Две главные русские беды решил побороть Михаил Ведерников

Итоги минувшей информационной недели подвели журналисты. Среди ярких тем — встречи главы региона Михаила Ведерникова с региональным дорожникам. Об этой и других темах читайте в нашей публикации.

Непростой путь

Неделя началась с «вечной» российской темы — дороги. Глава региона Михаил Ведерников 9 сентября провел совещание, посвященное вопросам ремонта улично-дорожной сети региона, которая проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Недавно из госказны наш регион получил на эти цели 250 миллионов рублей.

Губернатор утвердил планы по дорожному ремонту, обратив особое внимание ответственных на сроки конкурсных процедур и качество работ. И то и другое должно быть проведено быстро и качественно.

Недавно Михаил Ведерников уже встречался с дорожными подрядчиками и напоминал, что халтурить в регионе больше не получится. Судя по последним событиям, губернатор решительно настроен на борьбу с «дураками» и «дорогами».

Началось также формирование планов по дорожному ремонту на следующий год. Глава региона призвал принять в этом активное участие глав муниципалитетов, представителей общественных организаций и начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгения Шапкина.

Поощрение лучших

На первой постканикулярной сессии 12 сентября депутаты Псковского областного Собрания утвердили положение о звании «Почётный гражданин Псковской области». Поощрение появилось по инициативе Михаила Ведерникова. Таким званием будут награждать за исключительные заслуги перед областью и её жителями. Обладатель звания «Почетный гражданин Псковской области» получит нагрудный знак, удостоверение и единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Кроме того, он будет почетным гостем на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области, на мероприятиях, посвященных госпраздникам и памятным датам. Звание станет еще одним инструментом поощрения активных и неравнодушных людей, работающих на благо своей земли.

Спортивный дух

В пятницу, 13 сентября, псковский губернатор встречался в Москве с министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым. Обсуждали вопросы развития в регионе физической культуры и спорта. В этом году в области построят 10 площадок ГТО, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, уже установили 100 небольших воркаут-площадок.

В центре внимания - стадион «Машиностроитель»в Пскове. Его реконструкция была включена в план мероприятий к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. На грандиозные строительные работы Михаил Ведерников выбил в Москве почти миллиард рублей. В итоге на стадионе появится целый многофункциональный спортивный комплекс: с современными тренировочными залами и даже с гостиницей для спортсменов.

Реконструированный «Машиностроитель» станет важным инструментом для развития спорта не только в областном центре, но и в регионе в целом. На его базе будут проводить соревнования спортсмены со всей области.