Псков: Кому надо – доплатить, кто достоин – наградить

Депутаты вернулись с каникул и на 35-й сессии регионального законодательного органа, состоявшейся 12 сентября, решили материально поддержать спортсменов, пенсионеров, кинематографистов и просто достойных граждан.

745 МИЛЛИОНОВ ПЕНСИОНЕРАМ

Депутаты областного Собрания повысили прожиточный минимум пенсионеров в Псковской области. На 2020 год его установили в размере 9529 рублей. В этом году он составляет 9368 рублей. Тем жителям, чья пенсия не дотягивает до названной суммы, полагается социальная доплата, которую выплатят из областного бюджета. На первый взгляд прибавка- небольшая, но для бюджета существенная.

- Это очень серьезная сумма, которую мы обязаны предусмотреть в бюджете Псковской области. Это 745 миллионов рублей, - отметил председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов. - Мы и впредь сохраним эту меру социальной поддержки в нашем регионе и при утверждении бюджета на текущий год будем индексировать минимальный размер прожиточного минимума в соответствии с уровнем инфляции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Псковское отделение Пенсионного фонда России подсчитало, что в нашем регионе в социальной доплате нуждаются 28369 человек. В среднем пенсионеры получат дополнительно по 2189,84 рубля. Соответственно в региональный бюджет необходимо заложить более 745 миллионов рублей на доплату к пенсии и 3,2 миллиона рублей на доставку денежных средств.

НЕОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

В Псковской области набирают популярность и приносят награды виды спорта, не входящие в программы Олимпийских игр. Юные и маститые спортсмены проявляют себя в каратэ, спортивном ориентировании, парашютном спорте, смешанных единоборствах, шахматах, парусном и других видах спорта, но до этого года в Псковской области не было наград за достижения в этих сферах.

За достижения псковским парашютистам и спортсменам других неолимпийских видов спорта на мировых и европейских соревнованиях дадут премии.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Теперь за победу и призовые места на соревнованиях псковичам будут единовременно выплачивать до 40 тысяч рублей. Такая поддержка стимулирует тренеров и спортсменов, входящих в состав региональных сборных, к новым победам.

40 тысяч рублей, максимальную выплату, может получить спортсмен, ставший чемпионом мира. Минимальной суммой, 8 тысяч рублей, область поощрит призеров первенства Европы. Тренер спортсмена также не останется без вознаграждения: ему будет выплачиваться половина предусмотренной суммы. Обязательным условием для получения выплаты является проживание на территории Псковской области.

КОНКРЕТНО

На 35-й сессии регионального парламента утверждены суммы единовременных выплат спортсменам.

Чемпиону мира - 40 тысяч рублей

Чемпиону Европы - 30 тысяч рублей

Призеру чемпионата мира - 20 тысяч рублей

Призеру чемпионата Европы - 15 тысяч рублей

Победителю первенства мира - 20 тысяч рублей

Победителю первенства Европы - 15 тысяч рублей

Призеру первенства мира - 10 тысяч рублей

Призеру первенства Европы - 8 тысяч рублей.

Единовременные выплаты спортивным псковичам заложат в региональный бюджет. По предварительным подсчетам, в 2020 году по государственной программе Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» выделят 400 тысяч рублей.

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН

В 2019 году в Псковской области вступил в силу закон, по которому регион награждает своих лучших граждан за особые заслуги. Одну из высших наград, «Почетный гражданин Псковской области», присваивает Псковское областное собрание депутатов. На нынешней сессии парламентарии утвердили положение о награде, в котором обозначены критерии и процедура награждения, форма поощрения и внешний вид почетного знака.

Псковичам рассказали, как стать почётным гражданином региона.Фото: Александр СИДОРЕНКО

Звание «Почетного гражданина Псковской области» присуждается гражданам за исключительные заслуги перед Псковской областью и ее жителями. Пскович отмечается нагрудным знаком и удостоверением к нему, получает денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей, а имя достойного жителя региона заносится в Книгу почетных граждан Псковской области.

Данная награда – высшее региональное поощрение, потому критерии отбора серьезные: ее может получить гражданин Российской Федерации, проживающий в регионе не менее 20 лет, имеющий 20-летний трудовой стаж и медаль «За заслуги перед Псковской областью» или государственную награду России или СССР.

Председатель областного собрания депутатов отметил, что процедура присвоения награды занимает не менее двух месяцев, поэтому претендентам стоит поторопиться. Возможно, что уже в этом году в Псковской области появится первый почетный гражданин.

РАЗВИВАЕМ КИНО

Депутаты регионального собрания приняли закон «О государственной поддержке кинематографии в Псковской области», и это верный знак, что власти намерены всесторонне развивать кинематограф в области. Во-первых, за съемки фильма на Псковской земле кинематографическая организация может претендовать на субсидии из регионального бюджета, которые покроют часть затрат. Во-вторых, закон будет способствовать дальнейшему развитию сети кинозалов в районах и городах Псковской области.

Администрация и депутаты региона уверены, что кинематограф, туризм и инвестиции – взаимосвязанные вещи.

Депутаты регионального собрания уверены, Псков достоин сниматься в кино!Фото: Александр СИДОРЕНКО

- При принятии решения о поддержке кинопроекта будет оцениваться, насколько он важен для Псковской области, насколько мы таким образом можем продвинуть имидж Псковского региона и заинтересовать потенциального инвестора или туристические фирмы, которые больше узнают о нашем регионе, посмотрев эти фильмы, - отмечает Александр Котов.

БЫЛО МИМИНО, А СТАЛО МИНИНО

Некоторые населенные пункты в Псковской области после 35-й сессии областного собрания изменили названия или «переехали» в другую волость. Перемены коснулись тех наименований, которые не соответствовали Государственному каталогу географических названий из-за ошибок прошлой редакции закона.

В Псковской области больше нет деревни Мимино (переименовали в Минино), и стало меньше на одну Виллу (Вилла стала Вилло), Житницы превратились в Житинцы, Булынино - в Булыгино, Захаровшина – в Захаровщину, Афоносово – в Афаносово, Чернево – в Чернёво. Десятки деревень сменили официальное название, но вряд ли это отразилось на жизни населенного пункта, ведь об уточнении названий просили главы районов и сами жители, потому что в народе так всегда и называли свою деревню.

Некоторые деревни Псковвской области «поменяли прописку» после сессии областного собрания.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Некоторые деревни когда-то были включены в состав волостей по ошибке, что тоже исправили в новой редакции закона. Например, Жданово, Кузнецы и Мишнево исключили из состава Маевской волости Новосокольнического района. Деревни отнесли к Пригородной волости, откуда, в свою очередь, вычеркнули деревню Замошенье Пустошкинского района. Зеваки и Пахомовичи – уже несуществующие деревни, их из списка исключили, а Усвятские Нивы давно присоединились к райцентру. Данные изменения внесены на основании архивных документов и информации, полученной от органов местного самоуправления.

КСТАТИ

Парламентарии укоротили себе «каникулы». В связи с тем, что новый прожиточный минимум пенсионеров по всей России необходимо утвердить до 15 сентября, первая осенняя сессия Псковского областного собрания депутатов отныне переносится на 10 сентября.