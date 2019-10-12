Два года Псковской областью руководит Михаил Ведерников

Журналисты Псковского агентства информации подвели итоги работы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Два года назад, 12 октября 2017 года президент России Владимир Путин назначил Михаила Ведерникова временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. А уже 13 октября в актовом зале областной администрации прошло его официальное представление депутатам, главам муниципалитетов, чиновникам и общественникам.

-Псковская область - регион для меня новый, рассчитываю на вашу поддержку, чтобы максимально быстро погрузиться в проблематику и начать работу, - заявил тогда Михаил Ведерников.

Привлечение дополнительных средств в региональный бюджет стало первоочередной задачей главы региона. Уже в конце декабря в проект областного бюджета 2018 года пришли дополнительные 2,7 млрд рублей. В июле 2018 года поступили почти 1,7 млрд рублей, которые пошли на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», ремонт фасадов, благоустройство территорий. После регион получил 220 млн рублей на замену кровель в Пскове. Значительные суммы поступали в бюджет и дальше.

Задача создания сильной экономики в Псковской области продолжила реализовываться на крупных российских экономических форумах в Сочи и Санкт-Петербурге. Результатом стало подписание соглашения с группой компаний «Титан» по созданию завода по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки на территории особой экономической зоны «Моглино» и другие договоренности.

Благодаря договоренностям главы региона с РЖД между Псковом и Санкт-Петербургом с 4 августа 2018 года начали курсировать первые «Ласточки». Сейчас «Ласточки» делают по шесть рейсов, по субботам и воскресеньям ездят до Печор, а с 1 ноября 2019 года будет запущена четвертая – ночная пара «Ласточек». В феврале 2019 года «Ласточки» соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

Благодаря усилиям Михаила Ведерникова в октябре 2018 года было восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, появились полёты в Сочи. В планах открытие маршрутов до Калининградской области, Минеральных Вод, Риги (Латвия) и Таллина (Эстония).

Глава региона неоднократно заявлял, что на активистов-общественников, тех у кого «горят глаза», он хочет опираться в своей работе, поэтому в регионе появился общественный проект «Команда2018» и управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

9 сентября 2018 года, оценив активность и неравнодушие Михаила Ведерникова, псковичи избрали его губернатором. На выборах он набрал 70,68% - 130 тысяч 20 голосов избирателей. Работа по всем сферам жизни региона продолжается.

В этом году в Псковской области реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на который планируется направить порядка 2 млрд рублей.

Благодаря главе региона активно реализуется нацпроект «Здравоохранение». До 2024 года на его реализацию в регион поступит 3,2 млрд. Медицинские учреждения оснащаются новой техникой, включая мобильные ФАПы. В рамках нацпроекта «Демография» в 2018 году открылась новая школа в Великих Луках, а в 2019 году – новая школа на 500 мест в Дно, строятся детские сады.

В сфере культуры при участии Михаила Ведерникова было принято решение о выделении в течение 5 лет 12 млрд из внебюджетных источников на реставрацию и сохранение памятников Псковской области. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили 10 псковских храмов.

Особое внимание глава региона уделяет развитию спорта и спортивной инфраструктуры: строительство новых объектов, оснащение псковичей «спортивными снарядами воркаута» для занятия массовым спортом, поддержка молодых спортсменов и многое другое.

Сейчас решается еще одна важная задача - разработка индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, которая идет по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева с поддержкой куратора региона, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.