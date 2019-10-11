Должницу оштрафовали за оскорбление коллектора

История началась в далеком 2008 году, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в коллекторском бюро. Именно тогда жительница Пскова взяла кредит, а через какое-то время перестала вносить ежемесячные платежи. Ее договор передали в работу коллекторов.

Клиентка оказалась неконтактной: отказывалась договариваться о погашении долга с сотрудниками коллекторской конторы, грубила и допускала нецензурную брань во время телефонных разговоров. Сборщики долгов решили не церемониться и через некоторое время подали в суд. Долг попытались взыскать принудительно: коллекторы приходили по месту жительства клиентки с судебными приставами, но та не открыла дверь, игнорируя даже участие представителей исполнительной власти.

Сборщики долгов не оставляли попыток договориться с женщиной и все равно настойчиво продолжали звонить. Собирались простить ей аж 70% от суммы долга, лишь бы та выплатила хоть часть по предложенному графику, отметили в бюро.

В день X сотрудник дозвонился со своим предложением до клиентки. Только дама не стала его слушать, а прямым текстом сказала, куда молодому человеку нужно идти.

Коллектор обиделся и, решив не оставлять жительницу Пскова безнаказанной, обратился куда следует. К заявлению истца были приложены аудиозаписи переговоров компании с клиенткой, которые подтвердили факт нарушения. Псковский городской суд оштрафовал женщину, присудив ей выплату моральной компенсации в размере 3000 рублей за оскорбление чести и достоинства сотрудника коллекторского бюро.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) заявляют, что в последнее время все чаще стали происходить случаи, когда должники напрямую провоцируют и оскорбляют представителей коллекторских контор. По их статистике, каждый пятый телефонный разговор заканчивается угрозами и нецензурной бранью со стороны должника в адрес коллектора. А в одном случае из ста даже случаются нападения или нанесение телесных повреждений сотрудникам или порча их имущества.

Подобный случай уже был замечен в городе Рыбинск Ярославской области. Коллектор привез должнице уведомление о задолженности с предложением прощения части долга. Но ее муж встретил сотрудника с битой в руке и несколько часов блокировал его автомобиль своим джипом, а затем грубо протаранил его. Вскоре ночью машину коллектора подожгли.

В Омске во время описи имущества муж должницы проткнул руку сотрудника коллекторской организации. Пострадавший написал заявление, и мужчину привлекли к административной ответственности с присуждением выплаты моральной компенсации.

Сами должники также продолжают жаловаться на коллекторов, находящихся в госреестре. И хотя, по данным ФССП, в этом году последние стали допускать значительно меньше нарушений профильного закона, вопросы к ним еще есть.

Важно, чтобы судебная власть объективно оценивала каждую ситуацию, и все виновные, без разделения - коллектор или должник, в равной степени несли ответственность за свои поступки, считают в коллекторском бюро. Ведь человек должен оставаться человеком независимо от своего профессионального положения или финансовой ситуации в жизни.