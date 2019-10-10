Боевой ангел

Псковичка Ангелина Михайлова по итогам четырех этапов заняла третье место в дивизионе Абдулаева и Бесовой Санкт-Петербургской Лиги дзюдо «Аврора». Боевыми искусствами девочка занимается чуть более четырех лет, но за это время успела показать, где раки зимуют, всем соперникам в регионе. В чем же секрет успеха? «Комсомолка» побеседовала с юной спортсменкой.

На встречу в редакцию Ангелина приехала в неизменной компании бабушки и дедушки. Они поддерживают внучку, сопровождают ее на всех соревнованиях и, конечно, гордятся своей любимицей.

По словам бабушки, Елены Михайловны Михайловой, впервые на татами (так называется место поединков в японских боевых искусствах) Ангелина оказалась в семь лет. Как признается сама спортсменка, дзюдо она полюбила благодаря ТВ-программам.

- Часто по телевизору я смотрела всякие разные бои. Очень уж мне они были интересны. Хотелось самой научиться так же, как спортсмены на экране. Поэтому попробовала сперва заниматься тхэквондо, а после пришла в секцию дзюдо. На первой тренировке я не понимала, что происходит и как выполнять упражнения. Но уже после первого занятия влюбилась в это боевое искусство, - поделилась Ангелина Михайлова.

ЧЕМПИОН ПО ПОДТЯГИВАНИЯМ

Первая победа не заставила себя долго ждать: на второй тренировке спортсменка стала бороться с соперником и почти мгновенно одержала верх. Теперь победы следуют одна за другой. Но для достижения новых высот приходится прикладывать немало усилий. Пять дней в неделю Ангелина посещает двухчасовые тренировки в спортивном клубе единоборств «Кодокан».

ФОТО: личный архив героя публикации. Для настоящего спортсмена важно быть гибким и ловким!

- Первый час у нас разминка. На ней мы минут 15 бегаем и выполняем упражнения в движении, потом отжимаемся от 30 до 50 раз, а после качаем пресс, шею и все в этом духе. Затем тренер показывает приемы, которые мы сегодня будем отрабатывать, и мы около получаса практикуемся. А завершается тренировка 30-минутной борьбой в стойке, - рассказала юная спортсменка.

- Дзюдо для девочки - довольно необычное увлечение. Почему же ты выбрала этот спорт? - удивляемся мы.

- Я сама по себе девушка довольно боевая. Мне не нравится вот этот весь медляк, балет. Шесть лет я ходила в художественную школу, но там у меня не особо получалось, - заявила Ангелина. - А благодаря моим занятиям дзюдо никто из класса больше меня не может подтянуться!

НИКАКОГО СТРАХА

На первые крупные соревнования Ангелина отправилась неожиданно для себя. Через 2,5 месяца после начала занятий дзюдо тренер Вячеслав Николаевич Елькин вдруг предложил: «А отвезите девочку в Санкт-Петербург». Там принимали участие спортсмены на год старше Ангелины. И псковичке разрешили выйти на татами лишь потому, что для одной из участниц не нашлось соперницы в пару.

ФОТО: личный архив героя публикации. Перед началом соревнований обязательная разминка.

- Первую схватку Ангелина проиграла, а во второй одержала победу. И это при том, что ее соперница уже занималась дзюдо два года. Теперь они дружат с этой девочкой, встречаются, - рассказала бабушка Ангелины Елена Михайлова.

Юная спортсменка поделилась, что перед соревнованиями всегда думает о том, что сможет победить. Тренер, по словам девочки, любит повторять, что сильнее нее там нет никого.

- Когда берешь захват, то уже ни о чем не переживаешь. Просто делаешь то, что умеешь. И никакого всплеска адреналина, никакого страха, - рассказала Ангелина.

ЖДАЛА МЕДАЛЬ ВСЁ ЛЕТО

Самое главное достижение одиннадцатилетней спортсменки - победа в третьей Лиге дзюдо «Аврора». Соревнование прошло в четыре этапа. Первый стартовал в сентябре 2018-го, второй - в ноябре, а третий и четвертый прошли в апреле и мае 2019-го. За это время в Санкт-Петербурге побывали 1,5 тысячи детей из 45 регионов России и 18 стран мира.

И это ещё не все награды!Фото: Дарья ХВАТКОВА

В каждом из этапов Ангелине пришлось выйти на татами четырежды. Боролась псковичка с соперницами на 1-2 года старше себя. За все этапы, признается юная спортсменка, ее ни разу не бросили. Третье место получилось лишь потому, что на последнем этапе Ангелина нарушила правила - по невнимательности заступила за край ковра.

О том, что Ангелина стала бронзовой чемпионкой сезона 2018-2019, родные девочки узнали еще весной. Сами посчитали по баллам, выставленным судьями за четыре этапа. Однако официального награждения пришлось ждать все лето, до 21 сентября.

В этот день лучших дзюдоистов страны наградили в спорткомплексе «Юбилейный». В торжественной обстановке воспитаннице псковского клуба единоборств вручили тарелку из императорского фарфора и денежный приз.

СПОРТСМЕНКА, ОТЛИЧНИЦА И ПРОСТО КРАСАВИЦА

Несмотря на постоянные тренировки и регулярные поездки на соревнования, Ангелине удается отлично учиться.

- Если я не успеваю сделать уроки до тренировки, то я делаю их после, но ни в коем случае не забрасываю. В сентябре я пошла в пятый класс. Уже почувствовала, что в средней школе стало потруднее, стали больше задавать, да и предметов до того много, что все учебники не запихнуть в портфель, - пожаловалась спортсменка.

Многочисленные спортивные награды Ангелина скромно хранит в обычной коробке.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Самые любимые предметы в школе - математика и, конечно, физкультура. Кроме спортивных достижений в копилке псковички грамоты и благодарности за отличную учебу. По словам Ангелины, педагоги в ее гимназии знают, что девочка занимается боевыми искусствами и всегда тепло поздравляют с очередной победой.

КСТАТИ

Кроме дзюдо Ангелина увлекается игрой в футбол. Там её, как девчонку, которая не боится упасть, ставят на ворота. Другое хобби юной спортсменки – скейтборд. На нём Ангелина учится выполнять трюки.