Схема движения общественного транспорта 21 сентября в Пскове

В субботу, 21 сентября, в Пскове пройдет ежегодная сельскохозяйственная ярмарка. Долгожданное событие повлияет на движение транспорта, в том числе общественного.

Продавцы начнут расставлять товары с 6 утра на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова и на улице Советской от площади Ленина до улицы Детской. Эти улицы перекроют 21 сентября с 6 до 17 часов.

Автобус № 1 поедет со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского с поворотом у ц. Косьмы и Домиана на ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду».

Автобус № 3 поедет с Завеличья по Рижскому пр-ту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной (конечная и начальная остановки - 3-я поликлиника).

Автобусы № 4, № 17, № 116 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, на Дамбу, пл. Победы, ул. Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект.

В обратном направлении автобус №4 с Октябрьского проспекта следует с поворотом на ул. Гагарина (с остановкой), ул. Бастионной с выездом на ул. Вокзальную (с остановкой у ж/д музея) и далее по ул. Советской, пл. Победы, на Дамбу.

Автобусы № 17, № 116 с Вокзала следуют по ул. Вокзальной ул. Советской, пл. Победы, на Дамбу.

Автобус № 11 поедет с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду».

Автобус № 14 с Завеличья поедет по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект. В обратном направлении с Вокзала следует по ул. Вокзальной ул. Советской, пл. Победы, на Дамбу.

Автобусы № 8, № 8А следуют через пл. Победы, ул. Советскую на Вокзал; от Вокзала по ул. Советской, пл. Победы, ул.Я. Райниса.

Автобус № 19 следует от Цементных складов через пл. Победы, ул. Советскую на Вокзал; от Вокзала по ул. Советской, пл. Победы на Цементные склады.

Автобусы №№ 22, 25, 30, 113, 114, 118, 121, 124, 127, 142, 136, 137, 138, 166, 174 следуют без изменения схемы движения.

Автобус № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду с поворотом на ул. Кузнецкую, далее по ул. Инженерной, Алтаева, на Архив, ул. Труда с выездом на ул. Л. Поземского.

Автобусы № 115, № 122, № 126, № 129, № 130 с Автовокзала следуют со всеми остановками по ул. Советской, пл. Победы через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы ул. Советской на Автовокзал.

Автобус № 106 рейсом от Детского мира на 07.10 отправляется от ост. пл. Ленина (кинотеатр «Октябрь») по ул. М.Горького, Дамбу, пл. Победы, (с обязательной остановкой), ул. Кузнецкую и далее на вокзал.

Автобус № 207 «Псков - Печоры» рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по ул. Советской, пл. Победы, ул. Юбилейной с выездом на Рижский проспект.

Дачные автобусы №№ 119, 132, 139, 151, 161, 163, 164, следующие от ул. Рокоссовского с Рижского пр-та, поедут по ул. М. Горького, на Дамбу, пл. Победы (с остановкой), по ул. Кузнецкой и далее по маршруту (ост. «Детский парк» - отменяется).

В обратном направлении с Октябрьского проспекта с поворотом на ул. Гагарина (с остановкой), ул. Бастионной с выездом на ул. Вокзальную (с остановкой у ж/д музея) и далее по ул. Советской, пл. Победы, на Дамбу.

Автобус № 163 от пл. Победы следует по ул.Стрелковой Дивизии.

Автобусы № 119, 132, 139, 151, 163, 164, следующие от ул. Текстильной с ул. Звёздной, поедут по ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» на Октябрьский пр-т и (ост. « 12 школа», ост. «Детский парк» - отменяются).