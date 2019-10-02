2019-10-02T13:10:46+03:00
Экономика

Банк «Открытие» выдал 1 млрд рублей по программе субсидирования Минэкономразвития

Банк «Открытие» выдал 1 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития РФ
Василиса Алексеева
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Банк придет на помощь малому бизнесу.Банк придет на помощь малому бизнесу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Программа позволяет предприятиям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях экономики, привлечь финансирование на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств по ставке до 8,5% годовых.

-Благодаря программе льготного кредитования малый и средний бизнес получил возможность привлекать финансирование на льготных условиях. На сегодняшний день общая сумма заявок по программе, находящихся на рассмотрении банка, составляет более 10 млрд рублей, и это еще раз подтверждает интерес бизнеса к этому продукту», - отмечает заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка «Открытие» Елена Куроптева.

В рамках программы максимальная сумма финансирования на оборотные цели составит 500 млн рублей на срок до трех лет, на инвестиционные цели — 2 млрд рублей на срок до десяти лет. Срок действия программы — до 2025 года.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.

«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

ИСТОЧНИК KP.RU

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