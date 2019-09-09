2019-09-09T13:08:05+03:00
Экономика

Снижение ключевой ставки укрепило рубль

Как снижение Центробанком России ключевой ставки скажется на банковской системе
Василиса Алексеева
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие» рассказал "Комсомольской правде-Псков" о логике и последствиях решения Банка России снизить ключевую ставку до уровня в 7% годовых.

По итогам заседания Совета директоров Банка России 6 сентября было принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п. п. до минимального с мая 2014 года уровня – 7%. В отличие от ситуации 2014 года в настоящий момент экономика характеризуется более низкими темпами инфляции (4,3% г/г против ~7,5% г/г), более низким уровнем CDS (~100 б. п. против ~220 б. п.), сопоставимо низкими темпами роста ВВП (около ~1% г/г). Мировая экономика также характеризуется более низким медианным уровнем ставок Центральных банков – 2,5% против 3%. Все вышеперечисленные факторы формально создают предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

В то же время с точки зрения экономического цикла, мировая экономика в 2014 и в 2019 годах находится в диаметрально противоположных фазах. В начале 2014 года крупнейшие Центральные банки ожидали ускорения роста экономик – в США с 1,8% в 2013 году до 2,9% в 2014 году, в ЕС – со снижения на 0,2% в 2013 г. до роста на 1,2% в 2014 году. В 2019 году регуляторы готовятся к фазе замедления, понижая ожидаемый рост ВВП с 2,9% в 2018 году до 2,1% в 2019 году в США, с 1,9% до 1,2% – в Европе. Замедление роста мировой экономики зачастую сопровождается оттоком капитала с развивающихся рынков и снижением цен на нефть, что потребует от Банка России постепенного перехода к защитным монетарным действиям.

Ухудшение ожиданий относительно мировой экономики нашло свое отражение в новом пресс-релизе Банка России. В частности, было упомянуто «усиление рисков существенного замедления мировой экономики», на смену возможности «снижения ставки на одном из ближайших заседаний» пришла оценка «целесообразности дальнейшего снижения», а упоминание о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года было полностью исключено из текста. Замедление годовых темпов роста экспорта сменилось на снижение внешнего спроса на товары российского экспорта. Данные изменения в пресс-релизе все еще допускают возможность дальнейшего снижения ставки, но в равной степени призваны подготовить рынки к возможному изменению политики в ближайшем будущем.

Банк России отметил существенный вклад временных факторов – раннего поступления урожая и снижения цен на плодоовощную продукцию – в снижение темпы роста потребительских цен, скорректировав умеренным образом прогноз на конец 2019 года с 4,2-4,7% г/г до 4,0-4,5% г/г. Произошедшее обесценение рубля и возможные девальвационные эффекты также изменили представления Банка России о балансе инфляционных рисков: если ранее риски замедления роста потребительских цен преобладали над рисками ускорения, то теперь данные риски расцениваются как равные. В то же время, инфляция наименее волатильных, но в то же время репрезентативных компонент инфляции – услуг и непродовольственных товаров – находится ниже уровня 4%, что не оставляет сомнения в скором достижении целевого уровня (4%) в отсутствии значимых кризисных явлений на финансовом рынке.

Банк России обновил макроэкономический прогноз на горизонт до 2022 года. В отношении темпов роста ВВП Банк России понизил прогноз на 2019 г. с 1,0-1,5% до 0,8-1,3%, на 2020-2022 года до 1,5-2,0%, отразив необходимость проведения структурных реформ для достижения более высоких темпов роста. По мнению Аналитического управления, не исключено, что фактическая динамика ВВП в 2020 году будет ниже в случае реализации внешнеэкономических рисков или более консервативной динамики кредитов населению, рост которых в прогнозе Банка России в 2020-2022 годах закладывается на уровне 10-15% ежегодно.

Снижение ставок Банком России оказало нейтральное влияние на рынок по причине соответствия рыночным ожиданиям. Рыночный курс рубля рубль укрепился на 0,25%, стоимость трехлетних ОФЗ немного выросла – все в рамках дневной волатильности показателей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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