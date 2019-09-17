Общероссийский день открытых дверей Банка России пройдет в Пскове

28 сентября состоится общероссийский День открытых дверей Банка России. Как пройдет День открытых дверей в Псковской области, рассказала Ольга Чемелева, начальник экономического отдела отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России.

На Дне открытых дверей отделение банка представит выставку, организует лекции, викторины, конкурсы и экскурсии по исторической части здания банка, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-брифинга, посвященного предстоящему Дню открытых дверей Банка России.

В регионе впервые будет экспонироваться выставка «Магия театра», на которой банк представит макеты памятных момент, выпущенных с 1991 года на театральную тематику.

Традиционно отделение организует экскурсию по исторической части здания и музею, викторины, конкурсы и лекции по вопросам безопасного использования банковских карт, по установлению признаков подлинности денежных знаков.

Участникам Дня открытых дверей представится возможность посидеть за рулем инкассаторской машины и сделать памятные снимки и познакомиться с техническим оборудованием, с помощью которого осуществляется прием, выдача и пересчет наличных, экспертиза денежных знаков.

День открытых дверей пройдет в Пскове и Великих Луках. Записаться на мероприятие можно по телефонам 69-45-72, 69-45-99 или на сайте Банка России.

КСТАТИ

В прошлом году отделение Банка России по Псковской области посетило около 350 человек и 146 человек в Великих Луках.