2019-09-19T16:54:19+03:00
Здоровье

У Псковского областного клинического онкодиспансера появился новый руководитель

Современная медицинская техника, «наплыв» врачей и новый формат помощи онкобольным
Светлана ПИКАЛЁВА
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Пациента готовят к МРТ.Пациента готовят к МРТ.Фото: Александр ГЛУЗ
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Глава медучреждения, Сергей Беляевский рассказал об успехах на новом месте и планах на будущее.

ВСЁ НЕПРОСТО

- Не можем попасть к онкологу в онкоцентр, - написала 10 сентября письмо губернатору на сайте Ведерников.рф псковичка и рассказала, что её мужу, Михаилу Масленникову, поставили диагноз «Рак 2 стадии». Пять лет назад мужчину уже прооперировали в московской нейрохирургии, а после этого назначили строгий курс лечения по месту жительства. И схему приёма лекарств врачи сбивать настоятельно не рекомендуют! Однако в Пскове попасть к онкологу не так-то просто.

- 8 сентября 2019 года я посетила 3 поликлинику. Даже по предварительной записи номеров не предвидится на 2 недели вперёд, - пожаловалась женщина.

Подобных обращений от жителей региона на сайте губернатора Псковской области можно найти несколько десятков. Основная жалоба — не попасть к врачу. Между тем, по прогнозам специалистов, в ближайшее время ситуация должна кардинально измениться, ведь Псковский областной клинический диспансер получил нового руководителя.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЁХ НАПРАВЛЕНИЯХ

- Онкологические заболевания на втором месте среди всех причин смерти и в Псковской области, и в целом по стране. Они следуют сразу за болезнями системы кровообращения. При этом действующая система онкологической помощи не дотягивает до требований сегодняшнего дня, – рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

В регионах появятся отдельные учреждения, которые займутся консультацией граждан. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионах появятся отдельные учреждения, которые займутся консультацией граждан.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала года регионы России подключились к реализации национального проекта «Здравоохранение». Ситуацию планируют менять в трёх направлениях. Во-первых, переоснащать медицинским оборудованием ряд учреждений. Среди «счастливчиков» оказались Псковский областной клинический онкологический диспансер, его великолукский филиал и Псковская областная клиническая больница.

-В рамках проекта мы получили современные ультразвуковые аппараты, ещё предстоит приобрести аппарат МРТ и два компьютерных томографа – один для Пскова, второй для Великих Лук. И хотя часть аппаратов уже функционируют в диспансере, они не удовлетворяют его потребностям полностью, - отметил и.о. главврача ГБУЗПО «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Сергей Беляевский.

Второе направление нацпроекта – современная химиотерапия. А третье – организация амбулаторной онкологической помощи в новом формате.

ЧТО ТЫ ЗА «ЗВЕРЬ» ТАКОЙ, ЦАОП?

Чтобы обеспокоенные своим здоровьем псковичи не штурмовали стены онкодиспансера, но при этом могли получить достоверную информацию и лечение, в Псковской области планируют открыть промежуточное звено между онкологическим диспансером и поликлиниками. А назовут новые органы ЦАОПами (центрами амбулаторной онкологической помощи).

- В них нуждающихся проконсультируют и направят на дальнейшее лечение. ЦАОПы появятся при крупных поликлиниках. В них можно будет сдать анализы и пройти первичную диагностику. В итоге человек придёт в онкодиспансер с уже фактически подготовленным диагнозом, - пояснил и.о. главврача ГБУЗПО «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Сергей Беляевский.

Таких учреждений в регионе создадут три. К концу 2019 года появится ЦАОП на базе Псковской городской поликлиники, в 2020 на площадке Великолукской межрайонной больницы, в 2021 – на территории Островской межрайонной больницы. Специалисты предполагают, что новые учреждения «разгрузят» онкодиспансер и позволят каждой из структур более качественно выполнять свои задачи.

В ПСКОВЕ +6

Решить проблему «очередей» на приём к онкологу поможет и приём на работу новых сотрудников. С середины августа новый руководитель онкодиспансера вел переговоры с молодыми специалистами. Как итог, плюс шесть новых врачей в учреждении.

В Псковской области появились шесть новых врачей! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Псковской области появились шесть новых врачей!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Среди новых специалистов двое целевиков. Несколько лет назад они заключили контракт в местной больницей и уехали учиться в ординатуру Санкт-Петербурга. Третий специалист приехал из Витебска. В зарубежном онкодиспансере он проработал 10 лет. Приехал в Псковскую область также врач из соседнего региона Северо-Запада. Ещё один специалист выбрал государственную больницу после работы в частной клинике. И шестой из новых врачей — выпускник ПсковГУ, - поделился Сергей Беляевский.

КСТАТИ

Псковской области с трудом удаётся конкурировать с соседним Санкт-Петербургом в попытках «заманить» на работу врачей. В северной столице зарплата значительно выше. Однако специалисты выбирают наш регион из-за того что, например, в Псковской области врачей обеспечивают служебным жильём.

ИСТОЧНИК KP.RU

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