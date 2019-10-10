Эксперты оценили удобство и доступность приложения Альфа-Банка

Исследование компании USABILITYLAB показало, что приложение для смартфонов Альфа-Банка — самое удобное для использования лицами с ограниченными возможностями.

- Финансовые услуги в современном цифровом виде востребованы у всех категорий клиентов, поэтому мы стараемся делать их максимально удобными , — оценил результат исследования директор цифрового направления Альфа-Банка Иван Пятков.

По словам управляющего партнера компании USABILITYLAB Дмитрия Сатина, элементы доступности онлайн-приложений стали включать в матрицу исследований с 2017 года. В текущем году доступность сервисов для смартфонов оценивается уже как самостоятельный параметр.

Дмитрий Сатин также отметил, что в мире заметна работа банковских институтов по адаптации своих продуктов для лиц, имеющих особенное восприятие или особенную моторику. В компании рассчитывают, что исследование, которое проводит USABILITYLAB, привлечет еще больше внимания к нуждам и проблемам людей, которые нуждаются в большей защите и уникальном подходе.

Чтобы выявить наиболее удобное приложение, эксперты компании сформировали список трудностей для разных категорий пользователей. Так, удобство приложений оценивалось с точки зрения людей с нарушениями слуха, незрячих, слабовидящих, с нарушениями моторики и без подобных особенностей. Руководством был ГОСТ Р 52872-2012 и утвержденный регламент пользования интернет-контентом WCAG 2.1.

В результате исследователи получили список из 12 банковских приложений, во главе которого стало приложение «Альфа-Мобайл». Примечательно, что такие параметры как качество и дизайн программного кода, адаптированного под нужды людей с ограниченными возможностями, получило одинаково высокую оценку и на платформе iOS, и на Android.