Мы на 40 процентов китайцы

Доказательства этого он собирал почти 20 лет. Основные аргументы, подтверждающие его теорию, нашел в марийском, эстонском, китайском и русском языках.

ЛИНГВИСТ-САМОУЧКА

- Я сделал великое научное открытие, - обратился в редакцию «Комсомолки» 41-летний пскович Алишер Уверов. - Оно перевернет все ныне существующие теории.

- Ого, расскажите, - просим.

- Существует версия, что уральцы и сино-тибетцы - родственники по гаплогруппе NO, но по культуре, языку это разные этносы. Мое многолетнее исследование опровергает эту формулировку. Они не просто родственники, а ближайшие родственники, и их родство проявляется во всем, - тут же заявляет он.

Ясно, что ничего не ясно. Википедия нам поясняет, что гаплогруппа - это термин, который широко применяется в популяционной генетике и генетической генеалогии - науке, изучающей генетическую историю человечества. Дальше продвигаемся «на костылях» из интернет-справочника.

- Китайцы - это финно-угры, китайский язык относится к финно-пермской ветви уральской семьи языков и занимает промежуточное место между прибалтийско-финскими языками и марийским языком. Причем наиболее близким к китайскому был раннесредневековый марийский до влияния на него булгарского и кипчакских языков и язык народа меря, который жил на территории Московской области и слился с остальными финно-угорскими народами и славянами в русскую нацию. Многие историки, лингвисты считают, что меря и мари (марийцы) - один народ, - загружает наш мозг Уверов и снова рассказывает что-то о гаплогруппах, но уже с другими буквами.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

- Я программист, а по второй специальности юрист, - рассказал о себе Алишер. – В Пскове живу 11 лет, переехал из города Прокопьевска Кемеровской области. Связь славян и китайцев изучаю 22 года. Когда учился в институте, мне запали в голову лекции по культурологи, а точнее фраза об интересном присхождении финно-угров.

Алишер Уверов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Алишер стал изучать китайский язык по словарям, а изучением разговорного языка увлекается последние пять лет. Уверяет, что по-китайски говорит, правда, не свободно. Упор сделал на северный диалект, как самый солидный – государственный.

ЧТО-ТО СЛЫШИТСЯ РОДНОЕ

- Слово «Москва» переводится с финно-угорских языков как «мутная вода», - продолжает лингвист-самоучка.

- О, тут хоть что-то понятно, - демонстрируем готовность и дальше слушать итоги изысканий.

- В балтийских языках корень *mask-/*mazg- мог быть связан, во-первых, с топью, грязью - нечто жидкое, мокрое, топкое, слякотное, вязкое. В марийском языке слово «мутный» переводится словом «мутысо». «Ва» в финно-угорском переводится «вода». Если брать китайский вариант «мо ва», то он переводится аналогично. «Мо» в китайском означает «пена», а «ва» - чистая вода, лужа, болото. То есть с китайского слово «Москва» переводится как «пенная вода», «пенная лужа», «пенное болото». В пределах древней Москвы повод для такого названия могли дать два места - пространство по низменным берегам Неглинки и особенно пространство напротив Кремля, за Москвой-рекой, заливавшееся по весне водой, которая не просыхала до середины лета, - рассказывает без запинки Уверов.

ФОТО: spletnik.ru. Алишер Уверов уверен, если известного китайского актёра Джеки Чана «осветлить», то получится типичный финн, а там и до русских рукой подать.

Дальше идет разбор названия реки Нева, фамилии венгерского короля Матьяша Хуньяди. Сюда же пошли германизмы в китайском языке и пельмени. Это народная еда и у китайцев, и у финно-угров, и слово «пель нянь» - пельмени - пришло в русский язык через финно-угров.

В доказательство своей теории Алишер Уверов приводит факты из географии, спорит с псевдонаучной «ДНК-генеалогией» Анатолия Клесова, широко известного в узких научных кругах.

ЛАПТИ ИЗ ШАОЛИНЯ

- Вспомним вполне попсовый пример - монахи Шаолиня носили лапти. Но лапти сложно встретить у западных и южных славян, украинцев и даже белорусов. То есть можно утверждать, что это финно-угорское изобретение, - уверен псковский искатель генетической истины.

Упс, что-то тут не клеится… вспомнились рисунки из детских книжек со сказками братских народов. Были там вполне себе лапти. Ну да ладно. Есть у Уверова другие аргументы. Сравнивает он слова в финском, в эстонском, в китайском языках и находит много общего.

ФОТО: wday.ru. Похож ли финн на китайца?

- Кстати, теорию о родстве эстонцев, финнов и китайцев в 2006 году выдвинул китайский лингвист Гао Жингуй, сравнивший сто наиболее употребительных слов, - пскович знакомит нас с единомышленником, демонстрируя небольшую заметку о нем в интернете.

Как оттуда следует, Гао работал в Тартуском университете. Эстонская Postimees пишет, что он «видимо, первым в мире выступил с подобным открытием». Гао взял сто слов из составленного американским лингвистом Моррисом Свадеши списка самых употребительных слов и сравнил их на эстонском, финском, венгерском, китайском и тибетском языках. «Балтийско-финские и китайский языки связаны между собой», - делает основной вывод исследователь в работе, проведенной при поддержке Института эстонского языка и Эстонского научного фонда. Мнения ученых-лингвистов по поводу открытия китайского ученого разошлись. Нашлись и критики, и те, кто назвал работу серьезной.

По словам Алишера Уверова, он пошел дальше китайского ученого и добавил для сравнительного анализа марийский и удмуртский языки, которые, по его мнению, как раз и связывают русских с китайцами.

ЗА ПРЕМИЕЙ

Может, псковский языковед-самоучка и правда сделал открытие? Время покажет.

Свои изыскания гость редакции оформил в таблицы на нескольких листах. Он публикует лингвистические находки в «Живом журнале» в интернете и называет себя «псковским ученым». В августе Алишер Уверов отправил свой труд в Эстонию, на соискание премии в области науки среди представителей родственных народов, относящихся к уральской языковой семье. Да-да, есть такая финно-угорская программа.

К участию в конкурсе принимаются исследования в области литературы, языкознания, истории, археологии, этнологии, фольклористики уральских народов, написанные на любом языке, а также исследования, написанные на языках уральских народов, по любым областям науки.

Величина каждой премии - 1250 евро, и пскович Алишер Уверов очень хочет ее получить.