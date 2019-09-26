Бизнес-направление по работе с корпоративными клиентами банка «Открытие» в Петербурге возглавил Александр Деревягин

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", заместителем управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» по корпоративному и инвестиционному бизнесу назначен Александр Деревягин. Перед ним поставлена задача существенно нарастить кредитный портфель банка «Открытие» в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

-Мы очень рады, что к нашей команде присоединился такой молодой, по-хорошему амбициозный и высокопрофессиональный менеджер как Александр Деревягин, – прокомментировал назначение старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Уверен, что уже в ближайшие месяцы благодаря команде корпоративного и инвестиционного бизнеса нашего банка в Петербурге мы сможем реализовать крупные проекты в сфере инвестиционного банкинга и существенно расширить базу крупных корпоративных клиентов.

СПРАВКА КП

Александр Деревягин родился в городе Братск Иркутской области в 1987 году. В 2009 году окончил Международный банковский институт по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в марте 2008 года с должности эксперта ЮниКредитБанка. С апреля 2011 года по август 2019 года работал руководителем дирекции крупнейших клиентов по Северо-Западу ПАО «Сбербанк». Женат, воспитывает сына.

КОНКРЕТНО

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).