Велоколесо фортуны

В завершение велосезона корреспондент газеты попросил инспектора по пропаганде ГИБДД Управления МВД по городу Пскову Юлию Федорову напомнить правила поведения велосипедистов на дороге.

- Юлия, где по правилам должен ехать велосипедист?

- Ребенок до 14 лет, по 24 пункту правил дорожного движения, может двигаться только по велосипедной, велопешеходной дорожкам, а при их отсутствии по тротуару или пешеходной дорожке. Взрослому велосипедисту разрешается ехать в потоке машин по краю проезжей части, не создавая никаких препятствий для движения транспортных средств. Велосипедист - такой же участник дорожного движения, можно считать, водитель, и также должен ориентироваться на дорожные знаки, на разметку, на сигнал светофора. А мы что наблюдаем: машина остановилась на красный, а велосипедист быстренько проскочил. А ребенок до 14 лет не должен появляться на проезжей части! Максимум - перевезти велосипед через дорогу.

- Мы замечаем, что велосипедисты на пешеходном переходе не сходят с транспорта. Пешеходы идут, а их обгоняет велосипедист.

- На переходе с велосипедов надо спешиваться. И это правило! За его нарушение есть административное взыскание. Согласно статье 12.29 Кодекса об административных правонарушениях, за то, что человек не слез с велосипеда на пешеходном переходе, штраф 800 рублей. Но сколько бы мы с вами ни говорили по этому поводу, в нашем городе вы видите…

Из нашей переписки.

В чем причина? Мы слышим такие ответы: «Лень», «Это секундное дело: проскочил и все», «Спешу, тороплюсь», «Ну а смысл?».

- А на практике инспекторы останавливают нарушителей, штрафуют?

- За июль и август зарегистрировано 4 эпизода привлечения к административной ответственности за проезд по пешеходному переходу. Да только многие полицейских видят и слезают, ну или сбегают: все хотят уйти от ответственности.

Самое обидное видеть семьи, которые двигаются по пешеходному переходу и ни папа, ни мама и, соответственно, ни ребенок не спешиваются.

- А маленькие велосипедисты попадают в аварии?

- Детский дорожно-транспортный травматизм - больная тема для нас, особенно в этом году. По сравнению с прошлым годом цифры выросли. За 8 месяцев текущего года в Пскове произошло 30 ДТП с несовершеннолетними, а в том году - 18. И из 30 пострадавших детей 8 - это велосипедисты (ПОДРОБНЕЕ О НЕДАВНЕМ ДТП С УЧАСТИЕМ ЮНОГО ВЕЛОСИПЕДИСТА). Велосипедисты-ребята, которые либо проезжали по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда, либо двигались по дворовым территориям и неожиданно появлялись из-за поворота.

Велосипедист, а соблюдаешь ли ты правила дорожного движения?Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Пешеходы тоже побаиваются велосипедистов...

-Псковичи чаще жалуются на хулиганское поведение водителей двухколесного транспорта и, более того, становятся их жертвами. Велосипедисты наезжают на пешеходов: с огромной скоростью летят по тротуару и не успевают затормозить. Пешеходы получают серьезные травмы.

- Многие велосипедисты считают, что велосипедные дорожки в городе упорядочат ситуацию на дорогах и тротуарах: они не будут никому мешать и создавать опасность. Что скажете по этому поводу?

- Да, разговоры о велодорожках давно ведутся, и, возможно, это решит некоторые проблемы. Но возникает вопрос: поедут ли наши граждане по велосипедным дорожкам? «Мы хотим, как в Европе», - заявляют горожане. Но вы посмотрите на европейских детей и взрослых, ведь там любой человек выезжает на велосипеде в полной экипировке: шлем, налокотники, наколенники. Человек волнуется за свою безопасность. На многих ли наших взрослых вы видели такие элементы экипировки?

- Велосипедист обязан надевать защитную экипировку?

- Водителям мопедов правила запрещают двигаться по дороге без застегнутого мотошлема. Для велосипедистов такого правила нет, это дополнительная мера собственной безопасности. Хотелось бы, чтобы велосипедисты позаботились о своей жизни. Светоотражатели также: в городе это носит рекомендательный характер, за городом - обязательный.

«Комсомольская правда-Псков» провела опрос среди читателей в социальной сети «ВКонтакте».

- Что же все-таки делать, чтобы велосипедисты ответственнее относились к правилам дорожного движения?

- Велосипедист - участник дорожного движения, и у него есть не только права, но и обязанности. Инспекторы ГИБДД постоянно проводят лекции, встречи, акции, информируют на дорогах, взаимодействуют с населением через СМИ, штрафуют, но насколько это действенно? У многих наших велосипедистов некультурное поведение. Почему - непонятно. Спросите у взрослого, почему он не спешился на переходе, или сделайте замечание… не хочу озвучивать, что вы услышите в ответ.