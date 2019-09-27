Пеллеты из Красных Струг

В церемонии презентации и запуска предприятия, которое будет производить до 21 тысячи тонн топливных пеллет в год, перерабатывая до 50 000 кубометров леса, принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

РАБОЧИЕ МЕСТА И НАЛОГИ В БЮДЖЕТ

Древесные гранулы востребованы в Европе и Азии, и, по прогнозу экспертов, объём потребления древесных гранул с каждым годом будет только расти. Уже сейчас у струго-красненского завода есть предварительные договорённости с крупным импортёром, готовым обеспечить сбыт продукции «с колёс».

-Более года мы шли к открытию, а мысль о создании предприятия по глубокой переработке древесины возникла ещё раньше – около пяти-шести лет назад. То, что вы видите сегодня – только первый этап нашего замысла. Мы будем стараться развиваться и дальше, во вторую очередь уже вложено 15 млн рублей, - рассказал инвестор Андрей Темирбулатов, представляя гостям новое производство.

Александр Котов поблагодарил инвесторов, вложивших средства в новое предприятие.

Открытие завода – всегда значимое событие, а тем более для посёлка с населением в шесть с половиной тысяч. Это налоговые отчисления в местный бюджет, это новые рабочие места – на начальном этапе их будет сорок, а потом ещё больше. Сам завод требует создания сопутствующей инфраструктуры, это, как правило, становится благодатной почвой для развития малого бизнеса. Все эти преимущества обсудили и оценили первые посетители – местные жители, лесозаготовители, представители местного самоуправления.

КСТАТИ

Открытый в Стругах Красных завод по производству топливных гранул является абсолютно экологичным: на выходе из трубы поставщики оборудования обещают лишь пар без примесей, мощный фильтр будет поглощать древесную пыль, а весь отсев и несформированные гранулы технологически вновь вернутся в производственный цикл – в итоге 100% сырья будет переработано в готовую продукцию.

Продукцию предприятия уже ждут потребители.

ЭНЕРГИЯ ИЗ ВЕТОК И ПНЕЙ

В ходе небольшой экскурсии представитель инженерно-производственной компании Armasys, поставившей оборудование, Сергей Исправников рассказал, что вторая очередь будет сосредоточена на энергетике – на производстве электричества и тепла. В первом нуждается завод, второе необходимо муниципалитету. В этом случае сырьём может быть не только балансовая древесина, но и ветки, пни, коряги – всё, что засоряет лес.

-Открытие такого предприятия – это серьёзный шаг не только для райцентра, но и для региона, - поделился впечатлениями Александр Котов. - Мы давно говорим о необходимости развития в Псковской области технологий глубокой переработки древесины. Производство топливных гранул – это как раз один из способов. Для успешной работы любого производства важны две основополагающие вещи – наличие сырья, а там, где ведутся лесозаготовки, его достаточно, и наличие рынков сбыта, сегодня в ходе презентации нам рассказали, что спрос на такую продукцию в ближайшие пять лет по прогнозам удвоится. Есть хорошая перспектива и хорошие условия для успешной работы.

Чистая энергия из веток.

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

От имени областной власти Александр Котов поблагодарил инвесторов, которые рискнули вложить средства в новое предприятие, производственников, лесозаготовителей и руководство района, которое создаёт условия, благоприятные для развития бизнеса.

-Это хороший пример. Лесозаготовители, глядя на то, как можно распоряжаться сырьём, будут думать не только о реализации древесины в круглом виде, но и о глубокой переработке, которая позволит продавать продукцию более выгодно и для них самих, и для бюджета, и в конечном итоге для жителей региона, - отметил Александр Котов.

Директор предприятия «Родник», депутат областного Собрания в 2016-2017 годов Николай Бурый после осмотра производства выразил надежду, что древесные пеллеты будут использоваться в качестве топлива в местных котельных.

-От газа мы далеко, но у нас теперь есть прекрасная современная технология. Мы живём среди лесов, где для такого производства много сырья. Надо пользоваться тем, что нам Бог дал! - добавил Николай Бурый.

Открытие такого производства - серьёзный шаг для региона.

СПРАВКА «КП»

Производство топливных гранул началось в конце 40-х годов прошлого века.

Процесс производства пеллет таков: в дробилке сырьё измельчается до состояния муки, затем высушивается, и с помощью пресс-гранулятора сжимается в гранулы. Во время прессовки температуру материала повышается и лигнин, который содержится в древесине склеивает частицы в плотные цилиндрики. Из примерно 2,5 кубометров древесных отходов получается одна тонна гранул и еще чуть больше половину кубометра опилок сжигается при производстве.

Готовые гранулы упаковывают от небольших пакетов по 2-20 кг до биг-бэгов - большая промышленная упаковка- весом по 1-й тонне. Или доставляют потребителю россыпью.

В некоторых странах Европы пеллетами отапливается до 2/3 жилых помещений. Это экологично и экономично.