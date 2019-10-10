2019-10-10T11:46:05+03:00
Экономика

Эксперты оценили удобство и доступность приложения Альфа-Банка

Исследование показало, что сервис удобен для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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«Альфа-Мобайл» возглавило список самых удобных банковских приложений.«Альфа-Мобайл» возглавило список самых удобных банковских приложений.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Исследование компании USABILITYLAB показало, что приложение для смартфонов Альфа-Банка — самое удобное для использования лицами с ограниченными возможностями.

- Финансовые услуги в современном цифровом виде востребованы у всех категорий клиентов, поэтому мы стараемся делать их максимально удобными , — оценил результат исследования директор цифрового направления Альфа-Банка Иван Пятков.

По словам управляющего партнера компании USABILITYLAB Дмитрия Сатина, элементы доступности онлайн-приложений стали включать в матрицу исследований с 2017 года. В текущем году доступность сервисов для смартфонов оценивается уже как самостоятельный параметр.

Дмитрий Сатин также отметил, что в мире заметна работа банковских институтов по адаптации своих продуктов для лиц, имеющих особенное восприятие или особенную моторику. В компании рассчитывают, что исследование, которое проводит USABILITYLAB, привлечет еще больше внимания к нуждам и проблемам людей, которые нуждаются в большей защите и уникальном подходе.

Чтобы выявить наиболее удобное приложение, эксперты компании сформировали список трудностей для разных категорий пользователей. Так, удобство приложений оценивалось с точки зрения людей с нарушениями слуха, незрячих, слабовидящих, с нарушениями моторики и без подобных особенностей. Руководством был ГОСТ Р 52872-2012 и утвержденный регламент пользования интернет-контентом WCAG 2.1.

В результате исследователи получили список из 12 банковских приложений, во главе которого стало приложение «Альфа-Мобайл». Примечательно, что такие параметры как качество и дизайн программного кода, адаптированного под нужды людей с ограниченными возможностями, получило одинаково высокую оценку и на платформе iOS, и на Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

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