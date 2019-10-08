Альфа-Банк разработал сервис для защищенных бизнес-сделок

У Альфа-Банка появился сервис «Безопасная сделка», с помощью которого представители малого бизнеса могут совершать безопасные онлайн-сделки, не обращаясь в банк или к юристам.

Использовать новый сервис могут не только клиенты Альфа-Банка, но и компании, не имеющие расчетного счета в финансовой организации. Об этом сообщает newsnn.

В новом сервисе Альфа-Банк сотрудничает с компанией SafeCrow, которая дает гарантию безопасности при проведении сделок.

Перед тем, как получить доступ к сервису, нужно пройти регистрацию на сайте alfabank-sdelka.ru (это можно сделать на сайте банка или в мобильном приложении). Потом в личном кабинете нужно написать все необходимые данные о сделке и тех, кто ее совершает: реквизиты и название партнеров, предмет и сумму сделки, сроки исполнения, параметры товара, условия доставки и другие подробности.

Механизм работы сервиса прост: при совершении сделки средства покупателя временно «зависают» на счету SafeCrow, пока заказ не придет к получателю. После этого покупатель должен зайти в личный кабинет и подтвердить, что сделка прошла хорошо. Получив одобрение от покупателя, SafeCrow перечисляет средства на счет продавца.

Спорные ситуации рассматриваются в арбитраже. Специалисты сервиса проверяют все условия, выясняют проблемную ситуацию и предлагают сторонам конфликта варианты для разрешения спора.

В том случае, если одна из сторон не выполнит условия сделки, то покупателю возвращаются в полном объеме все средства.

Комиссия сервиса составляет 2% от суммы сделки. Этот налог может заплатить один из участников, либо оба (сумма делится поровну).

-Благодаря новому сервису представители малого бизнеса решат сразу несколько важных задач: найдут контрагентов, увеличат число бизнес-партнеров, а также выйдут на новые рынки. Компания-партнер SafeCrow гарантирует финансовую безопасность бизнес-сделок, которые проводятся в онлайн-режиме. Теперь предпринимателя не нужно подготавливать никаких бумаг, а найти контрагентов можно по всей России. Маленькая комиссия в размере 2% привлечет в сервис даже микропредприятия, которым тоже нужна финансовая защита сделок, - заявил руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.