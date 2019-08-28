Псковские школьники: на выпускной без сколиоза

Учебный год уже при дверях. Скоро псковские школьники получат комплект учебников, выберут красочные тетради, разноцветные ручки и ранцы с изображением любимых героев. Однако выбор рюкзака напрямую связан со здоровьем и комфортом ребенка, потому за это дело необходимо взяться взрослым. «Комсомолка» разбиралась, каким должен быть идеальный рюкзак школьника, чтобы за 11 школьных лет не испортить осанку.

ОДИН К ДЕСЯТИ

В России установлены технические требования к размеру, конструкции, материалу ранцев и, конечно же, весу. Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен составлять не более 700 граммов для младшеклассников и не более одного килограмма для обучающихся средних и старших классов.

Но в реальности вес портфеля со школьными принадлежностями для многих родителей и детей - больная тема.

- Тяжелые портфели - наша боль, - рассказывает псковичка, мать троих детей Анастасия Дементьева, - в наше время учебный комплект был в пять раз меньше: учебники по основным предметам и тоненькие тетрадки. А сейчас: учебники по музыке, по физкультуре. На русский дочь сразу берет «Русский язык», «Чтение», «Красноречие», а формат у рабочих тетрадей во весь портфель.

Выбрать рюкзак стоит не за красоту, а за функциональность!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Даже мне порой тяжело носить портфель моего младшего брата, - делится Павел Плотников, старший брат пятиклашки Тихона. – Килограмм пять там точно наберется. При весе братишки килограмм в 40. Ну а потом во взрослом возрасте проблемы со спиной. Кстати, кроме учебников еще тетради, альбомы, ручки, иногда спортивный костюм. И сменку тоже надо тащить.

Не легче приходится и старшеклассникам.

- Дочь, еле поднимает рюкзак, - рассказала мама восьмиклассницы Наталья Алексеева. - Специально взвесила — 9 килограммов! И так практически каждый день.

В требованиях к режиму образовательного процесса установлен вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для каждого класса. Рекомендуемый вес выводится по формуле «один к десяти», то есть масса ребенка должна быть в десять раз больше веса портфеля. Получается, что восьмиклассник или восьмиклассница с рюкзаком в 9 килограммов должен весить 90?!

ПСКОВИЧИ НЕ ЖАЛУЮТСЯ

Кажется, эта проблема уже давно перешла в разряд вечных. Родители и школы решают ее по-разному. В некоторых учебных заведениях родители покупают для младшеклассников второй комплект учебников, который оставляют в кабинете. Кто-то делит один учебник с соседом по парте. Некоторые учителя предусматривают работу по распечатанным листам заданий и планшетам. Старшеклассникам предлагают вместо бумажных учебников носить электронные книжки. В любом случае открыто нарушать санитарные правила, предъявляемые к организации учебного процесса, школа не может.

Руководитель управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук заверил, что вес ежедневного комплекта обучающегося на контроле у потребительского надзора.

Удобный и качественный рюкзак - залог здоровья и хорошей осанки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Каждый год Роспотребнадзор выезжает во все школы с надзорной проверкой соответствия учебного заведения санитарным нормам. Мы проверяем всё от мебели до питания, в том числе и учебное расписание. Если мы отмечаем перегруженность учеников, предлагаем руководству учреждения изменить расписание, - говорит он.

Плановая проверка проводится раз в год, однако при обращении граждан Роспотребнадзор может проконтролировать вес школьных портфелей и потребовать привести их в соответствие. Однако в Псковской области, как отметил руководитель Роспотребнадзора, обращений от граждан не поступает.

ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОМУ РЮКЗАКУ

К качеству школьного ранца в России предъявляются серьезные требования. Оно регулируется государственными стандартами и санитарными правилами. Опираясь на требования закона и рекомендации ортопеда, Роспотребнадзор подготовил памятку для потребителей.

1. У качественного рюкзака есть «документы»: информация о стране-производителе, описание изделия, знаки качества, указание на возраст ребенка.

2. Для того, чтобы вес содержимого распределялся равномерно, спинка рюкзака должна быть жесткой, формоустойчивой. Твердая спинка не должна давить, поэтому производители вставляют мягкую подкладку и покрывают ее сетчатой материей для вентиляции.

Для младшеклассников специалисты советуют выбирать каркасные рюкзаки, которые не смещают центр тяжести.

3. На рюкзак помещаются светоотражатели: наверху, спереди и сбоку.

4. Материал изделия должен защитить содержимое от промокания, быть прочным и легким.

5. Лямки должны быть мягкие и не врезаться в плечи, они также покрыты сеточкой. S-образная форма лямки верно ложится по контуру плеч. Ортопеды не рекомендуют носить книги в сумке на одной лямке или ручном портфеле: со временем могут возникнуть проблемы с позвоночником, сколиоз.

6. Ширина рюкзака не должна превышать ширину плеч. Нельзя покупать ранец на вырост.

Материал, из которого сделан рюкзак, не должен промокать.Фото: Артем КИЛЬКИН

Размеры рюкзака для школьника

Высота: 30-36 сантиметров

Высота передней стенки: 22-26 сантиметров

Ширина: 6-10 сантиметров

Длина лямки: 60-70 сантиметров

Ширина лямки: 3,5-4 сантиметра

Роспотребнадзор допускает увеличение размеров не более чем на 3 сантиметра.

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей

1–2 классы: не более 1,5 килограммов

3–4 классы: не более 2 килограммов

5–6 классы: не более 2,5 килограммов

7–8 классы: не более 3,5 килограммов

9–11 классы: не более 4 килограммов