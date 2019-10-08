Банк «Открытие» существенно снизил ставки по ипотеке

Банк «Открытие» значительно улучшил условия ипотечного кредитования. Снижение ставок по всей линейке продуктов составило до 0,8 процентных пункта в зависимости от программы. Теперь получить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке можно по ставке от 8,35%.

Такая процентная ставка действует по программе «Новостройка» для зарплатных клиентов банка, а также при приобретении квартиры у партнеров банка или при подаче заявки через digital-канал при сумме кредита от 4 млн руб. и заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.

По программе «Квартира» ставки составляют от 8,75% до 9,2%; по военной ипотеке – от 8,8%; по программе «Апартаменты» - от 9,2% до 9,6%, по программе «Свободные метры» и «Ипотека плюс» ставки составляют 10,2% и 11,2% соответственно. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,75%.

Новые ставки ипотечного кредитования будут действовать для клиентов, подавших в банк заявку до конца ноября 2019 года.

-На сегодняшний день наши ставки по ипотеке одни из наиболее привлекательных среди крупных банков, - отметил директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров. – Мы стремимся радовать наших клиентов и партнеров интересными предложениями. Данный подход позволил нам существенно улучшить свои позиции на ипотечном рынке в 2019 году.