Увидеть Псков

В Псковской области стартовал проект «Культпросвет», благодаря которому школьники Печорского района отправляются на экскурсии в областной центр и заповедные места, знакомятся с историей региона, приобщаются к культурным событиям.

ВАГОНЧИК ТРОНУЛСЯ

Старт проекта был запланирован на 1 октября, но экскурсионный «вагончик» тронулся раньше. 23 и 24 сентября, всего на два дня, в Пскове остановился поезд-музей РЖД. Чтобы исполнить детские мечты, необходимо было менять планы.

- Я мечтаю стать машинистом «Сапсана», потому что это самый быстрый поезд в России, это круто, - рассказывает ученик Лавровской гимназии Печорского района Тимофей. - Перевозить людей на поезде - очень ответственная и серьезная работа, ведь можно попасть в аварию.

Тимофей уверен, что у него получится, и не упускает возможности потренироваться: в поезде-музее РЖД он единственный из всей группы «прокатился» на поезде. На экране все наблюдали, как едет поезд Тимофея, пока юный машинист нажимал на кнопки и поворачивал рычаги симулятора.

Дети невероятно любознательны, но часто жизнь в селах и деревнях ограничивает возможности познавать мир и добиваться своей цели.

Гости из районов Псковской области не переставали удивляться всему, что видели.Фото: Дарья ХВАТКОВА

- Я очень хотела поехать в Псков, - рассказывает школьница Василиса, - потому что последний раз мы были на экскурсии только в первом классе. Я люблю ездить по разным местам, смотреть что-нибудь новое, узнавать.

ДАЛЬШЕ СВОЕГО ДВОРА

Неужели настолько сложно организовать поездку для школьников из районов? Такой вопрос «Комсомолка» задала Нине Антиповой, руководителю проекта «Культпросвет», коренной новоизборянке. Оказывается, да.

Не все педагоги в сельских школах понимают, как организовать поездку, не знакомы с таким форматом. «А куда нас довезет автобус? А он нас подождет, не уедет? А до Кремля нам на общественном транспорте добираться?» - такие вопросы, по словам Нины Антиповой, задавали ей учителя. Пугает педагогов и ужесточение правил перевозки детей. В Лавровской гимназии, например, нет своего автобуса.

- Почему-то школьный автобус отдали автоколонне, - рассказывает педагог-организатор в Лавровской гимназии Наталья Завьялова. - Нашим детям редко удается выехать в интересные места.

Прогулялись гости и по Псковскому кремлю.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Конечно, некоторые семьи могут позволить себе частые поездки по области, и здесь требуется другой подход к организации.

- Бывает, конечно, что ребята уже много где побывали и им сложнее подбирать программу. Вот с классом моей дочки мы уже замахиваемся на Петербург. А бывает так, что дети, которые живут в Печорах, никогда не бывали в псковском Кроме, - рассказывает руководитель проекта. - И вот тут-то становится за державу обидно: а сколько наших, псковских, детей вообще видели сокровища нашего региона, побывали в Кремле, в Пушкинском заповеднике?

Вот и восьмиклассница Лавровской гимназии Надя в первый раз попала в Кремль с «культпросветовской» поездкой. Девочка любит историю, без ошибок отвечала на вопросы экскурсовода, но никогда здесь не бывала.

- Я не ожидала, что Кремль такой могущественный: такие высокие стены, эти фундаменты, большая композиция про Ледовое побоище, - делится Надя.

СМОГЛА МАСШТАБИРОВАТЬ

- Восемь лет назад, когда моя первая дочь Люба пошла в Новоизборскую школу, я поняла, что основную образовательную программу необходимо дополнять и посещением культурных мест, - вспоминает Нина Антипова.

Так состоялась первая поездка Любиного класса. Хорошую традицию сохранили на протяжении всего обучения: ребята ездили в планетарий, посещали музеи, концерты в филармонии. Далее пришлось расширить границы до Островского района с Линией Сталина и Пушкинских Гор.

В том году младшая дочь Нины Антиповой пошла в школу, и женщина начала организовывать экскурсии уже в формате проекта.

- После наших поездок мне начали звонить родители и учителя из других школ. Я поняла, что проблема недоступности культурно-массовых мероприятий для детей, живущих в сельской местности, актуальна и ее необходимо решать. Я масштабировала свой проект для участия четырех школ и хотела бы расширять его и в дальнейшем, - делится вдохновитель проекта.

А кое-кому даже удалось попробовать себя в роли машиниста!Фото: Дарья ХВАТКОВА

КОНКРЕТНО

«Культпросвет» – это 9 поездок в знаковые места региона в течение учебного года. Это экскурсионная и культурная программа для деток из 4 школ Печорского района, возможность познакомиться с Псковским Кремлем, филармонией, театром, музеями, побывать в Пушкинских Горах, посетить достопримечательности Печор и Изборска. Завершится «Культпросвет» ключевым событием – фестивалем в стенах Псковского Кремля, который соберет всех ребят, побывавших на экскурсиях в рамках проекта.

Сейчас расходы за поездки легли на родителей. Но руководитель проекта надеется, что добрая и нужная идея получит грантовую поддержку, которая аннулирует расходы родителей и упростит организацию экскурсий. Со дня на день придет результат грантового конкурса.