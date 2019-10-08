2019-10-08T15:51:07+03:00
Экономика

Альфа-Банк разработал сервис для защищенных бизнес-сделок

Использовать сервис после регистрации на сайте банка могут любые компании
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Чтобы совершить онлайн-сделку больше не нужно бежать в банк!Чтобы совершить онлайн-сделку больше не нужно бежать в банк!Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

У Альфа-Банка появился сервис «Безопасная сделка», с помощью которого представители малого бизнеса могут совершать безопасные онлайн-сделки, не обращаясь в банк или к юристам.

Использовать новый сервис могут не только клиенты Альфа-Банка, но и компании, не имеющие расчетного счета в финансовой организации. Об этом сообщает newsnn.

В новом сервисе Альфа-Банк сотрудничает с компанией SafeCrow, которая дает гарантию безопасности при проведении сделок.

Перед тем, как получить доступ к сервису, нужно пройти регистрацию на сайте alfabank-sdelka.ru (это можно сделать на сайте банка или в мобильном приложении). Потом в личном кабинете нужно написать все необходимые данные о сделке и тех, кто ее совершает: реквизиты и название партнеров, предмет и сумму сделки, сроки исполнения, параметры товара, условия доставки и другие подробности.

Механизм работы сервиса прост: при совершении сделки средства покупателя временно «зависают» на счету SafeCrow, пока заказ не придет к получателю. После этого покупатель должен зайти в личный кабинет и подтвердить, что сделка прошла хорошо. Получив одобрение от покупателя, SafeCrow перечисляет средства на счет продавца.

Спорные ситуации рассматриваются в арбитраже. Специалисты сервиса проверяют все условия, выясняют проблемную ситуацию и предлагают сторонам конфликта варианты для разрешения спора.

В том случае, если одна из сторон не выполнит условия сделки, то покупателю возвращаются в полном объеме все средства.

Комиссия сервиса составляет 2% от суммы сделки. Этот налог может заплатить один из участников, либо оба (сумма делится поровну).

-Благодаря новому сервису представители малого бизнеса решат сразу несколько важных задач: найдут контрагентов, увеличат число бизнес-партнеров, а также выйдут на новые рынки. Компания-партнер SafeCrow гарантирует финансовую безопасность бизнес-сделок, которые проводятся в онлайн-режиме. Теперь предпринимателя не нужно подготавливать никаких бумаг, а найти контрагентов можно по всей России. Маленькая комиссия в размере 2% привлечет в сервис даже микропредприятия, которым тоже нужна финансовая защита сделок, - заявил руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Арас Агаларов, российский миллиардер: России без мигрантов не обойтись. На острове «Русском» у нас даже работали филиппинцы, потому что нашим 40-50 тысяч - мало
Об этом президент компании «КРОКУС» рассказал обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
В Пскове школьницу высадили из автобуса и забрали проездной билет
Симфоническому оркестру Пскова предложили присвоить статус «Губернаторский»
Нового главу УФНС России по Псковской области Анну Кутузову представили Михаилу Ведерникову
В Невельском районе пожилая женщина умерла во время скандинавской ходьбы
В Псковской области поймали уроженца Пыталово, который обворовал 20 объектов в 5 районах
В Пскове задержали жителя Курска с наркотиками в кармане
Почти 19 тысяч гектаров полей Псковской области засеяли озимыми культурами
Псковичи отправятся на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву
В общежитии великолучанин зарезал сожительницу, а затем выбросился из окна
Мини-отель для путешествующих транзитом появится на железнодорожном вокзале Пскова
Иностранец попытался провезти в Псковскую область 450 кг гашиша в топливном баке грузовика
Житель Невеля погиб под колёсами «Нивы»
Около 200 студентов ПсковГУ смогут пройти практику в администрации региона
Губернатор Псковской области и замглавы Минобороны решили судьбу памятника «Купол» и военного городка
В Красногородском районе охотники открыли огонь по машине с людьми
Псковские полицейские обнаружили тело мужчины с признаками падения с высоты
"Любовь спасет мир": Вера Брежнева выступит с сольным концертом в Пскове 30 октября
Усадьба Н. А. Римского-Корсакова приглашает на тематическую встречу с романсами, выставкой и экскурсиями
Лолита выступит с сольным концертом в Пскове 19 октября
Выставка художника-архитектора Геннадия Дирко проходит в Пскове
В Себеже автомобиль сбил 14-летнюю девочку
Жителей Псковского района заставили снести дом, построенный на территории памятника природы на острове Белова