстве, мягко говоря. Слева фитнес, справа сопки, - отмечает режиссер Андрей Шляпин на репетиции спектакля.

- Люди тут художники до мозга костей! Если бы вне этого форума люди так же общались и помогали друг другу, мы бы искоренили зло, - заявляет скульптор из Великих Лук Мария Пименова.

Успейте себя показать

Какие крутые спикеры и профессионалы приезжали на фестиваль? На этот вопрос участники не могли дать ответа, потому что выделить кого-то было невозможно. Вот художник, чьи картины ты видел на выставках, вот олимпийский чемпион, который является для тебя примером стойкости, вот заслуженный артист России. «Все крутые», - так отвечали ребята.

502 эксперта мирового уровня: танцор, чемпион мира Салах (Salah), олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, актер Владимир Машков, скульптор Александр Рукавишников, граффитист Миша Most, исполнитель Т-killah, писатель Захар Прилепин, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. И все они говорят для тебя, готовы выслушать, ответить на вопросы, обменяться контактами. Их можно случайно встретить на улице и взять автограф, а еще лучше - сказать: «Возьмите меня на работу».

Великолучанин Никита Смирнов заявил о себе на кастинге «Голоса», и еще 61 возможность отобраться на популярный проект была у ребят: «Танцы» на ТНТ, радио DFM, телеканал ru.tv, «Новая волна», ансамбль «Березка», ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, сериал «Гадалка».

Беспрецедентный бюджет грантового конкурса составил 80 миллионов рублей.Фото: Елизавета Славятинская

- Прошу вас, успейте воспользоваться максимумом возможностей, которые мы вместе с вами постарались собрать на этой площадке. Те, кто сможет себя показать, уедут отсюда с контрактами, грантами, не говоря о новых идеях, профессиональных контактах. А событийных туристов отсечет сама среда, - такое обращение адресовал участникам руководитель проекта арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

И под «Ленинград» поплясать, и на спектакль МХАТа сходить

А как же фестивалили остальные 45 тысяч человек, которым доступ в арт-кварталы был закрыт? Есть представление, что люди приезжают на фестивали, чтобы напиться и горланить песни «Ленинграда».

Но ведь люди потребляют то, что им предлагают. Представьте себе, фестиваль без алкоголя, но с утренней йогой, литературным шатром, театральной сценой и выставкой биеннале... Целый день зрители толпились в литературном шатре, запускали змеев, рассматривали арт-объекты на выставке, ну а потом все-таки безудержно зажигали под «Ленинград» без алкодопинга. Неожиданный выбор хедлайнера для культурного форума, но работает безотказно.

Каждый украшал территорию форума чем мог: рисунком, скульптурой, песней или улыбкой.Фото: Елизавета Славятинская

Немного спиртных напитков все же можно было пронести. В себе. Зато как восприимчив был мой сосед-крымчанин к спектаклю Никиты Михалкова «Метаморфозы»! Уж очень активно оценивал действия сердцеедок, обманщиц и изменщиц. И это, кстати, после выступления эпатажного Гарика Сукачева, швыряющего микрофон и стойку, поющего в громкоговоритель и играющего на гитаре лежа.

«Это пипец»

Известный режиссер Никита Михалков не только привез на фестиваль свой спектакль, но и провел публичный мастер-класс по психологическому жесту.

- Это пипец, - оценил погоду в Судаке мэтр и рассказал, как песчаные бури мешали репетициям: ветер сносит декорации, песок залетает в рот, в микрофоне посторонние шумы.

- Актеры мучаются, и вы сидите, - подытожил режиссер.

Выражение «песок дует» не оговорка, а суровая крымская реальность. Творческие встречи под палящим солнцем, тренировки в 30 градусов жары, спектакли в песчаные бури, летающие тарелки, кстати, наполненные.

Крутишь педали - заряжается телефон.Фото: Елизавета Славятинская

«Искусство требует жертв» - этот постулат пришлось принять. Но на творческом форуме смекалки хватает и участникам, и организаторам.

В образовательных шатрах можно было заметить необычное расположение зрителей: два концентрированных круга по углам. Да потому что так были расположены кондиционеры.

Пожарные опускали пыль водой из шланга и заодно одаривали прохожих холодным душем.

В последний день фестиваля на территорию привезли четыре тонны арбузов и дынь, которыми участники успешно завтракали, обедали и ужинали. Чтобы понизить градус недовольства и температуру тела, организаторы выкупили весь квас, и за несколько дней ушло больше 2,5 тонн. А уж сколько выпили воды, не сосчитать.

Воду на «Тавриде-арт» с переменным успехом выдавали бутылочную.

Так у Дарьи Огневой из Гатчины родилась идея: фигура кита в море, в море из бутылок. Этим Дарья хочет показать людям, что ни одна бутылка с момента изобретения пластиковой тары еще не разложилась и пора обратить внимание на экологическую проблему.

Первый прошел

- Пять месяцев назад здесь была пустая площадка, а сейчас рождается этот удивительный фестиваль. Фестиваль, аналога которому не было, - заметил на открытии первый заместитель руководителя администрации президента, руководитель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.

Организаторы доверяют творческой молодежи страны и потому предоставили свободу действий и самовыражения, а в ответ ждут отдачи и понимания.

Заряжены на добро.Фото: Елизавета Славятинская

- Вы не гости, вы хозяева, вы авторы этого фестиваля, - заявил он.

Еще долго участники будут грустить по ночам о палатках, в которых прописалась пыль, о песке, покрывающем тебя с ног до головы, о гречневой каше на завтрак и на ужин, ну а если без шуток, еще долго придется ностальгировать по тысячам горящих глаз и морскому ветру, приносящему надежду на исполнение самых смелых желаний, до того момента, пока «Таврида» не станет круглогодичной арт-резиденцией.

КОНКРЕТНО

«Таврида-арт» в цифрах

834 события

62 кастинга в проекты всероссийского и мирового уровня

85 регионов

502 эксперта

80 миллионов рублей грантовой поддержки молодым инициативам

Более 200 гектаров земли освоят к 2020 году для арт- кластера «Таврида».

680 волонтёров.

3 рекорда:

Написали картину акриловыми красками: размер – 100 квадратных метров, количество участников - 172, время – один час.

Съели 4 тонны арбузов и дынь

Выпили 2,5 тонны кваса