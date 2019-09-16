Личные сбережения есть у 41% жителей страны

Не имеют личных сбережений 59% россиян. Копит 41%, но большинству из них удается откладывать все реже. Только 15% опрошенных сообщили, что за прошедшие 5 лет они увеличили размер регулярных накоплений. Об этом свидетельствуют итоги совместного исследования банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Из тех россиян, кто все-таки откладывает деньги, 64,7% планируют потратить накопленное на отдых, покупку бытовой техники или другие краткосрочные цели. Лишь небольшая доля граждан имеет долгосрочные планы на свои накопления: потратить их на покупку жилья, образование или собственный бизнес.

58% респондентов, которые копят, регулярно откладывают деньги с заработной платы. 9,6% делают накопления с премий или бонусов. 32,4% откладывают деньги случайно – с доходов от продажи имущества, при получении наследства или материальной помощи от родственников. Большинство из тех, кто делает сбережения, направляют на эти цели до 10% своего дохода. Лишь 2,9% сказали, что могут откладывать от 50% дохода и выше.

Сколько люди копят?

Считается, что финансовая подушка безопасности должна составлять от 6 до 12 месячных окладов. Этих денег должно хватить для поддержания уровня жизни в случае потери работы или проблем со здоровьем. Исследование показало, что даже более половины россиян, имеющих накопления, не защищены от финансовых проблем в случае потери работы: 27,9% россиян сберегли на черный день сумму, не превышающую их месячного оклада, 32,6% удалось накопить от 2 до 5 месячных окладов. Только 18,4% россиян имеют накопления на 6 и более месяцев относительно своих текущих доходов.

-Несмотря на регулярное номинальное повышение минимального уровня заработной платы и пенсии, реальные располагаемые доходы населения снижаются шестой год подряд, исключая 2018 год, когда этот показатель продемонстрировал скромный рост на 0,1%. Эта ситуация сказывается и на способности граждан к накоплению личных средств: по итогам 2018 года в сбережения направлена минимальная доля доходов населения за последние 20 лет. Согласно нашим исследованиям, всего треть российских семей имеет сбережения, и этот показатель не меняется с 2012 года. При этом у половины семей с накоплениями их размер не превышает 56,5 тыс. рублей. Средний размер сбережений сегодня составляет 140–219 тыс. рублей, - комментирует директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.

На что откладывают?

При такой низкой способности к накоплению средств россияне редко планируют крупные покупки или долгосрочные вложения. Почти четверть опрошенных копят средства на краткосрочные цели: отдых, покупка бытовой техники или мебели, еще 21,5% откладывают средства без конкретной цели или на черный день. 16,2% копят деньги на покупку собственного жилья, 12,1% - на качественное образование для своих детей. 25% из тех, кто имеет накопления, копят деньги на пенсию и собственный бизнес.

Как копят?

Хранить свои сбережения россияне предпочитают либо в наличном виде (58,9%), либо в банках (30,3%). При этом 14,1% из числа вкладчиков не знают процент по своему депозиту. Лишь 8,8% не боятся инвестировать средства в такие финансовые инструменты, как валюта, ценные бумаги и инвестиционное страхование жизни.

-Инвестиционные продукты во многом повторяют путь банковских карт в нашей стране. Банковскому пластику поначалу люди тоже не доверяли, боялись использовать, предпочитали проверенные наличные, потому что карты – это сложно. Сейчас карта есть у большинства из нас, и мы ежедневно ей пользуемся. С инвестиционными продуктами история похожа: пока они выглядят для людей сложными, и большинство клиентов банков отдают предпочтение привычным вкладам. Через несколько лет люди поймут преимущества различных инструментов инвестирования, и подобные инвестиции станут такими же привычными, как использование банковской карты сегодня, - отмечает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин.

Что нужно сделать, чтобы у людей появились сбережения?

Несмотря на то, что большинство россиян не откладывают средства, они уверены, что могли бы это делать, даже не имея впечатляющих ежемесячных доходов. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», 48,1% респондентов смогли бы при необходимости откладывать деньги про запас, имея месячный доход от 15 тыс. до 45 тыс. рублей. Месячный доход, о котором мечтают респонденты, составляет 45 -55 тыс. рублей. При такой сумме 27,1% опрошенных делали бы сбережения. Однако при доходе свыше 55 тыс. рублей желающих копить оказалось меньше, чуть более 20%. При этом по итогам 2018 года среднедушевой доход россиянина, по данным Росстата, составил 32 635 рублей в месяц.

Чем отличаются женщины и мужчины?

Согласно исследованию, женщины консервативнее в части выбора инструментов инвестирования: они копят средства в основном в наличной форме или на счетах в банках и предпочитают краткосрочные цели. Мужчины чаще копят на «черный день», используя помимо наличных и депозитов еще и другие инструменты.

Методика исследования

Исследование проводилось в июле 2019 года методом телефонного опроса. Было опрошено не менее 1500 человек по выборке, из них 51,4% женщин и 48,6% мужчин в восьми федеральных округах. Полученные данные позволили изучить структуру сбережений россиян и тенденции управления личными финансами.