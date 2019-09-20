Клубок коммуникаций в псковских домах

Деятельность провайдеров цифровых услуг осуществляется за счет жильцов, решили в одном из домов на Завеличье. Мол, компании приходят на территорию собственников, устанавливают оборудование, навешивают гирлянды кабелей, покрывают стены обоями из рекламных листовок и при этом берут деньги по тарифу. У поставщиков интернета и телевидения в квартиры - своя правда.

С ЧЕГО СЫР-БОР ЗАГОРЕЛСЯ

Возможно, собственники и не стали бы бежать вперёд паровоза, требуя соблюдения прав, о которых другие псковичи и не подозревают, но в доме № 81 на улице Юбилейной в Пскове поставщики интернет услуг и цифрового телевидения уж слишком обращали на себя внимание. Весь подъезд залеплен всевозможной рекламой, щитках навязаны морские узлы, на улице десяток проводов тянется от этого дома к другому, 29 кабелей идут по крыше многоквартирки с двумя деревянными домиками. В сыром подвале беспорядочное переплетение интернет линий. О кабель-каналах здесь также не слышали.

- Один кабель был поврежден, и он может вспыхнуть от удара молнии, а на крыше две деревянные будки. На стойках радиофикации закреплено большое количество кабелей. Когда поднимется сильный ветер, эти стойки может просто вырвать с крыши, - объясняет председатель многоквартирного дома на улице Юбилейной, 81 Галина Бойко.

Однажды жильцы пожаловались на повреждённую гофру на крыше в региональное подразделение МЧС. Там прислушалась к обращению граждан, пришли с проверкой. Гофру к тому времени уже изолировали, другие обстоятельства спасателей не смутили.

В запутанных проводах жильцы видят угрозу безопасности дома.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

«Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено», - констатируется в отчёте о проверке.

ЗА ВСЁ НУЖНО ПЛАТИТЬ

Актив дома на улице Юбилейной, 81, уверен, что за создаваемый риск непредвиденных техногенных ситуаций в старом доме поставщики услуг должны платить. Поэтому решили сделать все по-честному: мы вам платим за интернет и телевидение, а вы будьте добры арендуйте площадь под размещение оборудования. Установить арендную плату за размещение оборудования законодательно довольно просто. Собственники большинством голосов устанавливают на собрании требование возмездного пользования имуществом многоквартирного дома и рассылают его фирмам. Провайдеры получают новые «правила игры» и начинают платить.

Сказано- сделано: 13 июля 2017 года 82 процента собственников дома №81 приняли решение, чтобы коммерческие организации платили им за размещенное оборудование. На втором собрании уже утвердили тариф. По подсчётам жильцов дома, за точку подключения они должны получать от провайдера по 250 рублей в месяц, а за метр кабеля, протянутого по крыше – 5 рублей. Более того, как уверяет председатель многоквартирного дома на улице Юбилейной, 81 Галина Бойко, кабели должны лежать в кабельной канализации, под землей. Но так как это не предусмотрено проектом дома, проводить их сейчас затратно, намного легче пустить по воздуху.

Управляющая компания «ТЕЗиИС» решение жильцов поддержала и разослала протокол собрания всем поставщикам услуг, то есть пяти компаниям.

О кабель-каналах нерадивые провайдеры и не задумались.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Как рассказала Галина Бойко, один из провайдеров быстро отреагировал: прислал листовки с ультиматумом: «Если назначите плату, мы повысим тарифы». И даже пытались не санкционированно попасть на крышу дома и отключить его от интернета и телевидения.

ДА РАССУДИТ ВАС... КТО?

«У нас так не принято» - лейтмотив этой истории. Никому компании не платят за размещение оборудования, и вряд ли сделают исключение для дома на Юбилейной, 81 в Пскове.

В Роскомнадзоре жильцам дома пояснили: управляющая компания в 2008 году заключила договоры с провайдерами, где речи об арендной плате не шло, то есть поздновато спохватились после драки-то. Тут Роскомнадзор и прокуратура не властны.

Тогда жильцы подали на одну из компаний в суд.

- Подаем в суд на то, что мы хотим получать оплату от компании, но за пять судов они доказывают, что не предоставляют нашему дому услуги. Предоставляет компания с похожим названием, а они – нет, - рассказывает Галина Петровна.

Выходит, что право на арендную плату за пользование территорией, принадлежащей многоквартирному дому, у собственников есть, но как его реализовать непонятно.

- Вопрос действительно сложный, - комментирует ситуацию председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. – Что можно сказать точно: по закону жильцы могут требовать деньги, но по закону и провайдеры могут отказаться предоставлять услуги. А тут уже найдутся люди, которые побоятся быть отрезанными от телекоммуникаций.

Галина Бойко показала проблемные места дома на улице Юбилейной, 81.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Судья Псковского районного суда сообщил «Комсомолке», что у них такие дела никогда не рассматривали, а разбирательства в подобных случаях, скорее всего, до суда дойдут. Ведь вряд ли коммерческая компания, которая предоставляет услуги жильцам всего дома, согласится им же платить за аренду.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Одна из пяти компаний поставщиков цифровых услуг, которые присутствуют в доме на Юбилейной, прислали жильцам и управляющей организации ответ-разъяснение на постановление собрания.

«Компания полагает, что условия по возмездному размещению являются неприемлемыми, поскольку данные расходы не входят в тариф для абонентов и увеличивают стоимость обслуживания линий связи», - объясняют в организации.

Таким образом, компания по объективным причинам будет вынуждена увеличить плату за предоставляемые услуги или прекратить поставку телевещания.

Остальные провайдеры предпочли молчать, пока их не пригласили в суд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Директор телекоммуникационной компании «Псковлайн» Константин Лужецкий:

«Наша компания работает на рынке услуг 15 лет и обслуживает более тысячи домов. С момента установки оборудования мы компенсируем плату за электроэнергию, что учтено тарифом. Другие расходы не закладывались при формировании цены. Возможность взимать плату была у жителей всегда: они могут собрать подписи и установить сумму. Мы это решение примем, но тогда требуемую сумму разделим между всеми пользователями.

На мой взгляд, смысла в этом решении нет, выходит переливание из пустого в порожнее. Мы размещаем оборудование только для оказания услуг жителям этого дома. Так они могут потребовать плату за водопровод и газ.

Что касается дома на Юбилейной, 81, они не присылали нам постановление. Насколько мне известно, в Пскове еще ни один многоквартирный дом не собрал подписи».